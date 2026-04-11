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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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La philosophie du choc et de la terreur… Comment le Bayern Munich est-il devenu la machine offensive la plus redoutable d’Europe ?

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Selon le dictionnaire bavarois, la prudence n’a pas de définition.

Dans les couloirs de l’« Allianz Arena », le succès ne se limite pas aux trois points ; il s’évalue aussi à la crainte que la machine offensive du Bayern Munich inspire à ses adversaires.

Le club bavarois n’a pas bâti son empire sur la défense et la prudence, mais sur une doctrine offensive dévastatrice qui, au fil du temps, est passée d’un simple style de jeu à un ADN transmis de génération en génération.

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    Le slogan inspirant

    Pour saisir cette fougue offensive, il faut revenir au slogan « Mia san Mia », soit « Nous sommes ce que nous sommes ». Née dans l’Empire austro-hongrois du XIXe siècle, cette devise a été adoptée par le club dans les années 1980 pour incarner une mentalité de victoire absolue.

    Ce credo s’est traduit par seize principes d’or, dont les plus marquants – « Nous sommes le courage » et « Nous sommes l’innovation » – poussent l’équipe à attaquer en bloc, quel que soit l’adversaire.

    Oli Höness, président d’honneur du club, résume cette mentalité : « Chez nous, chaque attaque est une véritable attaque, et quand on marque le premier but, il faut viser le deuxième et le troisième. »

    Cette philosophie s’est construite à travers plusieurs tournants tactiques majeurs qui forgent encore aujourd’hui son identité :

    L’ère d’Udo Lattek (années 70) : il pose les fondements avec sa « liberté structurée », laissant à des talents comme Gerd Müller et Beckenbauer s’exprimer dans un cadre physique rigoureux.

    Jupp Heynckes (triplé 2013) : il instaure le 4-2-3-1, avec un pressing haut étouffant et des débordements rapides sur les ailes.

    Pep Guardiola (2013-2016) : a fait de la possession de balle un outil défensif et offensif à la fois.

    Hans-Dieter Flick (sextuplé 2020) : il a poussé l’attaque à son paroxysme grâce à un pressing inversé, atteignant une moyenne historique de 2,97 buts par match.

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  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    La domination de Kompany

    Sous l’impulsion de Vincent Kompany, une nouvelle vague offensive déferle sur le Bayern Munich : en avril 2026, le club avait déjà inscrit 148 buts toutes compétitions confondues, soit une moyenne impressionnante de 3,36 buts par match, une marque inédite dans les grands championnats européens.

    La légende Lothar Matthäus estime que « Kompany a redonné son ADN au Bayern ; l’équipe est redevenue agréable à regarder ».

    Le regretté Franz Beckenbauer rappelait souvent que le football se jouait d’abord avec la tête, insistant sur le fait que la philosophie offensive du club n’était pas une simple course effrénée, mais une démonstration d’intelligence collective destinée à déstabiliser le système adverse.

    Les grands entraîneurs du continent le reconnaissent : cette puissance inspire la crainte. Jürgen Klopp, ancien mentor du Borussia Dortmund et de Liverpool, parle d’un collectif de « guerriers offensifs » capables du pressing le plus intense d’Europe, suffocant pour tout adversaire.

    une analyse partagée par le vétéran entraîneur portugais, José Mourinho, pour qui affronter les Bavarois dépasse le simple duel technique et vire à l’écrasement mental : le Bayern continue de foncer vers le but même lorsque le score est acquis, afin d’imposer une domination psychologique absolue.

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    Le prix de la domination

    Mais cette stratégie « suicidaire » a parfois un coût défensif élevé ; le fait de s'appuyer sur une ligne défensive très avancée laisse de vastes espaces aux contre-attaques.

    Sous Hans-Dieter Flick, l’équipe privilégiait même « mieux vaut gagner 4-3 que 1-0 », ce qui se traduisait par des matches riches en buts, y compris encaissés.

    Sous l’ère Guardiola, l’audace offensive en 4-2-4, lors du match retour de la demi-finale de la Ligue des champions 2014 contre le Real Madrid, a conduit à une défaite historique (0-4) à Munich.

    Même cette saison, le géant bavarois a été critiqué pour son « imprudence défensive », notamment lors de la défaite contre Augsbourg (1-2).

    La puissance offensive du Bayern repose sur un contre-pressing immédiat ; si le ballon est perdu et que la première pression échoue, la défense se retrouve exposée face à des adversaires rapides.

    Une pression supplémentaire pour l’équipe de Kompany, à la veille du choc attendu contre le Real Madrid et ses deux stars, Kylian Mbappé et Vinícius Júnior, lorsque le Bayern et les Merengues s’affronteront mercredi prochain à l’Allianz Arena, en quart de finale retour de la Ligue des champions, après la victoire allemande à l’aller (2-1).