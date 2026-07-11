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Adhe Makayasa

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La Roma se tourne vers l’ailier de Nottingham Forest après l’échec du transfert de Mason Greenwood

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Roma
D. Ndoye
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M. Greenwood

La Roma s'est rapidement tournée vers l'ailier de Nottingham Forest, Dan Ndoye, après avoir renoncé à recruter Mason Greenwood en raison de ses exigences financières exorbitantes. Les Giallorossi ont refusé de se lancer dans une guerre d'enchères pour l'Anglais, préférant se tourner vers l'international suisse qui s'était auparavant illustré en Serie A avec Bologne.

  • La Roma s’intéresse à l’ailier de Forest

    Selon *La Gazzetta dello Sport*, l'AS Rome se recentre sur le marché des ailiers après avoir rayé Greenwood de sa short-list. Le club italien préfère rester réaliste et refuse de s'embarquer dans une guerre d'enchères pour l'attaquant anglais, qui devrait rejoindre le Fenerbaçe. Le directeur sportif Tony D'Amico a rapidement fait de l'ailier de Nottingham Forest, Ndoye, sa priorité, après les performances remarquées du joueur avec la Suisse lors de la Coupe du monde.


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    Le conseil d'administration a rejeté des demandes qu'il juge excessives.

    La direction du club avait rapidement conclu que le transfert de Greenwood était trop risqué, en raison de son coût astronomique (50 millions d’euros, soit 43 millions de livres sterling) et des délais particulièrement longs qu’il impliquait. Après avoir écarté d’autres pistes, comme celle menant à Pepe, de Porto, la Roma a immédiatement intensifié ses démarches pour s’assurer les services de Ndoye, dont la valeur marchande aurait légèrement baissé, conférant au club une position de négociation nettement plus favorable.

  • Une stratégie taillée pour Gasperini

    L’arrivée de Ndoye à l’Olimpico est vue comme la pièce manquante du puzzle tactique de l’entraîneur Gian Piero Gasperini, son style étant considéré comme le complément parfait de celui de Paulo Dybala en attaque. Selon la Gazzetta, la Roma travaille aussi à finaliser plusieurs dossiers internes, notamment les prolongations de contrat de Dybala et de Zeki Celik, tandis que le renouvellement de Lorenzo Pellegrini attend encore une dernière réunion avec ses représentants.

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  • Dan Ndoye Nottingham Forest 2025-26Getty

    Les préparatifs d'avant-saison sont en plein essor

    La Roma entamera son programme de préparation à Trigoria lundi prochain, afin de conditionner son effectif pour les exigences de la prochaine Serie A. La direction poursuit activement les négociations avec l’agent de Ndoye pour s’accorder sur un salaire de 3,5 millions d’euros plus des primes, avant la clôture du mercato.

    Parallèlement, la direction gère le dossier des départs, Sunderland ayant manifesté un intérêt officiel pour le milieu offensif Matias Soule.