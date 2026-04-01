Karim Adeyemi doit-il partir maintenant ? Le BVB ne disposerait apparemment que d'un budget de transfert limité

Karim Adeyemi serait donc le candidat le plus probable à un transfert. Bien qu'on lui ait proposé une prolongation de contrat, l'ambiance au sein du club aurait changé. Lors de récentes réunions internes, l'idée selon laquelle Adeyemi est remplaçable d'un point de vue sportif s'est de plus en plus imposée.

Adeyemi lui-même ne s'est guère montré disposé jusqu'à présent à prolonger son contrat. Il aspire à un transfert en Premier League. Compte tenu de la situation contractuelle, son indemnité de transfert pourrait s'élever à environ 50 millions d'euros, selon certaines sources.