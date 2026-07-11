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La Roma se tourne vers l’ailier de Nottingham Forest après l’échec du transfert de Mason Greenwood
La Roma s’intéresse à l’ailier de Forest
Selon *La Gazzetta dello Sport*, l'AS Rome se recentre sur le marché des ailiers après avoir rayé Greenwood de sa short-list. Le club italien préfère rester réaliste et refuse de s'embarquer dans une guerre d'enchères pour l'attaquant anglais, qui devrait rejoindre le Fenerbaçe. Le directeur sportif Tony D'Amico a rapidement fait de l'ailier de Nottingham Forest, Ndoye, sa priorité, après les performances remarquées du joueur avec la Suisse lors de la Coupe du monde.
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Le conseil d'administration a rejeté des demandes qu'il juge excessives.
La direction du club avait rapidement conclu que le transfert de Greenwood était trop risqué, en raison de son coût astronomique (50 millions d’euros, soit 43 millions de livres sterling) et des délais particulièrement longs qu’il impliquait. Après avoir écarté d’autres pistes, comme celle menant à Pepe, de Porto, la Roma a immédiatement intensifié ses démarches pour s’assurer les services de Ndoye, dont la valeur marchande aurait légèrement baissé, conférant au club une position de négociation nettement plus favorable.
Une stratégie taillée pour Gasperini
L’arrivée de Ndoye à l’Olimpico est vue comme la pièce manquante du puzzle tactique de l’entraîneur Gian Piero Gasperini, son style étant considéré comme le complément parfait de celui de Paulo Dybala en attaque. Selon la Gazzetta, la Roma travaille aussi à finaliser plusieurs dossiers internes, notamment les prolongations de contrat de Dybala et de Zeki Celik, tandis que le renouvellement de Lorenzo Pellegrini attend encore une dernière réunion avec ses représentants.
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Les préparatifs d'avant-saison sont en plein essor
La Roma entamera son programme de préparation à Trigoria lundi prochain, afin de conditionner son effectif pour les exigences de la prochaine Serie A. La direction poursuit activement les négociations avec l’agent de Ndoye pour s’accorder sur un salaire de 3,5 millions d’euros plus des primes, avant la clôture du mercato.
Parallèlement, la direction gère le dossier des départs, Sunderland ayant manifesté un intérêt officiel pour le milieu offensif Matias Soule.
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