« Il a travaillé dur pour réussir », a déclaré Klopp, avant d’ajouter : « J’aime sa façon de jouer. » L’actuel directeur du football mondial chez Red Bull faisait référence au parcours atypique d’Undav, qui n’a jamais fréquenté de centre de formation et n’a accédé au football professionnel que par l’intermédiaire du SV Meppen.

Après des étapes à l’Union Saint-Gilloise puis à Brighton & Hove Albion, il a rejoint le VfB en 2024. Âgé de 29 ans, il a fait une entrée remarquée sur la scène footballistique, brillant lors d’un prêt d’un an avant de devenir la recrue la plus chère de l’histoire du club. Cette saison, il domine les attaquants allemands avec 37 participations à des buts (24 réalisations, 13 passes décisives). Pourtant, il n’a pas obtenu de place de titulaire pour la Coupe du monde.

Sous les ordres de Nagelsmann, il est en effet cantonné au rôle de remplaçant. La victoire 2-1 contre le Ghana lors du stage de préparation de mars a donc déclenché un débat national sur la gestion d’Undav par le sélectionneur. Malgré son but victorieux en fin de match, l’attaquant du VfB a été publiquement critiqué par le sélectionneur de 38 ans.