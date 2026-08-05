Luciano Spalletti, entraîneur de la Juventus, s'est exprimé au micro de Sky Sport après le match amical remporté à Hong Kong 1-0 contre Chelsea. La Juventus continue de ne pas encaisser de but durant cette pré-saison : cage inviolée encore aujourd'hui après Bâle-Juventus 0-0, Standard de Liège-Juventus 0-1 et Juventus-Nice 2-0.
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Juventus, Spalletti : « Bien Zhegrova, mais le but ne suffit pas. Zéro but encaissé ? Du football d’août. Le remplacement de David... »
LE MATCH
« Ce sont des tests qui te racontent ensuite le parcours que tu es en train d’effectuer. J’ai aimé le fait que nous soyons toujours restés une équipe pendant tout le match, aussi bien quand nous avons souffert à la limite de la surface que quand nous sommes repartis. Nous avons créé de très bonnes occasions et nous aurions pu faire encore un peu plus. L’attitude a toujours été marquée par la compacité et par la capacité à transmettre sur le terrain, tous ensemble, ce qu’il y avait à faire à chaque moment du match. J’ai vu une équipe très active et toujours proche du ballon. »
ZHEGROVA
« Un but fait évidemment plaisir à tout le monde, mais à lui seul, il ne suffit pas. De la même manière, une passe décisive ou un but ne suffisent pas non plus si, pendant les quatre-vingt-dix autres minutes, tu n’apportes pas le bon soutien à l’équipe. Un but, tu le marques en une minute, alors qu’un match en dure quatre-vingt-seize : ce qui compte vraiment, c’est l’attitude tout au long de la rencontre. Il a bien fait. C’est vrai, il a parfois perdu quelques ballons sur lesquels il pouvait donner de la continuité à l’action, mais il a montré ses qualités. Quand il a le ballon dans les pieds, il parvient à attirer deux ou trois défenseurs sur lui, et il a aussi démontré la qualité de sa frappe. Il s’agit toujours de remettre toutes ces choses dans cette boîte dont je parlais avant, afin de remplir le match et de faire en sorte que l’équipe grandisse. Ensuite, il y a ceux qui contribuent par un geste, et d’autres par un autre. »
KELLY
«Même Kelly, par exemple, a effectué deux renversements de jeu : ils ne comptent pas comme des passes décisives, mais ce sont des actions importantes. Il a bien construit l’action et a trouvé deux ouvertures qui ont repoussé toute l’équipe adverse à l’entrée de la surface, nous permettant de respirer. Si tu penses seulement à défendre contre des équipes de ce niveau, tu n’iras pas au bout du match. Pour marquer, tu dois aller attaquer, presser, jouer. Il faut être des footballeurs. Pas une personne qui joue au football, mais un footballeur ».
CHELSEA
« Chelsea sait tout faire : construire depuis l’arrière, finir les actions et donner un gros élan au match en termes de rythme et de vitesse - rapporte TuttoJuve.com -. C’est une équipe d’un niveau absolu et, justement pour cela, il était important pour nous de ne pas courber l’échine face à ce genre de situations. »
LE MERCATO
« Je suis le moins bien placé pour parler de ces choses-là. Le club fait des efforts, et nous avons partagé les mêmes idées. »
Zéro but encaissé
« C’est du football du mois d’août, avec beaucoup de remplacements. Nous avons fait beaucoup de changements parce que je voulais essayer de donner du temps de jeu à deux garçons qui, selon moi, le méritaient. David, en revanche, devait jouer environ une demi-heure. Finalement, j’ai préféré le lancer tout de suite dans le vif du match plutôt que d’attendre la fin. Ensuite, si, dans le dernier quart d’heure, il y a le risque de lui faire jouer trop de minutes, on le remplace de nouveau. Ce sont des situations normales à cette période de la saison et elles peuvent être gérées dans un sens comme dans l’autre ».
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