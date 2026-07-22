Fulham et le Real Madrid sont en pourparlers, Álvaro Arbeloa envisageant de retrouver son ancien attaquant

Selon The Athletic, ce transfert potentiel permettrait à Garcia de retrouver le nouvel entraîneur de Fulham, Álvaro Arbeloa, qui a fait de l’attaquant une priorité absolue cet été. Arbeloa, mentor footballistique de Garcia, serait d’ailleurs activement impliqué dans les discussions en cours entre les deux clubs pour faire venir l’Espagnol dans l’ouest de Londres. Nommé par les Cottagers en début de mois, après son départ du Bernabéu — où il a ensuite été remplacé par José Mourinho —, l’ancien défenseur souhaite rapidement renforcer son attaque.

Si la transaction se concrétise, Garcia deviendrait la première recrue estivale des Cottagers. Le Suédois Jonah Kusi-Asare, déjà arrivé en provenance du Bayern Munich, avait quant à lui été finalisé après un prêt réussi à Craven Cottage lors de la saison 2025-2026. Convoité sur le Vieux Continent pour ses performances éclatantes en Espagne, l’attaquant suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens depuis le début de l’année civile.



