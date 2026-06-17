Juventus-Bologne : un axe de transfert brûlant, avec Carnevali sur les traces de Castro, puis Miretti, João Mário, Holm et Freuler

La Vieille Dame envisage de céder Fabio Miretti, qui a terminé la saison 2025-26 avec 31 apparitions et 1 but, après avoir évolué en prêt au Genoa lors de l’exercice 2024-25. Formé au club et sous contrat jusqu’en 2028, le milieu pourrait générer une plus-value estimée entre 12 et 15 millions d’euros. Selon Gianluigi Longari, journaliste à Sportitalia, Bologne a récemment renoué le contact avec la Juve pour le jeune milieu de terrain, également suivi par la Fiorentina.