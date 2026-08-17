Kessler a assuré qu’El Mala continue de faire preuve du plus grand professionnalisme et d’un engagement total envers le club malgré l’échec du transfert. Il a poursuivi : « Je ne vois aucune déception chez lui. Je suis en contact avec Said presque tous les jours, et nous parlons très ouvertement de la situation. Et à en juger par sa manière de se comporter et de porter notre maillot, il est clairement très fier d’être un joueur de Cologne. »

Il a également réitéré que l’attaquant devrait rester au RheinEnergieStadion pour la campagne à venir : « Je ne peux que répéter ce que je dis depuis des semaines : je suis convaincu qu’il jouera pour Cologne cette saison. »

Cependant, la direction de Cologne sait parfaitement que les progrès continus d’El Mala attireront inévitablement de nouveaux intérêts de poids : « Les joueurs qui se développent bien ici susciteront naturellement l’intérêt d’autres clubs. Ce ne sera certainement pas la dernière fois de notre vie que nous nous serons assis autour d’une table de négociation avec le Borussia Dortmund. »