Au FC Bayern Munich, il ne semble pas y avoir lieu de s'inquiéter outre mesure pour Aleksandar Pavlovic et Tom Bischof, qui ont dû être remplacés mercredi soir après s'être blessés lors de la victoire 4-1 contre l'Atalanta Bergame.
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« Je n'ai pas vu de médecins courir dans tous les sens » : Max Eberl donne le feu vert concernant deux stars du FC Bayern Munich
« À en juger par la façon dont ils ont applaudi tout à l'heure, je n'ai vu ni ressenti aucune blessure », a déclaré Max Eberl, directeur sportif du Bayern, après la qualification souveraine pour les quarts de finale de la Ligue des champions, levant ainsi le voile sur toute inquiétude. Certes, il a précisé qu’il « se rendait généralement auprès de vous juste après le premier discours et n’avait donc pas de diagnostic à vous donner », mais Eberl a ensuite souligné : « Je n’ai pas vu de scènes dramatiques dans les vestiaires, où les médecins auraient couru dans tous les sens. Sans garantie, je pencherais pour une mesure de précaution. »
Pavlovic avait quitté le terrain à la 55e minute du match retour des huitièmes de finale et avait fait part de problèmes à la hanche à l'entraîneur Vincent Kompany lors de son remplacement. Le milieu de terrain a lui-même déclaré après le match qu'il n'y avait rien de grave : « J'avais juste un peu mal aux fléchisseurs de la hanche, mais je pense que ce n'est rien de dramatique », a déclaré Pavlovic.
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FC Bayern : tout va bien pour Tom Bischof aussi
Bischof, quant à lui, s'est retrouvé sur la pelouse avant son remplacement à la 72e minute et a reçu des soins rapides. Le jeune joueur de 20 ans, qui occupait le poste d'arrière gauche dans le onze de départ du Bayern, ne semble toutefois pas souffrir d'une blessure grave.
Reste à voir si Kompany décidera néanmoins de ménager Pavlovic et Bischof à titre préventif lors du prochain match de Bundesliga contre l'Union Berlin samedi. Le premier, en particulier, doit bien sûr être en forme pour le quart de finale très attendu contre le Real Madrid en avril.
Les prochains matchs du FC Bayern Munich
Date
Heure
Rencontre
Samedi 21 mars
15h30
FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
Samedi 4 avril
15h30
SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga)
Mardi 7 avril
21 h
Real Madrid - FC Bayern (Ligue des champions)
Samedi 11 avril
18 h 30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Mercredi 15 avril
21 h
FC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions)