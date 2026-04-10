Le Bayern Munich subit un coup dur : le jeune prodige Lennart Karl sera absent plusieurs semaines

Le Bayern a confirmé vendredi que Karl souffre d’une déchirure des fibres musculaires à l’arrière de la cuisse droite. Le diagnostic a été établi après des examens médicaux réalisés par le staff médical du club.

Le club bavarois n’a pas encore communiqué de délai officiel pour son retour, mais selon Sky, le jeune joueur pourrait être absent d’ici trois semaines.