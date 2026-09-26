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L’ancien attaquant de la Juventus et de Southampton Dani Osvaldo admis en soins intensifs en raison d’une grave affection pulmonaire
Un ancien attaquant lutte contre une grave maladie
L’ancien attaquant de l’Italie a été transporté d’urgence à l’hôpital municipal de Llavallol, à Lomas de Zamora, jeudi soir après avoir souffert de fortes douleurs thoraciques pendant plusieurs jours, rapporte La Nacion. Son état s’est brusquement détérioré à la suite de complications impliquant du liquide et du pus dans son poumon, ce qui a nécessité une intervention médicale urgente. Le personnel hospitalier l’a immédiatement transféré en unité de soins intensifs, où il reste dans un état grave sous étroite surveillance.
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« Il avait du pus et du liquide dans son poumon »
Les détails entourant l’urgence médicale de l’ancien footballeur ont été révélés par le journaliste Pepe Ochoa dans l’émission de télévision argentine LAM, animée par Angel de Brito. En expliquant la gravité de la situation à laquelle fait face l’homme de 40 ans, Ochoa a révélé : « Il était dans un très mauvais état. Il se sentait très, très mal depuis plusieurs jours ; il avait du pus et du liquide dans le poumon. Ils ont drainé deux centimètres de chaque poumon. Le diagnostic est un épanchement pleural droit. »
Les difficultés financières aggravent la crise personnelle
Des reportages diffusés dans l’émission ont révélé que l’ancien attaquant de Boca Juniors traversait une profonde crise personnelle, notamment de graves difficultés financières et l’absence d’assurance maladie privée avant son admission en urgence.
Évoquant sa situation en dehors des terrains et son admission à l’hôpital, Ochoa a ajouté : « Il vit à Banfield et traverse des années très difficiles, surtout sur le plan financier. D’après ce que je comprends, il n’a pas d’assurance maladie privée. Sa sœur est la seule personne à être avec lui. Il a été admis à l’hôpital parce qu’il est un ami d’un ami de [Martin] Insaurralde, qui a aidé à le faire admettre. Son état est grave et son pronostic reste non divulgué. »
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La star en difficulté fait face à une longue convalescence
Cette alerte sanitaire marque un nouveau chapitre éprouvant dans la vie d’Osvaldo, après qu’il a déjà évoqué sa lutte contre la dépression et le traitement psychiatrique qu’il a suivi après sa retraite en 2020. L’ancien attaquant de Southampton et de la Juventus se concentre désormais sur le fait de surmonter cette phase critique avec le soutien de sa sœur et de spécialistes médicaux. La communauté du football suivra avec anxiété toute mise à jour médicale officielle concernant son état dans les jours à venir.
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