Barcelone a envisagé Harry Kane comme successeur potentiel de Robert Lewandowski dans le cadre de sa planification offensive. Si l’attaquant de l’Atlético de Madrid, Julián Álvarez, demeure la cible privilégiée des Blaugrana, l’international anglais était vu comme une alternative crédible en raison de son palmarès de buteur et de son expérience.

Selon CF Bayern Insider, le club catalan a contacté les représentants du capitaine de l’équipe d’Angleterre afin d’évaluer la faisabilité d’un transfert en Liga. La réponse a toutefois été sans équivoque : Kane ne souhaite pas quitter le Bayern, ce qui a enterré net les espoirs barcelonais avant même l’ouverture de négociations.







