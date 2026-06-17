L’axe de transfert entre la Juventus et Bologne pourrait s’avérer particulièrement brûlant dans les prochaines heures. Dans les deux sens, plusieurs noms circulent entre le nouveau directeur général bianconero Giovanni Carnevali et la direction felsine, représentée par le directeur sportif Marco Di Vaio et le directeur général Claudio Fenucci : Santiago Castro, Fabio Miretti, Joao Mario, Emil Holm et Remo Freuler.
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Juventus-Bologne : un axe de transfert brûlant, avec Carnevali sur les traces de Castro, puis Miretti, João Mário, Holm et Freuler
CASTRO
Alexander Sorloth occupe actuellement la première place sur la short-list offensive de la Juventus, en parallèle des discussions sensibles autour d’une possible prolongation de Dusan Vlahovic, dont le contrat court jusqu’en 2026. En parallèle, les dirigeants turinois suiventtoujours Santiago Castro, jeune Argentin de 2004 évoluant àBologne, estimé à 40 millions d’euros par son club. Chelsea, Crystal Palace et Nottingham Forest s’apprêtent à déposer une offre concrète dans les prochains jours, mais la Juventus reste en embuscade.
MIRETTI
La Vieille Dame envisage de céder Fabio Miretti, qui a terminé la saison 2025-26 avec 31 apparitions et 1 but, après avoir évolué en prêt au Genoa lors de l’exercice 2024-25. Formé au club et sous contrat jusqu’en 2028, le milieu pourrait générer une plus-value estimée entre 12 et 15 millions d’euros. Selon Gianluigi Longari, journaliste à Sportitalia, Bologne a récemment renoué le contact avec la Juve pour le jeune milieu de terrain, également suivi par la Fiorentina.
Selon les dernières informations, Joao Mário et Holm sont attendus sur la pelouse pour renforcer le milieu de terrain.
Les carrières de João Mário et d’Emil Holmpourraient de nouveau s’entrecroiser, comme en janvier.Le Portugais João Mário, arrivé à Turin l’été dernier pour 12 millions d’euros, a été prêté à Bologne en janvier. Situation symétrique, mais inverse, pour Holm : le montant convenu pour un éventuel rachat (15 millions) est jugé trop élevé. Les relations excellentes entre les deux clubs laissent toutefois envisager un nouvel échange de prêts impliquant les deux ailiers.
FREULER
La situation du vétéran Remo Freuler, né en 1992, est également intéressante. Le milieu de terrain suisse a fait l'objet de nombreuses rumeurs de transfert, notamment celle concernant un intérêt présumé de la part de la Juventus.