Hamza Abdelkarim est le grand transfert d'avenir bouclé par le Barça cet été. L'attaquant égyptien, âgé de 18 ans, est l'un des joueurs africains les plus prometteurs et, malgré son jeune âge, il est déjà devenu international avec l'équipe première d'Égypte.

Selon un rapport que le journal Marca a consacré à Hamza Abdelkarim, le jeune joueur venu d'Al Ahly peine à se faire une place dans l'effectif de Flick, mais il conserve la sienne en sélection nationale.

Marca a titré : « Hamza reprend le flambeau de Salah et lui arrache un grand rêve », soulignant que le joueur du Barça « a disputé quelques minutes hier face à l'Angola, entrant en jeu en remplacement de l'une de ses principales sources d'inspiration : Mohamed Salah ».