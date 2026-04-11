La philosophie du choc et de la terreur… Comment le Bayern Munich est-il devenu la machine offensive la plus redoutable d’Europe ?

Dans les couloirs de l’« Allianz Arena », le succès ne se limite pas aux trois points ; il s’évalue aussi à la crainte que la machine offensive du Bayern Munich inspire à ses adversaires.

Le club bavarois n’a pas bâti son empire sur la défense et la prudence, mais sur une doctrine offensive dévastatrice qui, au fil du temps, est passée d’un simple style de jeu à un ADN transmis de génération en génération.

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