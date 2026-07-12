Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

Traduit par

Kean, Lautaro et Oliisi… Le Bayern et l'Inter vont-ils continuer à dominer les phases finales de la Coupe du monde ?

Angleterre vs Argentine
Angleterre
Argentine
Coupe du monde
France vs Espagne
France
Espagne
L. Martinez
Borussia Dortmund vs Bayern Munich
Borussia Dortmund
Bayern Munich
Super Coupe
Inter vs Monza
Inter
Monza
Serie A
M. Olise
H. Kane
Angleterre
Argentine
É.-U.
France
Espagne
Allemagne
Italie

Un paradoxe saisissant s’est joué dès la finale de 1982.

L’Inter Milan et le Bayern Munich entretiennent un lien exceptionnel avec la finale de la Coupe du monde, ininterrompu depuis l’édition 1982. Depuis ce tournoi organisé en Espagne et remporté par l’Italie, au moins un joueur issu de ces deux clubs figure systématiquement en finale.

L’Inter a récemment souligné sur son site officiel– cette série comme le symbole de sa présence constante dans le plus grand événement footballistique, ses joueurs se succédant en finale à travers les époques, de Giuseppe Bergomi et Alessandro Altobelli lors de la Coupe du monde 1982 à Lautaro Martínez avec l’Argentine lors de la finale du Qatar 2022.

La qualification de l’Argentine et de la France pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 laisse présager que cette tradition se poursuivra, à condition qu’au moins l’une de ces deux nations atteigne la finale, programmée le 19 juillet au stade de New York-New Jersey.

La France défiera l’Espagne en demi-finale mardi, avant que l’Argentine n’affronte l’Angleterre mercredi.

  • Finales 1982-1998

    Espagne 1982 : Italie 3-1 Allemagne de l’Ouest
    . En finale, l’Inter Milan alignait déjà trois de ses joueurs : Giuseppe Bergomi, Gabriele Oriali et Alessandro Altobelli, auteur du troisième but italien. Au total, cinq Nerazzurri figuraient dans le groupe champion du monde.

    Côté Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, Paul Breitner et Wolfgang Dremmler étaient également de la partie.


    Mexique 1986 : Argentine 3-2 Allemagne de l’Ouest
    . Maradona a mené l’Argentine vers un deuxième sacre, tandis que Karl-Heinz Rummenigge, joueur de l’Inter, a inscrit l’un des deux buts allemands lors d’une tentative de remontée, avant que Burruchaga ne scelle la victoire argentine.

    Côté Bayern, Lothar Matthäus, Dieter Hoeneß et Norbert Eder étaient également de la partie.

    Italie 1990 : Allemagne de l’Ouest 1-0 Argentine
    : Andreas Brehme, joueur de l’Inter, a scellé la victoire sur penalty, aux côtés de ses coéquipiers du club italien Lothar Matthäus et Jürgen Klinsmann, tandis que Klaus Augenthaler et Jürgen Kohler, du Bayern, ont pris part à la rencontre et que Stefan Reuter était remplaçant.

    États-Unis 1994 : Brésil 3-2 Italie (tirs au but)
    . Nicola Berti, alors à l’Inter Milan, a disputé l’intégralité de la rencontre côté italien, avant que le Brésil ne l’emporte aux tirs au but après un match nul et vierge. Côté brésilien, on retrouvait Jorginho, joueur du Bayern Munich.

    France 1998 : France 3-0 Brésil
    . La star de l’Inter Ronaldo a conduit la Seleção jusqu’en finale, mais n’a pas pu empêcher les Bleus de conquérir leur premier titre. Côté français, Yuri Djorkaeff (Inter) a été sacré champion aux côtés de son coéquipier du Bayern, Bixente Lizarazu.

    • Publicité

  • De Ronaldo à Lautaro : 2002-2018

    Corée du Sud et Japon 2002 : Brésil 2-0 Allemagne

    Ronaldo, la star de l’Inter, a scellé le sort de la finale en inscrivant un doublé qui a permis au Brésil de remporter son cinquième titre, après avoir terminé le tournoi en tant que meilleur buteur avec huit réalisations et en étant désigné meilleur joueur de la compétition.

    De leur côté, le trio du Bayern Munich composé de Jens Jeremie, Oliver Kahn et Thomas Linke a dû se résigner à voir le titre leur échapper.

    Allemagne 2006 – Italie 6-4 France (tirs au but)

    Marco Materazzi, auteur de l’égalisation, puis à l’origine de l’expulsion de Zinédine Zidane, a transformé l’une des tentatives italiennes, offrant aux Azzurri un quatrième sacre au détriment des Bleus, dont faisait partie Willy Sagnol, joueur du Bayern.

    Afrique du Sud 2010 – Espagne 1-0 Pays-Bas

    Wesley Sneijder, star de l’Inter et auteur d’un triplé historique, avait atteint la finale avec les Pays-Bas après avoir inscrit cinq buts, mais il a perdu le titre sur un but d’Andrés Iniesta en prolongation.

    Le Bayern était représenté dans cette finale par le duo néerlandais Mark van Bommel et Arjen Robben.

    Brésil 2014 – Allemagne 1-0 Argentine

    L’Inter a prolongé sa série historique grâce à la présence de Rodrigo Palacio, entré en jeu pour l’Argentine, avant que Mario Götze ne scelle le titre allemand d’une tête à la 112^e minute.

    Le onze allemand alignait plusieurs joueurs du Bayern : Jérôme Boateng, Mario Götze, Toni Kroos, Philipp Lahm, Thomas Müller, Manuel Neuer et Bastian Schweinsteiger.

    Russie 2018 – France 4-2 Croatie

    Ivan Perišić, la star de l’Inter, a inscrit le seul but croate de la finale, tandis que son coéquipier nerazzurro Marcelo Brozović était également aligné, avant que la France ne décroche son deuxième sacre. Côté français, Corentin Tolisso était l’unique représentant du Bayern sur la pelouse.

  • Qatar 2022 – Argentine 7-5 France (tirs au but)

    Lautaro Martínez, capitaine de l’Inter Milan, est entré en jeu en prolongation et a dynamisé l’attaque argentine, avant que les « Tango » ne soulevent le trophée aux tirs au but, à l’issue d’une finale d’anthologie conclue sur le score de 3-3.

    États-Unis, Canada et Mexique 2026 : (...)

    Lautaro Martínez, capitaine de l’Inter, demeure un pilier de l’Albiceleste, qui poursuit sa campagne de défense du titre et a déjà validé son billet pour les demi-finales de cette édition.

    La sélection française aligne pour sa part Marcus Thuram (Inter), ainsi que Dayot Upamecano et Mike Olise (Bayern Munich).

    Quant à l’Angleterre, elle s’appuie sur son capitaine Harry Kane, star du Bayern, tandis que l’Espagne ne compte aucun joueur des deux clubs, ce qui pourrait prolonger une série qui dure depuis 44 ans.

    Lire aussi… Vidéo : « Ne me manque pas de respect »… Messi s’en prend à l’arbitre du match contre la Suisse

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google