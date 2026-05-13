Kylian Mbappé décrit sa « relation formidable » avec Cristiano Ronaldo et l’appui précieux qu’il a reçu de l’icône du Real Madrid

Mbappé n’a jamais caché son admiration pour Ronaldo, les célèbres photos de sa chambre tapissée de posters de la star portugaise étant désormais entrées dans la légende du football. Cependant, le joueur de 27 ans vient de révéler que leur relation a évolué bien au-delà de celle d’un fan et de son idole. Dans une interview sincère accordée à Vanity Fair, l’attaquant français a expliqué qu’ils étaient désormais amis.

À propos de leur relation, Mbappé a déclaré : « C'est un ami maintenant. C'est tellement génial quand les personnes que l'on idolâtre quand on est jeune deviennent nos amis. On parlait beaucoup, et il m'a aidé lors de ma première année à Madrid, car il connaît très bien le club. On a une relation formidable et j'en suis très heureux. »