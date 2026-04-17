« Il s’affaiblit ainsi » : d’anciens internationaux jugent sévèrement la gestion de Julian Nagelsmann envers Deniz Undav

La victoire 2-1 contre le Ghana lors du stage de mars a déclenché un débat national sur la gestion de Undav par Nagelsmann. Bien que l’attaquant du VfB Stuttgart ait inscrit le but de la victoire en fin de match, l’entraîneur de 38 ans a formulé des critiques publiques. « S’il avait couru pendant 70 minutes avant cela, je ne sais pas s’il aurait réussi à marquer ce but. C’était déjà un long sprint qui, après 70 minutes – surtout en pensant à l’été avec 42 degrés –, peut être difficile pour lui », a-t-il déclaré, ajoutant que le buteur se mettait lui-même la pression en souhaitant une place de titulaire : « De ce point de vue, ça me va dès qu’il commence à marquer moins de buts. S’il arrive à gérer ça tout seul, il peut volontiers le faire. »

Entre-temps, le sélectionneur a effectué un virage à 180 degrés. Invité de l’émission « Bestbesetzung » sur MagentaTV, il a présenté ses excuses pour la viveur de ses propos : « Ce n’était pas correct et c’était aussi beaucoup trop brusque pour le public. » Ce revirement lui viendrait notamment de discussions avec son épouse Lena.

« Cela ne le renforce pas, cela l'affaiblit plutôt », a commenté Weidenfeller. Présent sur le plateau, Oliver Kahn a jugé discutable que Nagelsmann s’interroge en public et a critiqué son style de management. « Il aurait bien sûr été plus simple d’appeler le joueur pour lui dire : “J’ai dépassé les bornes”, de lui expliquer la situation telle que tu la vois, et le tour était joué », a déclaré l’ancien gardien de but de classe mondiale, avant de souligner : « De toute façon, cela finit toujours par se savoir. Mais le rendre public maintenant, ça a un petit côté… »