La Roma se tourne vers l’ailier de Nottingham Forest après l’échec du transfert de Mason Greenwood

La Roma entamera son programme de préparation à Trigoria lundi prochain, afin de conditionner son effectif pour les exigences de la prochaine Serie A. La direction poursuit activement les négociations avec l’agent de Ndoye pour s’accorder sur un salaire de 3,5 millions d’euros plus des primes, avant la clôture du mercato.

Parallèlement, la direction gère le dossier des départs, Sunderland ayant manifesté un intérêt officiel pour le milieu offensif Matias Soule.