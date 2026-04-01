Si le Borussia Dortmund ne vend aucun joueur cet été, il disposera d'un budget de transfert de 25 millions d'euros. C'est ce que rapporte le magazine Sport Bild.
Traduit par
Karim Adeyemi doit-il partir maintenant ? Le BVB ne disposerait apparemment que d'un budget de transfert limité
Karim Adeyemi serait donc le candidat le plus probable à un transfert. Bien qu'on lui ait proposé une prolongation de contrat, l'ambiance au sein du club aurait changé. Lors de récentes réunions internes, l'idée selon laquelle Adeyemi est remplaçable d'un point de vue sportif s'est de plus en plus imposée.
Adeyemi lui-même ne s'est guère montré disposé jusqu'à présent à prolonger son contrat. Il aspire à un transfert en Premier League. Compte tenu de la situation contractuelle, son indemnité de transfert pourrait s'élever à environ 50 millions d'euros, selon certaines sources.
- Getty Images Sport
BVB : deux nouveaux renforts vont-ils arriver immédiatement ?
Une somme dont le BVB a sans doute grand besoin pour recruter de véritables renforts. Selon le magazine Sport Bild, deux joueurs devraient être recrutés afin d'améliorer immédiatement l'équipe de l'entraîneur Niko Kovac. L'effectif devrait également être renforcé grâce à un ou deux transferts supplémentaires.
Les signatures des deux jeunes joueurs Kaua Prates (17 ans, arrière gauche) et Justin Lerma (17 ans, milieu offensif) sont déjà confirmées. Le nouveau directeur sportif Nils-Ole Book a toutefois encore du pain sur la planche. C'est surtout au milieu de terrain défensif et en défense qu'il faut agir. Si Adeyemi venait à partir, il faudrait également au moins un autre attaquant.
BVB - Calendrier : les prochains matchs du Borussia Dortmund
Date Match 4 avril, 18 h 30 VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga) 11 avril, 15h30 BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 18 avril, 15h30 TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)