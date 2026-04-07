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Joao Cancelo réagit aux rumeurs concernant la prolongation de son contrat à Barcelone et explique la différence entre Hansi Flick et Xavi
Cancelo reste évasif quant à son avenir au Barça
Malgré les informations selon lesquelles Flick et l'équipe seraient parvenus à un consensus sur la nécessité de le garder, Cancelo s'est gardé de s'engager publiquement sur son avenir pour l'instant. La situation du joueur de 31 ans est compliquée par son contrat avec Al-Hilal, et bien que Barcelone tienne à le conserver, les obstacles financiers restent un facteur important dans tout accord définitif potentiel avec le joueur, qui a disputé 13 matches pour le club depuis son retour en prêt.
« Tout peut arriver dans le football. Je vais continuer à travailler, et je sais ce que je veux pour la saison prochaine. Je veux aider le Barça à rester dans cette compétition et à remporter la Liga. C’est ce qui compte le plus. Mon avenir n’a pas d’importance pour l’instant », a déclaré Cancelo lors de la conférence de presse d’avant-match précédant la rencontre de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid.
Il a précisé sa situation en ajoutant : « Il y a toujours des options. J’ai un contrat avec Al-Hilal et je suis prêté au Barça, mais il y a toujours des options. Le football peut changer en un instant. »
Le « style allemand » de Flick face à l'ère Xavi
Alors que Barcelone se prépare pour ce match aller crucial des quarts de finale de la Ligue des champions, Cancelo a mis en lumière l'évolution tactique en cours au Spotify Camp Nou.
Le défenseur, qui a initialement rejoint le club en prêt de Manchester City en 2023 sous le règne de Xavi, a expliqué comment l'actuel entraîneur Flick a introduit une approche plus agressive dans le jeu de l'équipe.
« La dynamique est différente. Avec une pression haute, nous prenons des risques, et je m’identifie à ces valeurs. Flick a introduit le style allemand de pressing et de marquage serré sur le joueur le plus proche du ballon. Grâce à cela, on contrôle presque toujours le match, mais on prend plus de risques », a noté Cancelo.
Invité à comparer cette transition, il a ajouté : « Je suis très reconnaissant envers Xavi, il m’a beaucoup aidé. Hansi est différent, ni meilleur ni pire. Hansi a plus d’expérience, mais je pense que Xavi sera lui aussi un très bon entraîneur. »
Gérer la pression de l'Atlético de Madrid
Barcelone aborde ce choc européen en pleine forme après avoir battu l'équipe de Diego Simeone en championnat, mais Cancelo ne se fait aucune illusion quant à la difficulté de la tâche. Il a souligné l'importance d'obtenir un bon résultat à domicile avant le match retour au Metropolitano, un stade réputé pour son ambiance hostile.
« Nous nous attendons à ce que l'Atlético se comporte comme ces dernières années. C'est une équipe agressive qui compte des joueurs talentueux. Nous devons les contrôler, comme nous l'avons fait lors du dernier match, et viser la victoire », a expliqué le latéral. « Le scénario idéal serait d'obtenir un résultat qui nous place en bonne position dans cette double confrontation, mais nous devons être prêts à tout. »
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Un aperçu de l'avenir de Cancelo
Lors de la conférence de presse d'avant-match précédant la rencontre entre Barcelone et l'Atlético de Madrid, Flick a évoqué l'avenir de l'arrière latéral portugais en déclarant : « Je ne vais pas parler de l'avenir pour l'instant. Il fait du très bon travail en ce moment. Il jouait avec son équipe nationale et a dû faire un long voyage pour rentrer chez lui ».
Il a ajouté : « Samedi, João a tout donné ; on a pu constater son niveau, et il a terminé le match épuisé. Il fait preuve d’une attitude très professionnelle et d’une technique exceptionnelle. Il nous aide beaucoup en ce moment, et je lui en suis reconnaissant. »