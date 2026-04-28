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Jürgen Klopp avoue admirer un ancien attaquant de Brighton, impliqué dans une vive altercation publique avec le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann
« Il a travaillé dur pour réussir », a déclaré Klopp, avant d’ajouter : « J’aime sa façon de jouer. » L’actuel directeur du football mondial chez Red Bull faisait référence au parcours atypique d’Undav, qui n’a jamais fréquenté de centre de formation et n’a accédé au football professionnel que par l’intermédiaire du SV Meppen.
Après des étapes à l’Union Saint-Gilloise puis à Brighton & Hove Albion, il a rejoint le VfB en 2024. Âgé de 29 ans, il a fait une entrée remarquée sur la scène footballistique, brillant lors d’un prêt d’un an avant de devenir la recrue la plus chère de l’histoire du club. Cette saison, il domine les attaquants allemands avec 37 participations à des buts (24 réalisations, 13 passes décisives). Pourtant, il n’a pas obtenu de place de titulaire pour la Coupe du monde.
Sous les ordres de Nagelsmann, il est en effet cantonné au rôle de remplaçant. La victoire 2-1 contre le Ghana lors du stage de préparation de mars a donc déclenché un débat national sur la gestion d’Undav par le sélectionneur. Malgré son but victorieux en fin de match, l’attaquant du VfB a été publiquement critiqué par le sélectionneur de 38 ans.
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Nagelsmann présente des excuses publiques à Undav
Nagelsmann a déclaré à propos d’Undav : « Après avoir couru pendant 70 minutes sous une chaleur de 42 °C, je ne suis pas sûr qu’il aurait encore eu la vivacité nécessaire pour conclure ainsi. C’est un effort long, et après 70 minutes sous 42 degrés, ça peut être dur. Il sera sous pression pour justifier sa place de titulaire, donc, de mon point de vue, il peut continuer tant qu’il est satisfait de son total de buts. »
Peu après, Nagelsmann est revenu sur ses déclarations. Invité de MagentaTV, il a présenté ses excuses : « Ce n’était pas correct et c’était bien trop sévère pour être rendu public. » Il a expliqué que des échanges avec sa femme Lena l’avaient conduit à cette décision et révélé qu’il s’était excusé auprès d’Undav dès le lendemain – des excuses que l’attaquant a acceptées avec gratitude.
Il a par ailleurs confirmé que Kai Havertz et Florian Wirtz seraient des titulaires réguliers dans l’attaque allemande. Havertz, « qui retrouve actuellement sa forme », est également un élément clé pour les espoirs de Klopp en Coupe du monde : « Il est extrêmement important ! »
Jamal Musiala, Nick Woltemade et Leroy Sané disposent eux aussi de réelles chances de décrocher un statut de titulaire lors de la Coupe du monde à l’étranger.
Undav pourrait marquer l'histoire du VfB
Avec 37 buts et passes décisives au compteur, Undav occupe actuellement la deuxième place du classement historique du VfB. Selon Opta, il ne lui manque plus que quatre contributions offensives pour égaler le record de Mario Gomez (35 buts et 6 passes décisives) établi lors de la saison 2008-2009. Il lui reste trois journées de Bundesliga et la finale de la Coupe contre le FC Bayern Munich pour y parvenir.
Une telle performance viendrait renforcer sa position dans les négociations en cours sur son contrat, alors qu’il vise un salaire record au club, même si un accord semble probable.
Deniz Undav affronte Mario Gomez
Saison Joueurs Matchs Buts Passes décisives Points (total) 2008/09 Mario Gomez 44 35 6 41 2025/26 Deniz Undav 42 24 13 37