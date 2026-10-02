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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa
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« Il a refusé le Bayern » : l’agent de Dani Olmo révèle que la star de Barcelone a refusé le géant allemand à DEUX reprises au cours de sa carrière

Mercato
D. Olmo
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Dani Olmo a refusé deux approches distinctes du Bayern Munich avant de boucler son retour de rêve au FC Barcelone, comme l’a confirmé son représentant. L’international espagnol a choisi à chaque fois d’autres voies de développement, rejoignant d’abord la Bundesliga avec le RB Leipzig avant de finaliser un transfert retentissant vers la Catalogne en 2024.

  • Les détails de l’agent ont écarté l’intérêt du Bayern

    L’agent d’Olmo, Andy Bara, a révélé que le milieu offensif du FC Barcelone avait repoussé à deux reprises les géants de Bundesliga avant de sceller son retour en Espagne. La première approche est intervenue lorsque le joueur évoluait au Dinamo Zagreb, avant son transfert de 20 millions d’euros à Leipzig en janvier 2020. Le Bayern est revenu à la charge une nouvelle fois à l’été 2024, mais le meneur de jeu a finalement choisi de boucler un transfert au Camp Nou dans le cadre d’une opération globale de 62 millions d’euros.

  • imago-sport-1057146438.jpgSven Simon

    Le représentant explique des choix de carrière délibérés

    Bara a souligné avec quel soin ils avaient planifié le parcours de développement du jeune Espagnol durant ses années de formation dans la capitale croate, en résistant à la tentation d’un départ précoce vers le géant bavarois.

    S’exprimant dans le podcast « Inkubator », comme l’a rapporté le média espagnol Sport, l’agent a détaillé pourquoi il avait activement déconseillé à son client un transfert à l’Allianz Arena à ce stade : « Il a rejeté le Bayern à mon initiative quand il était au Dinamo. Je lui ai dit : “Tu dois franchir une autre étape”, et c’est ce qui s’est passé. »

  • Le pari catalan offre une gloire internationale

    Lorsque le Bayern a relancé son intérêt quatre ans plus tard, aux côtés de plusieurs autres cadors européens, Bara a reconnu que le choix de rejoindre le Barça s’accompagnait au départ de certains doutes, avant de se transformer en réussite éclatante : « Plus tard, il a reçu une autre offre du Bayern alors qu’il était joueur de Leipzig, et Barcelone ainsi que d’autres clubs étaient également intéressés.

    « Nous avons choisi Barcelone, ce qui n’était peut-être pas le meilleur choix, mais tout s’est ensuite bien passé pour lui. Il a remporté le Championnat d’Europe, la Ligue des nations, la Coupe du monde, et fait partie des dix meilleurs joueurs de l’équipe nationale. Son histoire ressemble à un film, et je suis heureux d’y avoir pris part. »

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  • imago-sport-1083406144.jpgJoan Gosa

    Les leaders reprennent leur domination en championnat

    Le Barça occupe la première place de la Liga avec un bilan parfait de 21 points en sept matches, aidé par la contribution d'Olmo, auteur de trois passes décisives jusqu'à présent cette saison. L'équipe de Hansi Flick cherchera à entretenir cette dynamique lorsqu'elle recevra Getafe lors de la huitième journée après la trêve internationale, le samedi 10 octobre. Cette rencontre à domicile représente une occasion idéale pour le club catalan de consolider son avance sur la scène nationale.

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