Lothar Matthäus, le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe nationale allemande, affirme que la prolongation anticipée du contrat de Nico Schlotterbeck au BVB achoppe encore sur la question d'une clause de résiliation pour cet été.
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« Il tient absolument à ce que ça figure dans le contrat » : Lothar Matthäus évoque la demande controversée de Nico Schlotterbeck dans les négociations contractuelles avec le BVB
Dans l'émission Sky 90, le joueur de 65 ans a déclaré : « Il tient absolument à ce que la clause de départ après la Coupe du monde soit incluse. Dans l’espoir de se remettre sous les feux de la rampe grâce à la Coupe du monde, en tant que titulaire en défense centrale si l’équipe nationale allemande remporte le titre, afin qu’il ait peut-être à la fin la possibilité de rejoindre un club encore plus grand – avec une reconnaissance peut-être plus grande que celle qu’il reçoit à Dortmund. »
Les modalités de cette clause éventuelle ne sont toutefois pas encore tout à fait claires. « Je crois que cela fait encore un peu l’objet de discussions. Et je sais que Dortmund serait prêt à lui accorder cette clause de départ », a déclaré Matthäus.
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Le contrat de Nico Schlotterbeck avec le BVB court jusqu'en 2027
Le contrat de Schlotterbeck avec le Borussia Dortmund court encore jusqu'à l'été 2027. Depuis des mois, les « Schwarzgelben » tentent de le prolonger, sans succès jusqu'à présent. Ces derniers jours, le sujet était de nouveau omniprésent, le défenseur central ayant démenti tout accord imminent après le match international de l'équipe nationale allemande contre le Ghana. Il a notamment souligné qu'il avait longtemps négocié avec l'ancien directeur sportif du BVB, Sebastian Kehl, mais qu'il devait désormais s'entretenir avec son successeur, Ole Book.
Cette discussion a eu lieu mercredi dernier, comme l’a confirmé Book après la victoire 2-0 de Dortmund samedi soir en Bundesliga. Et Schlotterbeck a nuancé ses déclarations du début de la semaine en soulignant : « Je tenais à clarifier cela, car il y avait bien sûr beaucoup de critiques à mon égard. Si un média écrit que je signe cette semaine et que je ne signe pas, je me retrouve dans une situation délicate. Je ne peux vraiment satisfaire personne. »
Le défenseur de 26 ans a ajouté : « J’ai eu une bonne discussion avec Lars (Ricken, ndlr) et Ole. Nous poursuivrons les discussions cette semaine. Je pense qu’il ne faudra alors plus longtemps avant que je prenne une décision. »
Le prolongement de la ligne Schlotterbeck va-t-il finalement se faire rapidement ?
Comme le rapporte leBild, deux facteurs laissent désormais penser que la transaction pourrait être conclue rapidement. D'une part, Schlotterbeck aurait l'impression que « sa tactique dilatoire risque de lui faire perdre le crédit dont il jouit auprès des supporters ». D'autre part, aucun grand club ne se serait « vraiment sérieusement engagé » pour le recruter.
Il se laisserait une porte de sortie pour un transfert vers un géant européen grâce à la clause de départ évoquée par Matthäus, sous la forme d'un montant de transfert fixe pas trop élevé.
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Statistiques de Nico Schlotterbeck au BVB
Interventions Buts Passes décisives Cartons jaunes Expulsions 155 10 18 26 3