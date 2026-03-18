« Je n'ai pas vu de médecins courir dans tous les sens » : Max Eberl donne le feu vert concernant deux stars du FC Bayern Munich

« À en juger par la façon dont ils ont applaudi tout à l'heure, je n'ai vu ni ressenti aucune blessure », a déclaré Max Eberl, directeur sportif du Bayern, après la qualification souveraine pour les quarts de finale de la Ligue des champions, levant ainsi le voile sur toute inquiétude. Certes, il a précisé qu’il « se rendait généralement auprès de vous juste après le premier discours et n’avait donc pas de diagnostic à vous donner », mais Eberl a ensuite souligné : « Je n’ai pas vu de scènes dramatiques dans les vestiaires, où les médecins auraient couru dans tous les sens. Sans garantie, je pencherais pour une mesure de précaution. »

Pavlovic avait quitté le terrain à la 55e minute du match retour des huitièmes de finale et avait fait part de problèmes à la hanche à l'entraîneur Vincent Kompany lors de son remplacement. Le milieu de terrain a lui-même déclaré après le match qu'il n'y avait rien de grave : « J'avais juste un peu mal aux fléchisseurs de la hanche, mais je pense que ce n'est rien de dramatique », a déclaré Pavlovic.