Le marché des transferts s’emballe à l’approche du mercato hivernal, et le Bayern Munich semble prêt à frapper le premier grand coup. Selon plusieurs informations, le géant allemand élabore une stratégie ambitieuse pour arracher Olmo à la Catalogne, deux ans après qu’il a réalisé son rêve en rejoignant le Barça.

Le club bavarois a manqué plusieurs cibles majeures durant l’été et est désormais déterminé à corriger ces manques en se lançant agressivement sur l’un des talents les plus techniques d’Espagne. L’intérêt venu de l’Allianz Arena n’a rien d’un simple emballement passager : il s’agit d’une tentative calculée d’exploiter toute incertitude entourant le rôle actuel du joueur dans le projet de Hansi Flick.

Selon Sport, le Bayern Munich prépare une possible offensive en janvier pour recruter le meneur de jeu, alors que le club anticipe l’avenir dans un contexte d’intérêt grandissant autour de ses propres stars, comme Jamal Musiala.