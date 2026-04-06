« Il tient absolument à ce que ça figure dans le contrat » : Lothar Matthäus évoque la demande controversée de Nico Schlotterbeck dans les négociations contractuelles avec le BVB

Le contrat de Schlotterbeck avec le Borussia Dortmund court encore jusqu'à l'été 2027. Depuis des mois, les « Schwarzgelben » tentent de le prolonger, sans succès jusqu'à présent. Ces derniers jours, le sujet était de nouveau omniprésent, le défenseur central ayant démenti tout accord imminent après le match international de l'équipe nationale allemande contre le Ghana. Il a notamment souligné qu'il avait longtemps négocié avec l'ancien directeur sportif du BVB, Sebastian Kehl, mais qu'il devait désormais s'entretenir avec son successeur, Ole Book.

Cette discussion a eu lieu mercredi dernier, comme l’a confirmé Book après la victoire 2-0 de Dortmund samedi soir en Bundesliga. Et Schlotterbeck a nuancé ses déclarations du début de la semaine en soulignant : « Je tenais à clarifier cela, car il y avait bien sûr beaucoup de critiques à mon égard. Si un média écrit que je signe cette semaine et que je ne signe pas, je me retrouve dans une situation délicate. Je ne peux vraiment satisfaire personne. »

Le défenseur de 26 ans a ajouté : « J’ai eu une bonne discussion avec Lars (Ricken, ndlr) et Ole. Nous poursuivrons les discussions cette semaine. Je pense qu’il ne faudra alors plus longtemps avant que je prenne une décision. »