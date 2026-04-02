Kylian Mbappé raconte une anecdote « incroyable » sur Lionel Messi à l'entraînement, datant de l'époque du PSG

Pendant deux saisons, les fans de football ont pu admirer au Parc des Princes le trio de rêve composé de Mbappé, Messi et Neymar. Si ce trio n’a pas réussi à ramener le trophée tant convoité de la Ligue des champions dans la capitale française, les prouesses individuelles dont ils faisaient preuve à l’entraînement restent gravées dans la mémoire de Mbappé.

Évoquant cette période lors d’une intervention dans le podcast The Bridge, le capitaine français a parlé en termes élogieux du huit fois vainqueur du Ballon d’Or. Le natif de Bondy a avoué que Messi évoluait à un niveau de perfection technique tout à fait différent.