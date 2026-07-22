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Fulham et le Real Madrid sont en pourparlers, Álvaro Arbeloa envisageant de retrouver son ancien attaquant
Arbeloa mène la course pour recruter Garcia
Selon The Athletic, ce transfert potentiel permettrait à Garcia de retrouver le nouvel entraîneur de Fulham, Álvaro Arbeloa, qui a fait de l’attaquant une priorité absolue cet été. Arbeloa, mentor footballistique de Garcia, serait d’ailleurs activement impliqué dans les discussions en cours entre les deux clubs pour faire venir l’Espagnol dans l’ouest de Londres. Nommé par les Cottagers en début de mois, après son départ du Bernabéu — où il a ensuite été remplacé par José Mourinho —, l’ancien défenseur souhaite rapidement renforcer son attaque.
Si la transaction se concrétise, Garcia deviendrait la première recrue estivale des Cottagers. Le Suédois Jonah Kusi-Asare, déjà arrivé en provenance du Bayern Munich, avait quant à lui été finalisé après un prêt réussi à Craven Cottage lors de la saison 2025-2026. Convoité sur le Vieux Continent pour ses performances éclatantes en Espagne, l’attaquant suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens depuis le début de l’année civile.
- AFP
La position du Real Madrid et le facteur Mourinho
Madrid avait initialement décidé, il y a plusieurs mois, d’autoriser Garcia à partir cet été. Cependant, le processus a été temporairement suspendu suite à l’arrivée de Mourinho. Le technicien portugais a demandé un délai pour évaluer l’attaquant pendant la pré-saison avant de valider son départ. Bien que Mourinho apprécie, semble-t-il, le profil du joueur, il n’est actuellement pas en mesure de lui garantir une place de choix dans le onze de départ pour la saison à venir.
Cette absence de garanties sur son temps de jeu laisse désormais le dernier mot à l’attaquant quant à son avenir. Bien qu’ouverts à la négociation, les « Blancos » inséreraient des clauses spécifiques dans tout transfert définitif. Le club madrilène entend en effet conserver une option prioritaire sur ses jeunes formés au club, afin de pouvoir le faire revenir au besoin dans les années à venir.
Un talent prometteur issu de La Fabrica
Formé au prestigieux centre de formation du Real Madrid, Garcia a progressivement gravi les échelons jusqu’à l’équipe première. Il a fait ses débuts chez les seniors en novembre 2023 sous la houlette de Carlo Ancelotti et a depuis disputé 51 matchs pour le club. Depuis, il a démontré son efficacité devant le but en inscrivant 13 réalisations et en délivrant sept passes décisives, faisant preuve d’une polyvalence que Álvaro Arbeloa estime suffisante pour répondre aux exigences physiques de la Premier League.
Sa grande percée sur la scène internationale a eu lieu lors du parcours du Real Madrid jusqu’aux demi-finales de la Coupe du monde des clubs l’été dernier. Garcia a été le joueur le plus en vue de l'équipe espagnole lors de ce tournoi, remportant le Soulier d'or après avoir inscrit quatre buts. Son ascension a été si remarquable que le club l'a récompensé par un nouveau contrat lucratif, qui court actuellement jusqu'en 2030. Malgré cet engagement à long terme, la concurrence féroce pour les places de titulaires à Madrid a désormais ouvert la voie à un départ.
- AFP
Une concurrence acharnée au Real Madrid et en équipe d'Espagne
La saison dernière a été fructueuse pour Garcia, auteur de huit buts en 39 apparitions toutes compétitions confondues. Cependant, il n’a été titularisé qu’à neuf reprises en Liga, principalement en raison de la présence du capitaine français Kylian Mbappé, attaquant titulaire incontesté sous les ordres de Mourinho. Ce temps de jeu limité a freiné sa progression au niveau international, même s’il reste une figure très respectée au sein de l’encadrement de l’équipe nationale espagnole, toutes catégories d’âge confondues.
Il a toutefois déjà honoré sa première sélection avec l’Espagne, en entrant en jeu en seconde période lors d’un match amical contre l’Irak en juin. Malgré son potentiel, Luis de la Fuente ne l’a pas retenu pour la Coupe du monde estivale, que la Roja a finalement remportée.
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