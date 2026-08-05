« Un but fait évidemment plaisir à tout le monde, mais à lui seul, il ne suffit pas. De la même manière, une passe décisive ou un but ne suffisent pas non plus si, pendant les quatre-vingt-dix autres minutes, tu n’apportes pas le bon soutien à l’équipe. Un but, tu le marques en une minute, alors qu’un match en dure quatre-vingt-seize : ce qui compte vraiment, c’est l’attitude tout au long de la rencontre. Il a bien fait. C’est vrai, il a parfois perdu quelques ballons sur lesquels il pouvait donner de la continuité à l’action, mais il a montré ses qualités. Quand il a le ballon dans les pieds, il parvient à attirer deux ou trois défenseurs sur lui, et il a aussi démontré la qualité de sa frappe. Il s’agit toujours de remettre toutes ces choses dans cette boîte dont je parlais avant, afin de remplir le match et de faire en sorte que l’équipe grandisse. Ensuite, il y a ceux qui contribuent par un geste, et d’autres par un autre. »