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Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport
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La pression et l'esprit combatif : Klopp change le visage de l'Allemagne en 90 minutes

Pays-Bas vs Allemagne
Pays-Bas
Allemagne
UEFA Nations League A
J. Klopp
M. ter Stegen
Pays-Bas
Allemagne

De la désillusion du Mondial à l'esprit Klopp : l'Allemagne amorce son renouveau

Jürgen Klopp, le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, était au centre de toutes les attentions à Amsterdam, lors de ses débuts avec la Mannschaft, face aux Pays-Bas dirigés par Xavi, dans une rencontre qui s'est soldée par un match nul 1-1 en Ligue des nations.

Le site Foot Mercato a indiqué que Klopp a choisi de s'appuyer sur un système en 4-2-3-1, comprenant 7 joueurs ayant participé à la Coupe du monde 2026, à savoir les défenseurs Brown, Schlotterbeck et Tah, les milieux de terrain Kimmich, Nmecha et Amiri, ainsi que l'attaquant Kai Havertz. 

En défense, la nouvelle recrue Trő est apparue au poste d'arrière droit, tandis que Klopp a confié la mission de jouer sur les ailes à Schade et Karim Adeyemi, alors que ter Stegen retrouvait les cages.

Les débuts de Klopp ont failli être mauvais, après que Virgil van Dijk a inscrit un but au bout d'un quart d'heure, mais la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage a finalement sauvé les Allemands. 

Quelques instants plus tard, Kai Havertz a été contraint de quitter le terrain, remplacé par Younes Bentaleb, après un accrochage avec Quinten Timber à la 30e minute.

Ce fut un coup dur, mais cela n'a pas empêché les hommes de Klopp de prendre l'avantage. Les quadruples champions du monde ont même cru filer vers la victoire grâce au but inscrit par Felix Nmecha à la 32e minute, avant que l'équipe d'Allemagne ne subisse un coup de massue signé Cody Gakpo dans le temps additionnel, ce dernier ayant égalisé à la 92e minute, pour un match nul final de 1-1.

Ce match nul fut frustrant, et il a également permis à la Grèce de prendre seule la tête du deuxième groupe de la première division. Mais en Allemagne, ce résultat n'a suscité pratiquement aucune controverse, bien au contraire.

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    Klopp possède la capacité de faire la différence

    Après le match, Jürgen Klopp s'est dit très satisfait de la prestation de ses joueurs et a déclaré : « J'ai été très satisfait de plusieurs performances individuelles, ainsi que de la passion que nous avons montrée. »

    Il a poursuivi : « Nous pouvons proposer un football plus beau et plus séduisant, c'est certain. La journée d'aujourd'hui a été très éprouvante. Nous aurions aimé nous imposer ici, mais obtenir ce point est un bon résultat. »

    Le capitaine Joshua Kimmich a partagé l'avis de son entraîneur en déclarant : « C'était un match intense, tout n'était pas parfait, mais il y a beaucoup de points positifs. En seconde période, les Néerlandais ont imposé leur domination et nous avons dû défendre avec acharnement. Je pense que le nul est un résultat mérité. »

    En Allemagne également, les observateurs ont salué la prestation de la sélection. Quant à la légende du football allemand Lothar Matthäus, connu d'ordinaire pour ses critiques acerbes de tout ce qui touche à la sélection, il a cette fois fait l'éloge du nouveau sélectionneur de l'équipe d'Allemagne et a déclaré : « Klopp a insufflé un esprit combatif à l'équipe, et la sélection a su répondre présent. C'était un bon début. Nous pouvons être satisfaits du résultat et de l'état d'esprit que nous avons montré. Mais il est évident qu'il reste des points à améliorer. »

    Le nouvel état d'esprit et la plus grande combativité de la sélection allemande, comparés à ce qu'elle avait montré lors de la Coupe du monde 2026, ont figuré parmi les deux points sur lesquels la presse allemande a également mis l'accent.

    Le journal Sport Bild a écrit : « La sélection allemande se bat avec beaucoup plus d'acharnement qu'elle ne l'a fait lors de son échec à la Coupe du monde cet été, et surtout, elle est de nouveau capable de se battre les uns pour les autres. Klopp incarne parfaitement cet esprit collectif et ce sentiment d'unité que le groupe a retrouvés. »

    Le journal Welt a salué la performance en écrivant : « Les choses commencent enfin à rentrer dans l'ordre pour la sélection. »

    Il a poursuivi : « Une chose est certaine après le premier match international de l'entraîneur de 59 ans : Klopp a la capacité de faire la différence, notamment en menant la sélection allemande de football dans la bonne direction. »

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    Klopp remédie au plus gros point faible de la sélection allemande

    Quant au journal Bild, il n'a pas caché son enthousiasme non plus, écrivant : « Klopp a déjà résolu le plus gros problème apparu lors de la Coupe du monde ! Dans ce match nul 1-1 à Amsterdam, l'équipe a fait preuve d'une solidité sans précédent. À l'image de Klopp dans sa zone technique, les joueurs ont constamment affiché une détermination farouche, et ont prouvé à chaque instant leur soif de victoire. »

    Le média a souligné : « L'équipe a tout donné, et s'est immédiatement lancée de toutes ses forces dans ce duel classique face aux Pays-Bas, ce qui est exactement ce que Klopp avait demandé. Klopp a corrigé le plus gros point faible de la sélection lors de la Coupe du monde en un temps record. Avec Adeyemi et Sané, il s'est appuyé sur deux ailiers classiques, et toute l'équipe a adopté le style de pressing haut qui caractérise ses formations. Le pressing, le pressing, le pressing. »

    Toutefois, Sport Bild a évoqué l'un des rares sujets ayant suscité le débat au cours de cette soirée, à savoir le retour hésitant de Marc-André ter Stegen dans les buts de la sélection allemande.

    Le journal a écrit : « Fait notable, ter Stegen, pour son retour en sélection allemande après 473 jours depuis son dernier match international, a multiplié les passes imprécises lors de la phase de construction du jeu. Avant la fin de la première période, il n'avait réussi que 9 passes sur 16. »

    Mais le journal a ajouté que le gardien de l'Ajax Amsterdam a su hausser son niveau après la pause : « En seconde période, les Pays-Bas ont poussé pour égaliser, mais l'équipe de Klopp a tenu bon, et ter Stegen a réalisé plusieurs arrêts impressionnants. »

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