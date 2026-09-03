AFP
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Hommage au GOAT ! L’Argentine va interrompre TOUS les matches pour un salut émouvant à la retraite de Lionel Messi
Un hommage national pour l’icône
Dans une initiative qui souligne le statut inégalé de l’attaquant légendaire, l’AFA a confirmé mercredi que tous les matches de championnat national seront interrompus à la 10e minute de la première période pour une minute complète d’applaudissements. Cet hommage s’étendra à toutes les divisions et disciplines masculines et féminines, afin que chaque recoin du football argentin reconnaisse les contributions historiques du joueur de 39 ans.
Le communiqué officiel de l’AFA a détaillé les dispositions logistiques des célébrations du week-end, en déclarant : « Pour la prochaine journée, dans l’ensemble des divisions et disciplines masculines et féminines, les matches seront interrompus à la 10e minute de la première période pour une minute d’applaudissements en reconnaissance de la carrière de Lionel Messi avec l’équipe nationale d’Argentine. »
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Hommages visuels et montages sur les réseaux sociaux
Au-delà des applaudissements synchronisés, l’AFA a exigé que l’atmosphère dans les stades reflète l’ampleur de l’occasion. L’instance dirigeante a demandé aux clubs d’utiliser leurs installations modernes pour diffuser une dernière fois la magie de l’ancienne star de Barcelone et du PSG.
Ce contenu vidéo devrait mettre en avant les temps forts d’une carrière entamée avec des débuts chez les seniors en 2005. Au cours de 21 années, Messi est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’Argentine avec un total impressionnant de 125 buts. Sa longévité a été tout aussi remarquable, puisqu’il a participé à un nombre record de six Coupes du monde, avant de finalement soulever le trophée en 2022 pour mettre fin à 36 ans d’attente pour son pays.
Le dernier mot émouvant de Messi
La nouvelle de l’hommage intervient peu après que Messi a utilisé Instagram pour partager une note manuscrite émouvante en espagnol, confirmant que la défaite en finale de la Coupe du monde 2026 contre l’Espagne constituait sa dernière apparition avec son pays. Ce fut une fin sombre pour un parcours international brillant, mais que le joueur jugeait nécessaire compte tenu de son âge et de ses capacités physiques.
Dans son message brut et honnête, Messi a reconnu la difficulté de quitter l’équipe qu’il a dirigée pendant si longtemps. « J’ai tout donné ; je n’ai plus rien à donner », a écrit Messi sur Instagram lundi. « C’était une décision douloureuse, et qui l’est encore au fond de moi, mais je comprends que le moment est venu. »
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L’héritage du GOAT
Le départ de Messi laisse un vide au sein de l’équipe nationale argentine qui ne sera peut-être jamais vraiment comblé. Si la finale de 2026 s’est terminée sur une déception, son héritage était déjà solidement assuré quatre ans plus tôt. Messi a enfin remporté la Coupe du monde avec l’Argentine en 2022, la première de son pays en 36 ans et la troisième au total.
Alors que le pays se prépare à un week-end de réflexion et de gratitude, l’arrêt à la 10e minute sera un rappel poignant du numéro devenu synonyme de sa magie. De ses débuts de jeune prodige précoce à ses dernières années en tant que vétéran de la sélection, l’impact de Messi sur l’Argentine a été total.
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