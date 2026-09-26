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Hamza Abdelkrim : le petit pharaon qui a réussi là où Salah a échoué

FEATURES
FC Barcelone vs Getafe
FC Barcelone
Getafe
LaLiga
H. Abdelkarim
M. Salah
Espagne
Égypte

Va-t-il porter les couleurs de l'Égypte ?

Hamza Abdelkarim est le grand transfert d'avenir bouclé par le Barça cet été. L'attaquant égyptien, âgé de 18 ans, est l'un des joueurs africains les plus prometteurs et, malgré son jeune âge, il est déjà devenu international avec l'équipe première d'Égypte.

Selon un rapport que le journal Marca a consacré à Hamza Abdelkarim, le jeune joueur venu d'Al Ahly peine à se faire une place dans l'effectif de Flick, mais il conserve la sienne en sélection nationale.

Marca a titré : « Hamza reprend le flambeau de Salah et lui arrache un grand rêve », soulignant que le joueur du Barça « a disputé quelques minutes hier face à l'Angola, entrant en jeu en remplacement de l'une de ses principales sources d'inspiration : Mohamed Salah ».

  • 4 minutes... mais !

    Hamza n'a disputé qu'une seule rencontre avec le Barça : c'était face au Rayo Vallecano en Liga, et il y a joué quatre minutes.

    La concurrence féroce dans le secteur offensif du club catalan, dans un contexte marqué par l'excellente forme de Raphinha devant le but (qui compte 14 buts à son actif), a empêché le jeune attaquant — meilleur buteur des Blaugrana lors de la préparation de la saison — de bénéficier de davantage de temps de jeu jusqu'à présent.


    Marca poursuit : « Mais malgré son temps de jeu limité avec le Barça, qui a prolongé et amélioré il y a quelques jours le contrat que Hamza avait signé cet été, il reste un joueur bien présent et important dans les plans de la sélection égyptienne, avec laquelle il a même participé à la dernière Coupe du monde. L'attaquant catalan est entré à la 62e minute en remplacement de Mohamed Salah lors du match d'hier, vendredi, contre l'Angola (0-0), et a manqué une occasion nette dans le temps additionnel. »

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  • Le rêve de Salah ? Hamza fait mieux

    Et de poursuivre : « Dans son pays, on compare presque constamment Hamza à l'ancienne star de Liverpool, en raison de son poste et de ses capacités. Depuis longtemps, on le surnomme le "nouveau Salah". En réalité, l'attaquant chevronné (34 ans) est l'une des références de Hamza et fait partie des joueurs qu'il admire le plus. Mais le jeune Catalan a déjà réussi à surpasser l'actuel joueur du Trabzonspor en concrétisant l'une de ses plus grandes ambitions professionnelles : signer au Barça. »

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  • Barcelone et Salah : des tentatives qui n'aboutiront jamais !

    Le journal a affirmé : « Au cours d'innombrables périodes de transferts durant ces dix dernières années, des contacts ont eu lieu entre le Barça et Salah. L'ailier égyptien était et reste l'un des attaquants les plus réputés au monde. En réalité, l'été dernier, son nom est réapparu à l'agenda du club catalan, mais il a finalement signé pour le club turc jusqu'en 2028. »

    Et de conclure : « Parfois à cause du refus de son club, en particulier Liverpool pour lequel il a joué de la saison 17-18 jusqu'à la 25-26, de le laisser partir, et parfois à cause de désaccords financiers entre les deux parties, la possibilité de voir Salah rejoindre le Spotify Camp Nou ne s'est jamais concrétisée. Porter le maillot blaugrana a toujours été l'une des ambitions de Salah, mais il n'y est pas parvenu et il est probable que cela devienne désormais impossible compte tenu de son âge, tandis que Hamza, lui, l'a déjà réalisé. »

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