« Il est heureux de rester ! » - Le président de l'Inter dément les rumeurs d'un transfert à Barcelone pour le défenseur vedette Alessandro Bastoni

Interrogé par DAZN, Marotta a mis fin aux spéculations : l’Inter n’a aucune intention de céder Bastoni, courtisé par le FC Barcelone. Le dirigeant a rappelé la ligne directrice du club : pas de vente forcée, sauf si un joueur sollicite lui-même un départ.

Concernant la situation du défenseur à San Siro, il s’est montré catégorique : « Nous ne vendons pas par principe. Si un joueur part, c’est parce qu’il a lui-même exprimé son désir de partir. Bastoni n’a absolument pas exprimé son désir de partir. Il est heureux de rester ici avec nous, nous n’avons donc pas besoin de le vendre. Je pense qu’il restera avec nous pendant longtemps. »