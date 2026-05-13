« Pour l’instant, ça marche bien à Dortmund, mais on a déjà souvent entendu dire que l’ambiance n’est pas forcément au beau fixe, même si, sportivement, les résultats sont au rendez-vous en ce moment », a déclaré Kruse.
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« L’harmonie n’est pas forcément la meilleure chose qui soit » : Niko Kovac serait-il à l’origine de tensions au sein du BVB ?
Kruse, qui n’a disputé que cinq matches officiels sous les ordres de Kovac lors de son passage au VfL Wolfsburg et qui s’en est déjà pris à lui à plusieurs reprises, a expliqué : « Il ne s’entend pas bien avec des personnalités comme la mienne. Il veut être le leader et avoir des joueurs qui appliquent à la lettre ce qu’il leur demande. Chaque individu est différent, possède son propre caractère et doit donc être traité comme tel. Un entraîneur qui ne saisit pas cette réalité rencontre forcément des difficultés. »
L’attaquant de 38 ans a expliqué pourquoi il ne s’entendait pas avec le technicien croate : « Je connaissais Niko Kovac pour l’avoir côtoyé lors de ses précédents passages. Je savais quel genre de personne il était, ce à quoi il prêtait attention et ce qui était très, très important pour lui. Et j’ai remarqué assez tôt que ça ne marcherait pas », a déclaré Kruse.
C’est pourquoi l’attaquant a voulu prendre la poudre d’escampette dès que Kovac a succédé à Florian Kohfeldt : « Je suis retourné au VfL Wolfsburg à l’époque – surtout pour Florian Kohfeldt, et bien sûr aussi pour l’argent, on peut le dire très clairement. Sans lui, je ne serais pas revenu. Puis il est parti brutalement : premier point de rupture. Ensuite, Niko Kovac est arrivé, quelqu’un avec qui je ne pouvais pas m’identifier. Très vite, j’ai su que ça ne marcherait pas. »
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Kruse dévoile son dîner avec Kovac
Kruse a révélé qu’il avait d’abord rencontré Kovac autour d’un repas afin de clarifier leurs attentes respectives. « J’ai rapidement indiqué qu’il serait judicieux de trouver une solution. Le club a d’abord rejeté cette idée, en répondant : “Discute d’abord avec Niko Kovac” », a-t-il expliqué.
Kruse a poursuivi : « Nous avons effectivement dîné ensemble et échangé nos points de vue. Le rendez-vous s’est plutôt bien passé. Nous avons clairement défini ce que nous attendions l’un de l’autre. Il m’a demandé : « Qu’est-ce que tu attends de moi ? » J’ai répondu : « Je ne vous demande rien, sinon de la confiance. Donnez-moi cette confiance et vous obtiendrez les performances escomptées. » Pourtant, le premier jour de la saison, je me suis retrouvé sur le banc : cette confiance s’est immédiatement évaporée.
Kruse explique ses allers-retours entre Berlin et Wolfsburg
Le fait que Kruse résidait alors à Berlin et effectuait quotidiennement le trajet jusqu’à Wolfsburg constituait une source d’agacement pour Kovac. « Il souhaitait évidemment que je prenne un appartement à Wolfsburg. J’y ai réfléchi pendant un certain temps, mais je n’avais tout simplement plus l’énergie de m’en occuper. J’avais déjà un certain âge et ma femme vivait à Berlin », explique Kruse.
À cause de ces allers-retours, l’attaquant aux 14 sélections s’est parfois assoupi au centre d’entraînement du VfL. Il en convient : « Globalement, j’ai plutôt bien géré l’aspect logistique. Reste que les trains posaient problème. Je ne voulais évidemment pas arriver en retard, alors je prenais toujours un train plus tôt et j’étais souvent sur place dès huit heures. »
L’attaquant de 34 ans assume : « Ceux qui connaissent mon mode de vie savent qu’il m’est arrivé une ou deux fois de ne me coucher qu’à quatre ou cinq heures du matin, voire de ne pas dormir du tout, et de devoir ensuite prendre le train à six heures. Dans ce cas, je dormais encore une heure avant l’entraînement. Mais au final, ça n’a pas d’importance : si tu es performant, si tu donnes le meilleur de toi-même, personne ne peut vraiment s’en plaindre. »
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Kruse a souvent critiqué Kovac
Comme le soulignent plusieurs observateurs, ce n’est pas la première fois que Kruse s’en prend à l’entraîneur de 54 ans. Dès l’annonce de la nomination de Kovac au BVB, l’ancien attaquant avait lancé une pique : « C’est mon favori pour Dortmund, pour que le club découvre enfin ce que signifie vraiment le mot “crise”. C’en sera fini de la paix, de la joie et des beignets », a-t-il lancé dans son émission Flatterball, qu’il coanime avec Martin Harnik, avant d’ajouter : « Quiconque souhaite s’infliger cela peut le faire. Mais je doute fortement que cela soit couronné de succès. »
En mars 2024, il avait déjà qualifié le technicien de « catastrophe absolue sur le plan humain » et d’« asocial dans ses relations avec les joueurs ».