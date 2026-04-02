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Kylian Mbappé raconte une anecdote « incroyable » sur Lionel Messi à l'entraînement, datant de l'époque du PSG
La magie de l'ère MNM
Pendant deux saisons, les fans de football ont pu admirer au Parc des Princes le trio de rêve composé de Mbappé, Messi et Neymar. Si ce trio n’a pas réussi à ramener le trophée tant convoité de la Ligue des champions dans la capitale française, les prouesses individuelles dont ils faisaient preuve à l’entraînement restent gravées dans la mémoire de Mbappé.
Évoquant cette période lors d’une intervention dans le podcast The Bridge, le capitaine français a parlé en termes élogieux du huit fois vainqueur du Ballon d’Or. Le natif de Bondy a avoué que Messi évoluait à un niveau de perfection technique tout à fait différent.
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Une véritable leçon de finition
Mbappé a raconté une anecdote précise concernant un exercice de tir à Paris qui l’avait amené à remettre en question ses propres capacités de classe mondiale. Même avec le talent de Neymar et sa propre efficacité, le Français a admis qu’aucun d’eux ne pouvait rivaliser avec l’efficacité et la précision constante dont faisait preuve Messi lors des entraînements de routine.
« Messi, c'est vraiment trop. Il fait tout bien », explique Mbappé. « Je vais vous raconter une anecdote : on s'entraînait à la finition à Paris. À Paris, Ney et moi étions en tête du classement. Il est arrivé, on a tiré 10 fois, Ney et moi avons marqué 6 ou 7 buts. Leo a tiré 9 fois, il a marqué le même but 9 fois. Que des tirs dans le filet. »
Il laisse ses coéquipiers bouche bée
La facilité avec laquelle Messi a réussi ses tirs a pris le reste de cette équipe pleine de stars au dépourvu. Mbappé a décrit un sentiment de stupéfaction face à un tel niveau d'exécution, soulignant que l'Argentin donnait l'impression que les aspects les plus difficiles du jeu n'étaient qu'une simple routine.
Poursuivant son récit de la séance, Mbappé a ajouté : « Je l'ai regardé en me disant : "Tu n'as pas compris ou quoi ?". C'est trop. » Ce sentiment d'admiration de la part d'un joueur de l'envergure de Mbappé souligne l'impact unique que Messi a eu sur ses coéquipiers, même pendant les dernières années de sa carrière européenne avant son transfert à l'Inter Miami.
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Un héritage de grandeur
Si les trois membres du célèbre trio « MNM » ont désormais tourné la page – Mbappé au Real Madrid, Messi en MLS et Neymar de retour à Santos –, le respect mutuel demeure. Les propos de Mbappé soulignent qu’au-delà des trophées et des gros titres, c’est la maîtrise technique qui a véritablement marqué le passage de Messi en Ligue 1.