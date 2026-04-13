Le BVB pourrait subir un coup dur : le PSG et le FC Barcelone s’intéresseraient de près à un milieu de terrain du Borussia Dortmund

Ce ne serait pas une première. Lors du match nul 1-1 entre l’équipe italienne des moins de 19 ans et la Turquie en mars, des recruteurs des deux grands clubs auraient déjà repéré Inacio en direct.

Le jeune homme de 18 ans a disputé ce week-end son deuxième match en Bundesliga lors du duel contre la Werkself. Considéré comme un talent exceptionnel, il s’était déjà illustré l’automne dernier lors de la Coupe du monde U17 au Qatar. Le directeur général de Dortmund, Lars Ricken, s’était alors enthousiasmé : « Samuele a été élu “homme du match” lors de chacun des trois matchs disputés avec l’Italie. C’est extraordinaire, même si cela ne nous surprend guère. Nous savons de quoi il est capable. »

« Un numéro 10 comme on en trouve rarement, offensif et doté d’un très bon dribble. De plus, il est incroyablement dangereux devant le but, tant en tant que buteur qu’en tant que passeur. Il travaille également très bien et, surtout, il est très utile à l’équipe en défense. Il possède un excellent bagage », conclut l’ancien professionnel.