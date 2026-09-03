Dans une initiative qui souligne le statut inégalé de l’attaquant légendaire, l’AFA a confirmé mercredi que tous les matches de championnat national seront interrompus à la 10e minute de la première période pour une minute complète d’applaudissements. Cet hommage s’étendra à toutes les divisions et disciplines masculines et féminines, afin que chaque recoin du football argentin reconnaisse les contributions historiques du joueur de 39 ans.

Le communiqué officiel de l’AFA a détaillé les dispositions logistiques des célébrations du week-end, en déclarant : « Pour la prochaine journée, dans l’ensemble des divisions et disciplines masculines et féminines, les matches seront interrompus à la 10e minute de la première période pour une minute d’applaudissements en reconnaissance de la carrière de Lionel Messi avec l’équipe nationale d’Argentine. »