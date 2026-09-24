Le Bayern Munich prépare un possible mouvement en janvier pour le milieu offensif du FC Barcelone, selon Sky Sports News. Le club bavarois élabore d’importants plans de secours pour recruter un nouvel attaquant, dans un contexte d’intérêt croissant de clubs rivaux pour Jamal Musiala et Michael Olise. Il préparerait une offre initiale d’environ 80 millions d’euros afin de tester la détermination du club catalan.

Olmo n’a rejoint Barcelone que cet été, après avoir passé quatre ans et demi fructueux en Allemagne avec le RB Leipzig. Toutefois, son pedigree éprouvé en Bundesliga en fait une option attrayante pour le cador allemand.



