Selon ces informations, le PSG, vainqueur de la Ligue des champions, et le FC Barcelone, champion d’Espagne, auraient déployé des recruteurs pour observer le milieu offensif ce week-end, à l’occasion de la défaite 0-1 du BVB en Bundesliga.
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Le BVB pourrait subir un coup dur : le PSG et le FC Barcelone s’intéresseraient de près à un milieu de terrain du Borussia Dortmund
Ce ne serait pas une première. Lors du match nul 1-1 entre l’équipe italienne des moins de 19 ans et la Turquie en mars, des recruteurs des deux grands clubs auraient déjà repéré Inacio en direct.
Le jeune homme de 18 ans a disputé ce week-end son deuxième match en Bundesliga lors du duel contre la Werkself. Considéré comme un talent exceptionnel, il s’était déjà illustré l’automne dernier lors de la Coupe du monde U17 au Qatar. Le directeur général de Dortmund, Lars Ricken, s’était alors enthousiasmé : « Samuele a été élu “homme du match” lors de chacun des trois matchs disputés avec l’Italie. C’est extraordinaire, même si cela ne nous surprend guère. Nous savons de quoi il est capable. »
« Un numéro 10 comme on en trouve rarement, offensif et doté d’un très bon dribble. De plus, il est incroyablement dangereux devant le but, tant en tant que buteur qu’en tant que passeur. Il travaille également très bien et, surtout, il est très utile à l’équipe en défense. Il possède un excellent bagage », conclut l’ancien professionnel.
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Samuele Inacio est sous contrat avec le BVB jusqu'en 2027.
Ce « superbe package » est déjà intégré aux plans du BVB pour le moyen terme. Cependant, le contrat d’Inacio ne prend fin qu’en juin 2027, ce qui le rend d’autant plus attractif pour d’éventuels prétendants.
Recruté à l’été 2024 en provenance de l’Atalanta Bergame sans indemnité de transfert, le défenseur a provoqué l’ire des dirigeants italiens. En barrage de Ligue des champions entre les deux clubs, le sujet a été plusieurs fois abordé et critiqué, entraînant même l’annulation du traditionnel déjeuner entre les présidents.
Au BVB, Inacio évolue principalement cette saison avec les U19 et la réserve. Chez les professionnels de Niko Kovac, son entrée de trente minutes samedi dernier contre Leverkusen n’était que sa deuxième apparition.
Ces contrats expirent au BVB en 2027
Joueurs Poste Âge Alexander Meyer Gardien 35 ans Patrick Drewes But 33 ans Silas Ostrzinski Gardien 22 ans Ramy Bensebaini Défense 30 ans Emre Can Défense 32 ans Marcel Sabitzer Milieu de terrain 32 ans Samuele Inacio Milieu de terrain 18 ans Karim Adeyemi Attaquant 24 ans