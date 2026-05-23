Nommé au Bayern Munich en mars 2024, Max Eberl a rapidement marqué de son empreinte le club bavarois. Quelques mois après son arrivée, il a joué un rôle clé dans la venue de l’entraîneur Vincent Kompany, sous la direction duquel les Rouge et Blanc ont dominé la Bundesliga et la Coupe d’Allemagne avant de céder face au Paris Saint-Germain lors d’une demi-finale haletante de Ligue des champions.

Interrogé sur ses échanges avec Hoeneß, Eberl avait confié lors des célébrations de la Coupe à l’Olympiastadion de Berlin : « En fait, nous parlons tout le temps, nous avons également discuté hier et aujourd’hui. C’est pourquoi ce 60/40 m’a surpris. »

Interrogé par la chaîne ARD au sujet de ces propos, Hoeneß s’est d’abord montré laconique avant d’affirmer que le ratio de 60/40 exprimait « mon opinion sincère. Ceux qui me connaissent le savent. Telle est la situation et dans deux ou trois mois, nous verrons comment les choses évoluent. » Avant de conclure en accordant un peu d’espoir à Eberl : « Personnellement, je vois les choses de manière relativement positive pour lui. »

Hoeneß et l’ensemble du conseil de surveillance du Bayern, dont fait notamment partie Karl-Heinz Rummenigge, se réuniront à nouveau fin mai pour leur prochaine session. À cette occasion, il sera notamment question des éventuelles prolongations de contrat d’Eberl et du directeur sportif Christoph Freund, dont le contrat expire également en 2027.