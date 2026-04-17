Roman Weidenfeller, figure emblématique du BVB, a estimé dans l’émission « Triple – der Hagedorn-Fussballtalk » diffusée sur Sky que le sélectionneur national ne s’était « pas rendu service » en s’excusant, après avoir « d’abord pris les devants, puis fait marche arrière ».
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« Il s’affaiblit ainsi » : d’anciens internationaux jugent sévèrement la gestion de Julian Nagelsmann envers Deniz Undav
La victoire 2-1 contre le Ghana lors du stage de mars a déclenché un débat national sur la gestion de Undav par Nagelsmann. Bien que l’attaquant du VfB Stuttgart ait inscrit le but de la victoire en fin de match, l’entraîneur de 38 ans a formulé des critiques publiques. « S’il avait couru pendant 70 minutes avant cela, je ne sais pas s’il aurait réussi à marquer ce but. C’était déjà un long sprint qui, après 70 minutes – surtout en pensant à l’été avec 42 degrés –, peut être difficile pour lui », a-t-il déclaré, ajoutant que le buteur se mettait lui-même la pression en souhaitant une place de titulaire : « De ce point de vue, ça me va dès qu’il commence à marquer moins de buts. S’il arrive à gérer ça tout seul, il peut volontiers le faire. »
Entre-temps, le sélectionneur a effectué un virage à 180 degrés. Invité de l’émission « Bestbesetzung » sur MagentaTV, il a présenté ses excuses pour la viveur de ses propos : « Ce n’était pas correct et c’était aussi beaucoup trop brusque pour le public. » Ce revirement lui viendrait notamment de discussions avec son épouse Lena.
« Cela ne le renforce pas, cela l'affaiblit plutôt », a commenté Weidenfeller. Présent sur le plateau, Oliver Kahn a jugé discutable que Nagelsmann s’interroge en public et a critiqué son style de management. « Il aurait bien sûr été plus simple d’appeler le joueur pour lui dire : “J’ai dépassé les bornes”, de lui expliquer la situation telle que tu la vois, et le tour était joué », a déclaré l’ancien gardien de but de classe mondiale, avant de souligner : « De toute façon, cela finit toujours par se savoir. Mais le rendre public maintenant, ça a un petit côté… »
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L’attaquant allemand le plus dangereux : Undav conserve son rôle de joker dans l’équipe nationale allemande.
Nagelsmann a toutefois révélé s’être « excusé auprès de Deniz dès le lendemain », excuses que l’attaquant a « heureusement » acceptées.
Nagelsmann continue toutefois de voir l’attaquant, très apprécié à Stuttgart, comme un « challenger ». Undav a déjà prouvé qu’il pouvait « jouer un rôle important en tant que joker », même si « rien n’est jamais figé ».
Au VfB Stuttgart, Undav brille comme titulaire indiscutable. En 40 apparitions, il a inscrit 23 buts et délivré 13 passes décisives ; aucun autre avant-centre allemand n’est actuellement plus dangereux devant le but. Le club du Neckar s’active donc pour prolonger son contrat, qui court encore jusqu’en 2027, même si le joueur de 29 ans réclamerait un salaire record.
Depuis la trêve internationale, l’attaquant cherche toutefois à renouer avec le succès personnel : il n’a pas été impliqué dans les buts lors des rencontres face au BVB et au HSV, et, lors de la victoire 4-0 contre Hambourg, il a manqué plusieurs occasions franches ainsi qu’un penalty.
Le bilan de Deniz Undav en équipe nationale allemande
Interventions 7 Sorties de plus de 90 minutes 0 but marqué Buts 4 passes décisifs Passes décisives 1