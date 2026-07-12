Kean, Lautaro et Oliisi… Le Bayern et l'Inter vont-ils continuer à dominer les phases finales de la Coupe du monde ?

L’Inter Milan et le Bayern Munich entretiennent un lien exceptionnel avec la finale de la Coupe du monde, ininterrompu depuis l’édition 1982. Depuis ce tournoi organisé en Espagne et remporté par l’Italie, au moins un joueur issu de ces deux clubs figure systématiquement en finale.

L’Inter a récemment souligné sur son site officiel– cette série comme le symbole de sa présence constante dans le plus grand événement footballistique, ses joueurs se succédant en finale à travers les époques, de Giuseppe Bergomi et Alessandro Altobelli lors de la Coupe du monde 1982 à Lautaro Martínez avec l’Argentine lors de la finale du Qatar 2022.

La qualification de l’Argentine et de la France pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 laisse présager que cette tradition se poursuivra, à condition qu’au moins l’une de ces deux nations atteigne la finale, programmée le 19 juillet au stade de New York-New Jersey.

La France défiera l’Espagne en demi-finale mardi, avant que l’Argentine n’affronte l’Angleterre mercredi.