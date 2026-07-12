Il « peut tout à fait s’imaginer » un retour dans son pays natal : un départ surprise du BVB ?

Plusieurs clubs de Serie A suivraient de près l’adolescent et envisageraient « sérieusement » de le recruter pour la saison prochaine. Reggiani lui-même n’exclut pas un retour dans son pays natal. En 2024, il avait quitté le centre de formation de l’US Sassuolo pour rejoindre les « Noir et Jaune », avec lesquels il a remporté le championnat allemand des juniors B.

Son maintien au club n’est toutefois pas acquis, malgré la signature de son premier contrat professionnel il y a quelques mois. Une offre alléchante pourrait inciter les dirigeants du BVB, emmenés par le directeur sportif Ole Book (40 ans), à « se poser des questions », selon nos informations.

Les noms des clubs intéressés n’ont pas été dévoilés. En juin, Tuttosport indiquait que Reggiani figurait parmi les candidats au renouvellement de la défense de l’Inter Milan, champion d’Italie en titre.