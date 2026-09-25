La pression et l'esprit combatif : Klopp change le visage de l'Allemagne en 90 minutes

Jürgen Klopp, le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, était au centre de toutes les attentions à Amsterdam, lors de ses débuts avec la Mannschaft, face aux Pays-Bas dirigés par Xavi, dans une rencontre qui s'est soldée par un match nul 1-1 en Ligue des nations.

Le site Foot Mercato a indiqué que Klopp a choisi de s'appuyer sur un système en 4-2-3-1, comprenant 7 joueurs ayant participé à la Coupe du monde 2026, à savoir les défenseurs Brown, Schlotterbeck et Tah, les milieux de terrain Kimmich, Nmecha et Amiri, ainsi que l'attaquant Kai Havertz.

En défense, la nouvelle recrue Trő est apparue au poste d'arrière droit, tandis que Klopp a confié la mission de jouer sur les ailes à Schade et Karim Adeyemi, alors que ter Stegen retrouvait les cages.

Les débuts de Klopp ont failli être mauvais, après que Virgil van Dijk a inscrit un but au bout d'un quart d'heure, mais la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage a finalement sauvé les Allemands.

Quelques instants plus tard, Kai Havertz a été contraint de quitter le terrain, remplacé par Younes Bentaleb, après un accrochage avec Quinten Timber à la 30e minute.

Ce fut un coup dur, mais cela n'a pas empêché les hommes de Klopp de prendre l'avantage. Les quadruples champions du monde ont même cru filer vers la victoire grâce au but inscrit par Felix Nmecha à la 32e minute, avant que l'équipe d'Allemagne ne subisse un coup de massue signé Cody Gakpo dans le temps additionnel, ce dernier ayant égalisé à la 92e minute, pour un match nul final de 1-1.

Ce match nul fut frustrant, et il a également permis à la Grèce de prendre seule la tête du deuxième groupe de la première division. Mais en Allemagne, ce résultat n'a suscité pratiquement aucune controverse, bien au contraire.