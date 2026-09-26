L’ancien attaquant de la Juventus et de Southampton Dani Osvaldo admis en soins intensifs en raison d’une grave affection pulmonaire

Des reportages diffusés dans l’émission ont révélé que l’ancien attaquant de Boca Juniors traversait une profonde crise personnelle, notamment de graves difficultés financières et l’absence d’assurance maladie privée avant son admission en urgence.

Évoquant sa situation en dehors des terrains et son admission à l’hôpital, Ochoa a ajouté : « Il vit à Banfield et traverse des années très difficiles, surtout sur le plan financier. D’après ce que je comprends, il n’a pas d’assurance maladie privée. Sa sœur est la seule personne à être avec lui. Il a été admis à l’hôpital parce qu’il est un ami d’un ami de [Martin] Insaurralde, qui a aidé à le faire admettre. Son état est grave et son pronostic reste non divulgué. »