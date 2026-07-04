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Le FC Barcelone a pris sa décision finale concernant le transfert d'Harry Kane, alors que le champion d'Espagne cherche à remplacer Robert Lewandowski
Le jeu de position de Barcelone ne suffit pas
Barcelone a envisagé Harry Kane comme successeur potentiel de Robert Lewandowski dans le cadre de sa planification offensive. Si l’attaquant de l’Atlético de Madrid, Julián Álvarez, demeure la cible privilégiée des Blaugrana, l’international anglais était vu comme une alternative crédible en raison de son palmarès de buteur et de son expérience.
Selon CF Bayern Insider, le club catalan a contacté les représentants du capitaine de l’équipe d’Angleterre afin d’évaluer la faisabilité d’un transfert en Liga. La réponse a toutefois été sans équivoque : Kane ne souhaite pas quitter le Bayern, ce qui a enterré net les espoirs barcelonais avant même l’ouverture de négociations.
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Falk confirme avoir été contacté par le FC Barcelone.
Selon le journaliste du Bild Christian Falk, le FC Barcelone a bien approché l’entourage de Harry Kane. Toutefois, l’attaquant souhaite rester en Allemagne.
« C’est exact, a confirmé Falk. Les représentants d’Harry Kane ont été contactés par le Barça, information que l’on m’a confirmée. Cependant, j’ai aussi entendu que le club catalan n’a aucune chance de l’arracher au Bayern Munich.
« Il veut rester à Munich et signer un nouveau contrat, mais il préfère attendre la fin de la Coupe du monde avec l’Angleterre avant d’entamer les discussions. Kane ne veut traiter qu’avec le Bayern, et je suis convaincu qu’un accord sera trouvé. »
Le Bayern reste confiant quant à l’avenir de Kane
Le Bayern Munich a toutes les raisons de conserver Harry Kane à l'Allianz Arena après une saison encore très prolifique. L’attaquant a inscrit 61 buts et délivré sept passes décisives toutes compétitions confondues lors de l’exercice 2025-2026, tout en assumant avec brio un rôle plus en retrait et plus créatif lorsque la situation l’exigeait. Kane totalise désormais 146 buts sous les couleurs du Bayern et est sous contrat jusqu’en juin 2027. Les dirigeants bavarois sont convaincus qu’il pourra continuer à mener l’attaque pendant encore de nombreuses années et préparent déjà une prolongation de contrat, qui devrait être discutée dès la fin de ses engagements internationaux.
- AFP
Barcelone doit se tourner vers d’autres cibles
Kane étant pleinement engagé auprès du Bayern, le Barça devrait se tourner vers d'autres options dans sa recherche d'un successeur à long terme de Lewandowski, Alvarez restant sa priorité.
De son côté, Kane se consacre pleinement à la Coupe du monde avec l’Angleterre, qui affronte le Mexique lundi en huitièmes de finale. Une fois ses obligations internationales remplies, il entamera des discussions contractuelles avec le Bayern.
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