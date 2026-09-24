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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
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Le Bayern Munich prépare une énorme offre de transfert en janvier pour le milieu de terrain du FC Barcelone Dani Olmo

Mercato
D. Olmo
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Le Bayern Munich préparerait un mouvement audacieux pour faire revenir Dani Olmo en Bundesliga lors du prochain mercato de janvier. Le géant allemand cherche activement des renforts de premier plan aux postes de milieu offensif, tout en élaborant des plans de secours face à l’intérêt croissant d’autres clubs de l’élite pour ses stars offensives actuelles.

  • Le Bayern Munich vise un transfert en janvier pour le meneur de jeu de Barcelone

    Le Bayern Munich prépare un possible mouvement en janvier pour le milieu offensif du FC Barcelone, selon Sky Sports News. Le club bavarois élabore d’importants plans de secours pour recruter un nouvel attaquant, dans un contexte d’intérêt croissant de clubs rivaux pour Jamal Musiala et Michael Olise. Il préparerait une offre initiale d’environ 80 millions d’euros afin de tester la détermination du club catalan.

    Olmo n’a rejoint Barcelone que cet été, après avoir passé quatre ans et demi fructueux en Allemagne avec le RB Leipzig. Toutefois, son pedigree éprouvé en Bundesliga en fait une option attrayante pour le cador allemand.


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  • La concurrence pour les places à Barcelone s’intensifie

    Malgré le fort intérêt du Bayern, Olmo reste pleinement engagé dans son projet actuel sous les ordres de l'entraîneur Hansi Flick. Le joueur est sous contrat avec le club espagnol jusqu'en juin 2030, ce qui signifie que Barcelone a un contrôle total sur son avenir immédiat.

    Obtenir régulièrement une place de titulaire s'est révélé difficile cette saison, Olmo étant confronté à une intense concurrence pour les places de la part de coéquipiers tels que Fermin Lopez, Pedri et Lamine Yamal. Flick dispose de plusieurs excellentes alternatives dans les rôles de milieu offensif, ce qui rend la concurrence au sein de l'effectif particulièrement féroce. Néanmoins, Olmo est déterminé à se battre pour sa place plutôt que de chercher un départ rapide.

  • Les détails financiers derrière le transfert proposé

    Des spéculations indiquent que le Bayern pourrait soumettre une offre pouvant atteindre 80 M€. Une dépense financière aussi importante ferait de cette opération l’un des plus gros mouvements du prochain mercato. Le club munichois cherche des options offensives supplémentaires alors qu’il prépare des plans de secours en cas de départs potentiels de premier plan.

    Par conséquent, Olmo est remonté très haut dans leur liste restreinte interne. Si une offre de cette ampleur pourrait forcer le Barça à s’asseoir à la table des négociations, il n’existe actuellement aucune confirmation officielle de discussions formelles entre les deux clubs. Le Bayern doit désormais décider s’il veut s’engager pleinement dans ce gigantesque montage financier.

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    Quelle est la prochaine étape pour Dani Olmo et le Bayern Munich ?

    Barcelone continuera de s’appuyer sur Olmo alors que le club poursuit ses campagnes nationale et européenne dans les mois à venir. Pendant ce temps, le Bayern suivra de près les performances de Musiala et d’Olise tout en finalisant sa stratégie de transfert hivernale. Si le club allemand soumet officiellement son offre de 80 M€, la direction du Barça sera confrontée à un dilemme majeur avant l’ouverture du mercato de janvier.

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