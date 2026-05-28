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« Il est heureux de rester ! » - Le président de l'Inter dément les rumeurs d'un transfert à Barcelone pour le défenseur vedette Alessandro Bastoni
Marotta exclut un départ de Bastoni
Interrogé par DAZN, Marotta a mis fin aux spéculations : l’Inter n’a aucune intention de céder Bastoni, courtisé par le FC Barcelone. Le dirigeant a rappelé la ligne directrice du club : pas de vente forcée, sauf si un joueur sollicite lui-même un départ.
Concernant la situation du défenseur à San Siro, il s’est montré catégorique : « Nous ne vendons pas par principe. Si un joueur part, c’est parce qu’il a lui-même exprimé son désir de partir. Bastoni n’a absolument pas exprimé son désir de partir. Il est heureux de rester ici avec nous, nous n’avons donc pas besoin de le vendre. Je pense qu’il restera avec nous pendant longtemps. »
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La clé du succès de l'Inter
Bastoni est considéré comme l'un des piliers de l'équipe qui a permis à l'Inter de remporter la Serie A. Marotta a souligné l'importance de conserver un noyau solide de leaders au sein du vestiaire afin d'assurer la poursuite du succès tant au niveau national qu'européen. Ce « noyau dur » de joueurs constitue le fondement sur lequel le club bâtit son identité compétitive.
Le dirigeant a cité plusieurs cadres emblématiques, mettant en avant leur expérience. « Cette équipe possède un noyau solide, une colonne vertébrale bien définie, composée de joueurs présents depuis plusieurs années. Je pense à Barella, Bastoni et Lautaro – je cite ces trois noms pour une bonne raison. Ils forment le noyau autour duquel les nouveaux se greffent. Il est essentiel d’inculquer une culture de la victoire à ces arrivants, même s’ils n’ont pas encore l’expérience de nos cadres », a expliqué Marotta.
Chivu s’apprête à prolonger son contrat
Au-delà de l’effectif, Beppe Marotta a confirmé que le club s’apprêtait à récompenser l’entraîneur Cristian Chivu pour ses impressionnantes réalisations. Après avoir remporté le Scudetto et la Coppa Italia dès sa première saison à la tête de l’équipe, l’ancien défenseur devrait se voir proposer un nouveau contrat à long terme afin de continuer à diriger l’équipe. Le club considère son évolution comme un élément essentiel de son développement institutionnel.
Qualifiant ce renouvellement de reconnaissance bien méritée de l’impact de Chivu, Marotta a déclaré : « Le renouvellement de Chivu est une formalité ; ce n’est pas une priorité par rapport au programme qui nous attend. Il a un contrat, et nous allons le prolonger parce qu’il est juste de le faire. Il a prouvé non seulement qu’il était à la hauteur de la tâche, mais aussi qu’il était l’un des entraîneurs émergents sur la scène nationale. Il est donc logique qu’il reçoive une reconnaissance du club, tant en termes de prolongation de contrat que de revalorisation salariale. »
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Planification future et profondeur de l’effectif
Si la priorité reste de conserver ses stars, l'Inter est également très actif sur le marché des transferts pour renforcer son effectif. Les rumeurs continuent de courir concernant d'éventuelles nouvelles recrues, notamment un transfert du gardien de la Lazio Ivan Provedel, appelé à faire concurrence à Josep Martinez, et un intérêt pour le milieu de terrain de Liverpool Curtis Jones. L'Inter serait également sur le point de conclure un accord de 23 millions d'euros pour Aleksandar Stankovic, du Club de Bruges.