Kruse, qui n’a disputé que cinq matches officiels sous les ordres de Kovac lors de son passage au VfL Wolfsburg et qui s’en est déjà pris à lui à plusieurs reprises, a expliqué : « Il ne s’entend pas bien avec des personnalités comme la mienne. Il veut être le leader et avoir des joueurs qui appliquent à la lettre ce qu’il leur demande. Chaque individu est différent, possède son propre caractère et doit donc être traité comme tel. Un entraîneur qui ne saisit pas cette réalité rencontre forcément des difficultés. »

L’attaquant de 38 ans a expliqué pourquoi il ne s’entendait pas avec le technicien croate : « Je connaissais Niko Kovac pour l’avoir côtoyé lors de ses précédents passages. Je savais quel genre de personne il était, ce à quoi il prêtait attention et ce qui était très, très important pour lui. Et j’ai remarqué assez tôt que ça ne marcherait pas », a déclaré Kruse.

C’est pourquoi l’attaquant a voulu prendre la poudre d’escampette dès que Kovac a succédé à Florian Kohfeldt : « Je suis retourné au VfL Wolfsburg à l’époque – surtout pour Florian Kohfeldt, et bien sûr aussi pour l’argent, on peut le dire très clairement. Sans lui, je ne serais pas revenu. Puis il est parti brutalement : premier point de rupture. Ensuite, Niko Kovac est arrivé, quelqu’un avec qui je ne pouvais pas m’identifier. Très vite, j’ai su que ça ne marcherait pas. »