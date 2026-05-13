Getty/GOAL
Traduit par
Kylian Mbappé décrit sa « relation formidable » avec Cristiano Ronaldo et l’appui précieux qu’il a reçu de l’icône du Real Madrid
Mon idole d’enfance devient désormais mon mentor personnel.
Mbappé n’a jamais caché son admiration pour Ronaldo, les célèbres photos de sa chambre tapissée de posters de la star portugaise étant désormais entrées dans la légende du football. Cependant, le joueur de 27 ans vient de révéler que leur relation a évolué bien au-delà de celle d’un fan et de son idole. Dans une interview sincère accordée à Vanity Fair, l’attaquant français a expliqué qu’ils étaient désormais amis.
À propos de leur relation, Mbappé a déclaré : « C'est un ami maintenant. C'est tellement génial quand les personnes que l'on idolâtre quand on est jeune deviennent nos amis. On parlait beaucoup, et il m'a aidé lors de ma première année à Madrid, car il connaît très bien le club. On a une relation formidable et j'en suis très heureux. »
- Getty Images
La pression monte alors que le Bernabéu traverse une crise
Si Ronaldo apporte un soutien indéfectible en dehors du terrain, la situation sur la pelouse se complique pour Mbappé. Le Real Madrid traverse une saison décevante et, alors que le club se dirige vers un deuxième exercice consécutif sans trophée, les critiques convergent vers la grande recrue de 2024. Certes, son total de buts reste honorable, mais de nombreux observateurs estiment que le dynamisme collectif et l’intensité du travail d’équipe ont souffert depuis l’arrivée de l’ex-star du Paris Saint-Germain, arrivée libre.
La grogne des supporters a atteint un seuil critique : une pétition en ligne exigeant son départ a récolté des millions de signatures. Ce mouvement numérique traduit la frustration d’un public qui espérait voir le champion du monde ouvrir une nouvelle ère de domination, et non contribuer à un déséquilibre tactique rendant l’équipe rigide et prévisible dans les grands rendez-vous.
L’ombre de la légende portugaise
Inévitablement comparé à Ronaldo, Mbappé peine pour l’instant à reproduire l’impact décisif qui a caractérisé les années de gloire de CR7 au club. Si ses chiffres se rapprochent de certaines statistiques du Portugais, la performance collective de l’équipe sous l’ère actuelle laisse entrevoir un recul. Selon des sources internes, plusieurs responsables se demanderaient déjà si la venue de l’attaquant était un choix judicieux, tant la chimie, ou plutôt son absence, entre les stars comme Vinicius Junior et Jude Bellingham complique l’équation.
Un casse-tête tactique dont l’entraîneur Alvaro Arbeloa peine à trouver la clé : comment intégrer ces trois superstars offensives sans compromettre la solidité défensive ?
- Getty Images
Quelle est la prochaine étape pour le club ?
Blessé, Mbappé est actuellement incertain pour les trois dernières journées de Liga du Real Madrid, face au Real Oviedo, à Séville et à l’Athletic Club. Il devrait néanmoins retrouver son rôle de leader avec les Bleus lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, cet été.