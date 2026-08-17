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« Je ne vois aucune déception » : le dirigeant du FC Cologne Thomas Kessler évoque le transfert avorté de Said El Mala à Dortmund
Les discussions sur le transfert échouent
Le directeur sportif de Dortmund, Lars Ricken, avait précédemment confirmé que son club avait mené des discussions intensives pour recruter El Mala pendant le mercato estival. Cependant, les négociations ont été officiellement rompues après l’échec des deux parties à trouver un accord concernant la valorisation de l’ailier de 19 ans. Cette décision a effectivement mis fin au possible transfert du jeune talent au Signal Iduna Park avant la nouvelle saison.
- Jan Huebner
Le dialogue respectueux se conclut pacifiquement
Évoquant la rupture des négociations de transfert avec leurs rivaux nationaux, Kessler a insisté sur le fait que les discussions avaient été menées de manière professionnelle et transparente : « Cela faisait plusieurs jours qu’il était clair que nous n’allions pas parvenir à un accord, ce n’est pas arrivé de nulle part pour nous. C’était simplement le résultat de discussions très respectueuses entre les deux clubs. C’est le football, on ne parvient pas toujours à trouver un accord », a-t-il déclaré, comme cité par le site officiel de la Bundesliga.
Le dirigeant de 40 ans a également reconnu que le souhait de l’adolescent de se tester au plus haut niveau européen était tout à fait naturel : « Il est parfaitement compréhensible qu’un joueur de son âge envisage un transfert vers un club de Ligue des champions. »
Le développement à long terme reste crucial
Kessler a assuré qu’El Mala continue de faire preuve du plus grand professionnalisme et d’un engagement total envers le club malgré l’échec du transfert. Il a poursuivi : « Je ne vois aucune déception chez lui. Je suis en contact avec Said presque tous les jours, et nous parlons très ouvertement de la situation. Et à en juger par sa manière de se comporter et de porter notre maillot, il est clairement très fier d’être un joueur de Cologne. »
Il a également réitéré que l’attaquant devrait rester au RheinEnergieStadion pour la campagne à venir : « Je ne peux que répéter ce que je dis depuis des semaines : je suis convaincu qu’il jouera pour Cologne cette saison. »
Cependant, la direction de Cologne sait parfaitement que les progrès continus d’El Mala attireront inévitablement de nouveaux intérêts de poids : « Les joueurs qui se développent bien ici susciteront naturellement l’intérêt d’autres clubs. Ce ne sera certainement pas la dernière fois de notre vie que nous nous serons assis autour d’une table de négociation avec le Borussia Dortmund. »
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Le match de coupe approche à grands pas
Cologne lancera sa campagne 2026-27 par un déplacement sur le terrain de l’équipe de troisième division des Wurzburger Kickers au premier tour de la Coupe d’Allemagne le lundi 24 août. Cette rencontre de coupe offre à El Mala une occasion immédiate de démontrer sa concentration au sein de l’attaque des Boucs après d’intenses spéculations. Décrocher une victoire convaincante d’entrée sera essentiel pour lancer une dynamique avant un calendrier de championnat exigeant.
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