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Mohamed Saeed
Traduit par

Le Bayern Munich arrive ! Le géant bavarois prépare une offre de 80 M€ en janvier pour éloigner Dani Olmo de Barcelone

Bayern Munich
D. Olmo
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Le Bayern Munich est prêt à mettre à l’épreuve la détermination de Barcelone avec une énorme offre financière pour faire revenir Dani Olmo en Bundesliga. Le géant allemand a identifié le meneur de jeu polyvalent comme une cible prioritaire alors qu’il cherche à renforcer son effectif lors du mercato hivernal.

  • Le Bayern Munich envisage un coup sensationnel en janvier

    Le marché des transferts s’emballe à l’approche du mercato hivernal, et le Bayern Munich semble prêt à frapper le premier grand coup. Selon plusieurs informations, le géant allemand élabore une stratégie ambitieuse pour arracher Olmo à la Catalogne, deux ans après qu’il a réalisé son rêve en rejoignant le Barça.

    Le club bavarois a manqué plusieurs cibles majeures durant l’été et est désormais déterminé à corriger ces manques en se lançant agressivement sur l’un des talents les plus techniques d’Espagne. L’intérêt venu de l’Allianz Arena n’a rien d’un simple emballement passager : il s’agit d’une tentative calculée d’exploiter toute incertitude entourant le rôle actuel du joueur dans le projet de Hansi Flick.

    Selon Sport, le Bayern Munich prépare une possible offensive en janvier pour recruter le meneur de jeu, alors que le club anticipe l’avenir dans un contexte d’intérêt grandissant autour de ses propres stars, comme Jamal Musiala.

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    La bataille pour les minutes de jeu au Spotify Camp Nou

    Depuis son retour dans son club formateur, Olmo a mis en avant toute l’étendue de son talent de classe mondiale, mais il s’est retrouvé à lutter pour une place régulière dans le onze de départ. Malgré ses performances héroïques avec l’Espagne pendant la Coupe du monde, le joueur de 26 ans n’est pas encore devenu un titulaire indiscutable à chaque match.

    Cette rivalité interne pour le temps de jeu est précisément ce que le Bayern espère exploiter. La nature compétitive d’Olmo fait qu’il se satisfait rarement d’un rôle dans la rotation, et la perspective d’être le point central du projet à Munich pourrait être une proposition séduisante. Flick a parfois utilisé Olmo dans des rôles plus bas ou plus limités que ceux qu’il occupe en sélection, ce qui ajoute une couche supplémentaire aux frustrations potentielles du joueur.

  • La position de Barcelone sur son atout stratégique

    Du point de vue de la hiérarchie du Barça, il n’y a actuellement aucune volonté d’autoriser le départ d’un joueur qu’elle a eu tant de mal à inscrire. Le club a dû composer avec des restrictions complexes liées au fair-play financier et au plafond salarial pour permettre à Olmo de jouer, parvenant finalement à l’inscrire grâce à divers leviers économiques.

    Cependant, la réalité financière du FC Barcelone entre toujours en ligne de compte dans son processus de décision. Le club a déjà montré sa volonté de se séparer de joueurs de l’équipe première lorsque les bénéfices économiques sont significatifs, comme l’illustre le départ de Ferran Torres et les rumeurs persistantes concernant l’avenir d’Alejandro Balde. Si Olmo est actuellement considéré comme intransférable, une offre atteignant les 80 M€ contraindrait inévitablement le conseil d’administration à discuter de l’opportunité d’une vente.

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  • Dani Olmo Barcelona 2025-26Getty

    Définir un avenir à Munich ou en Catalogne

    Le mois d’octobre à venir devrait être une période charnière pour déterminer l’avenir à long terme d’Olmo. Avec des affiches à très fort enjeu contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions et un Clasico crucial face au Real Madrid à l’horizon, le temps de jeu dont bénéficiera Olmo constituera un indicateur clair de sa place dans la hiérarchie de Flick. S’il se retrouve sur le banc pour ces matches décisifs de la saison, le bruit en provenance de Munich devrait probablement s’intensifier. Le Bayern attend un signal de l’entourage du joueur indiquant qu’il est ouvert à un retour en Allemagne, où il avait auparavant vécu quatre ans et demi fructueux au RB Leipzig.

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