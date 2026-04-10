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Le Bayern Munich subit un coup dur : le jeune prodige Lennart Karl sera absent plusieurs semaines
Karl souffre d’une déchirure musculaire, un coup dur pour le Bayern
Le Bayern a confirmé vendredi que Karl souffre d’une déchirure des fibres musculaires à l’arrière de la cuisse droite. Le diagnostic a été établi après des examens médicaux réalisés par le staff médical du club.
Le club bavarois n’a pas encore communiqué de délai officiel pour son retour, mais selon Sky, le jeune joueur pourrait être absent d’ici trois semaines.
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Le Bayern confirme le diagnostic après l’examen médical.
C’est un coup dur pour le joueur comme pour le club, tant Lennart Karl s’était imposé comme un élément clé de l’équipe de Vincent Kompany cette saison. Le jeune milieu offensif, déjà considéré comme l’un des atouts les plus prometteurs du Bayern, manquera donc à l’appel durant une phase décisive du championnat. Le club a officialisé cette blessure dans un communiqué publié à l’issue des examens médicaux.
« Lennart Karl souffre d’une déchirure musculaire à l’arrière de la cuisse droite », a confirmé le club. « Le diagnostic a été confirmé par le service médical du FC Bayern. Cela signifie que le milieu offensif de 18 ans sera indisponible pour une durée indéterminée. »
L’absence en Ligue des champions accentue les préoccupations du Bayern.
La blessure de Karl tombe au pire moment pour le Bayern, à la veille d’un match décisif en Ligue des champions. Le jeune joueur manquera très probablement le match retour des quarts de finale contre le Real Madrid, mercredi prochain.
Malgré son jeune âge, le milieu offensif a déjà marqué quatre buts et délivré deux passes décisives en sept apparitions dans la compétition. Son absence se fera aussi sentir en Bundesliga, où il a pris part à dix buts en vingt-quatre rencontres, dont une victoire 3-2 contre Fribourg scellée par une réalisation in extremis.
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Et maintenant ?
Le Bayern devra se passer de Karl lors d’une phase cruciale et chargée de sa saison. Le jeune milieu manquera a priori la prochaine journée de Bundesliga face à St. Pauli, puis le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre Madrid.
Son retour à temps pour la demi-finale de la DFB-Pokal face au Bayer Leverkusen, le 22 avril, reste également incertain. Si l’effectif dispose encore d’une profondeur offensive de qualité avec Michael Olise, Luis Díaz et Serge Gnabry, l’indisponibilité de Karl prive tout de même le groupe d’une de ses options créatives les plus dynamiques à un moment clé de la saison.