Bara a souligné avec quel soin ils avaient planifié le parcours de développement du jeune Espagnol durant ses années de formation dans la capitale croate, en résistant à la tentation d’un départ précoce vers le géant bavarois.

S’exprimant dans le podcast « Inkubator », comme l’a rapporté le média espagnol Sport, l’agent a détaillé pourquoi il avait activement déconseillé à son client un transfert à l’Allianz Arena à ce stade : « Il a rejeté le Bayern à mon initiative quand il était au Dinamo. Je lui ai dit : “Tu dois franchir une autre étape”, et c’est ce qui s’est passé. »