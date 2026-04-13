Selon le Kölner Stadt-Anzeiger, El Mala pourrait accélérer son transfert vers l’île grâce à l’appui d’un conseiller de renom. Il s’agit d’Ali Barat, qui se serait proposé à la famille et gère ses affaires depuis mars. El Mala avait précédemment rompu avec son ancien conseiller, originaire de la région de Cologne et également en charge de son frère aîné Malek.

Selon les rumeurs du milieu, Barat serait très bien connecté avec la Premier League ; il s’est surtout fait connaître en Allemagne grâce au prêt de Nicolas Jackson entre Chelsea et le Bayern Munich. En tant que faiseur de rois, il s’est ensuite couvert d’éloges dans un communiqué pour le moins curieux intitulé « Ali Barat a redéfini le jeu », se félicitant lui-même pour cette transaction.

Pour sa première saison en Bundesliga, El Mala a jusqu’ici convaincu sur toute la ligne et, avec onze buts et quatre passes décisives, il est le joueur le plus dangereux de Cologne. Contre Brême, il a transformé un penalty pour donner une avance provisoire de 1-0. Il nourrit par ailleurs un mince espoir de participer à la Coupe du monde, après avoir été convoqué pour la première fois en novembre par Julian Nagelsmann chez les A. Remplaçant non utilisé, il avait ensuite rejoint, comme convenu, l’équipe nationale des moins de 21 ans après le premier match. Le sélectionneur ne l’a pas retenu pour le stage de mars.