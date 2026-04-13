Nach dem 3:1-Sieg der Geißböcke gegen den SV Werder Bremen am Sonntag ließ der heiß begehrte Offensivspieler seine Zukunft offen.
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« Il me reste encore cinq matchs à jouer » : les indices d’un transfert retentissant impliquant Said El Mala se multiplient
« Je me sens bien, mais je ne peux pas prédire l’avenir », a déclaré El Mala à DAZN. « J’ai encore cinq matchs à jouer et je donnerai tout. Nous discutons en toute confiance avec Thomas Kessler ; nous sommes ouverts et honnêtes. Il nous reste quelques rencontres cruciales pour le club, puis, le moment venu, nous trouverons une solution. »
Depuis plusieurs mois, les rumeurs envoient régulièrement le jeune homme de 19 ans à Brighton & Hove Albion, en Premier League, mais le club allemand a jusqu’ici repoussé les offres et espère un indemnité de transfert encore plus élevée pour l’une des pépites de la Bundesliga.
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El Mala : Kessler dément l'existence d'un prix exorbitant
Début avril, le magazine Sport Bild évoquait une demande de transfert de 50 millions d’euros, alors que Brighton ne voudrait, d’après certaines sources, pas débourser plus de 35 millions. Le directeur sportif du FC Cologne, Thomas Kessler, garde toutefois le silence et a confirmé au Kölner Stadt-Anzeiger qu’aucune offre n’avait pour l’instant été déposée.
Même du côté du joueur, « pour l’instant, il n’y a aucune volonté d’entamer des discussions avec d’autres clubs », a-t-il ajouté, rappelant que le contrat d’El Malah, valable jusqu’en 2030, ne comporte aucune clause libératoire. Pourtant, des bruits persistants laissaient entendre que la famille de l’attaquant s’était déjà entendue avec les Seagulls sur les grandes lignes d’un futur contrat. Ce point concerne aussi son frère Malek, élément clé de la réserve du club rhénan et pièce maîtresse des projets futurs de Said. Kessler a par ailleurs démenti l’existence d’un seuil de 50 millions d’euros, précisant qu’il n’avait « rien de défini ».
El Mala serait-il en train de précipiter son transfert avec l’appui d’un conseiller de renom ?
Selon le Kölner Stadt-Anzeiger, El Mala pourrait accélérer son transfert vers l’île grâce à l’appui d’un conseiller de renom. Il s’agit d’Ali Barat, qui se serait proposé à la famille et gère ses affaires depuis mars. El Mala avait précédemment rompu avec son ancien conseiller, originaire de la région de Cologne et également en charge de son frère aîné Malek.
Selon les rumeurs du milieu, Barat serait très bien connecté avec la Premier League ; il s’est surtout fait connaître en Allemagne grâce au prêt de Nicolas Jackson entre Chelsea et le Bayern Munich. En tant que faiseur de rois, il s’est ensuite couvert d’éloges dans un communiqué pour le moins curieux intitulé « Ali Barat a redéfini le jeu », se félicitant lui-même pour cette transaction.
Pour sa première saison en Bundesliga, El Mala a jusqu’ici convaincu sur toute la ligne et, avec onze buts et quatre passes décisives, il est le joueur le plus dangereux de Cologne. Contre Brême, il a transformé un penalty pour donner une avance provisoire de 1-0. Il nourrit par ailleurs un mince espoir de participer à la Coupe du monde, après avoir été convoqué pour la première fois en novembre par Julian Nagelsmann chez les A. Remplaçant non utilisé, il avait ensuite rejoint, comme convenu, l’équipe nationale des moins de 21 ans après le premier match. Le sélectionneur ne l’a pas retenu pour le stage de mars.
Said El Mala : performances et statistiques
Club Matchs Buts Passes décisives 1. FC Cologne 31 11 4 FC Viktoria Cologne 45 14 6 FC Viktoria Cologne 19 11 6