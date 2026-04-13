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Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport
Falko Blöding

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Le BVB pourrait subir un coup dur : le PSG et le FC Barcelone s’intéresseraient de près à un milieu de terrain du Borussia Dortmund

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S. Inacio

Deux cadors du Vieux Continent auraient coché le nom de Samuele Inacio, jeune international italien du Borussia Dortmund. C’est ce qu’assure l’expert en transferts Gianluca Di Marzio.

Selon ces informations, le PSG, vainqueur de la Ligue des champions, et le FC Barcelone, champion d’Espagne, auraient déployé des recruteurs pour observer le milieu offensif ce week-end, à l’occasion de la défaite 0-1 du BVB en Bundesliga.

  • Ce ne serait pas une première. Lors du match nul 1-1 entre l’équipe italienne des moins de 19 ans et la Turquie en mars, des recruteurs des deux grands clubs auraient déjà repéré Inacio en direct.

    Le jeune homme de 18 ans a disputé ce week-end son deuxième match en Bundesliga lors du duel contre la Werkself. Considéré comme un talent exceptionnel, il s’était déjà illustré l’automne dernier lors de la Coupe du monde U17 au Qatar. Le directeur général de Dortmund, Lars Ricken, s’était alors enthousiasmé : « Samuele a été élu “homme du match” lors de chacun des trois matchs disputés avec l’Italie. C’est extraordinaire, même si cela ne nous surprend guère. Nous savons de quoi il est capable. »

    « Un numéro 10 comme on en trouve rarement, offensif et doté d’un très bon dribble. De plus, il est incroyablement dangereux devant le but, tant en tant que buteur qu’en tant que passeur. Il travaille également très bien et, surtout, il est très utile à l’équipe en défense. Il possède un excellent bagage », conclut l’ancien professionnel.

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    Samuele Inacio est sous contrat avec le BVB jusqu'en 2027.

    Ce « superbe package » est déjà intégré aux plans du BVB pour le moyen terme. Cependant, le contrat d’Inacio ne prend fin qu’en juin 2027, ce qui le rend d’autant plus attractif pour d’éventuels prétendants.

    Recruté à l’été 2024 en provenance de l’Atalanta Bergame sans indemnité de transfert, le défenseur a provoqué l’ire des dirigeants italiens. En barrage de Ligue des champions entre les deux clubs, le sujet a été plusieurs fois abordé et critiqué, entraînant même l’annulation du traditionnel déjeuner entre les présidents.

    Au BVB, Inacio évolue principalement cette saison avec les U19 et la réserve. Chez les professionnels de Niko Kovac, son entrée de trente minutes samedi dernier contre Leverkusen n’était que sa deuxième apparition.

  • Ces contrats expirent au BVB en 2027

    JoueursPosteÂge
    Alexander MeyerGardien35 ans
    Patrick DrewesBut33 ans
    Silas OstrzinskiGardien22 ans
    Ramy BensebainiDéfense30 ans
    Emre CanDéfense32 ans
    Marcel SabitzerMilieu de terrain32 ans
    Samuele InacioMilieu de terrain18 ans
    Karim AdeyemiAttaquant24 ans