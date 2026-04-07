Joao Cancelo réagit aux rumeurs concernant la prolongation de son contrat à Barcelone et explique la différence entre Hansi Flick et Xavi

Malgré les informations selon lesquelles Flick et l'équipe seraient parvenus à un consensus sur la nécessité de le garder, Cancelo s'est gardé de s'engager publiquement sur son avenir pour l'instant. La situation du joueur de 31 ans est compliquée par son contrat avec Al-Hilal, et bien que Barcelone tienne à le conserver, les obstacles financiers restent un facteur important dans tout accord définitif potentiel avec le joueur, qui a disputé 13 matches pour le club depuis son retour en prêt.

« Tout peut arriver dans le football. Je vais continuer à travailler, et je sais ce que je veux pour la saison prochaine. Je veux aider le Barça à rester dans cette compétition et à remporter la Liga. C’est ce qui compte le plus. Mon avenir n’a pas d’importance pour l’instant », a déclaré Cancelo lors de la conférence de presse d’avant-match précédant la rencontre de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid.

Il a précisé sa situation en ajoutant : « Il y a toujours des options. J’ai un contrat avec Al-Hilal et je suis prêté au Barça, mais il y a toujours des options. Le football peut changer en un instant. »