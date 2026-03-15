Marc-André ter Stegen, le gardien de but actuellement prêté par le FC Barcelone au FC Gérone, a vécu un moment assez amer dimanche lors de l'élection présidentielle du Barça.
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Était-ce finalement de sa faute ? Marc-André ter Stegen subit un nouveau coup dur au FC Barcelone
Ter Stegen s'est présenté dimanche matin au Camp Nou pour voter au bureau de vote installé sur place. Étant donné qu'il est sous contrat avec le champion d'Espagne jusqu'en 2028, il aurait normalement le droit de voter, même s'il ne joue actuellement pas dans l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick.
Mais le gardien allemand, qui, comme de nombreux autres parmi les 105 000 membres au total, souhaitait voter soit pour le président sortant Joan Laporta, soit pour son challenger Victor Font, n'a pas pu cocher sa case. Le problème : le nom de Ter Stegen ne figurait pas sur la liste électorale. Des vidéos circulant sur Internet montrent que, malgré des recherches intensives, le joueur de 33 ans était tout simplement introuvable dans le registre.
Ter Stegen a attendu encore une dizaine de minutes au bureau de vote, espérant que la situation se clarifie et qu'il puisse finalement voter. Mais cela n'a pas été le cas et, au final, le joueur ayant disputé 44 matchs avec l'équipe nationale allemande a dû repartir sans avoir pu voter.
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Marc-André ter Stegen n'aurait pas renouvelé son adhésion au Barça
Selon un reportage d'ESPN, ce refus de vote n'était pas une simple erreur fâcheuse, mais résultait d'une négligence de la part de ter Stegen. Le gardien aurait tout simplement omis de mettre à jour son affiliation au Barça. Cette mise à jour aurait été nécessaire pour figurer sur la liste électorale.
Ce refus de vote insolite s'inscrit dans le tableau malheureux qui caractérise la carrière de ter Stegen ces derniers mois. Au Barça, après de longs problèmes de blessures, il avait perdu sa place de titulaire au profit de la nouvelle recrue Joan Garcia, arrivé avant le début de la saison en provenance de l'Espanyol, le rival local. Afin d'accumuler du temps de jeu et de pouvoir peut-être encore réaliser son rêve de garder les buts de l'équipe nationale allemande lors de la Coupe du monde cet été, ter Stegen s'est fait prêter en janvier à Gérone, au sein de la Liga.
Il y a pris la place de titulaire dans les cages, mais après seulement deux apparitions, un nouveau revers majeur l'a frappé début février. En raison d'une blessure à la cuisse, ter Stegen devrait être indisponible jusqu'à la mi-avril – il lui sera alors presque impossible de se recommander pour le poste de gardien de l'équipe nationale allemande lors de la Coupe du monde. « Tout n’est pas encore joué, mais il ne fait aucun doute que ce sera très serré, car il faut tenir compte non seulement de cette dernière interruption, mais aussi de la période qui l’a précédée. Il n’a pratiquement pas joué pendant près d’un an – c’est extrêmement peu », a déclaré récemment le sélectionneur national Julian Nagelsmann dans une interview accordée au magazine kicker, ne laissant que peu d’espoir à ter Stegen.
Élections au FC Barcelone : Xavi va lui aussi voter
Ter Stegen, installé en Catalogne depuis 2014, a été l'une des figures marquantes du Barça au cours de la dernière décennie. Il a disputé 423 matchs avec les Blaugrana, remportant notamment la Ligue des champions (2015) ainsi que six titres de champion d'Espagne.
Outre ter Stegen, de nombreuses personnalités se sont bien sûr rendues dimanche dans les bureaux de vote du Barça. La légende du milieu de terrain Xavi, entre autres, s'est présentée à midi pour voter.
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Les prochains matchs du FC Barcelone
Date Match Mercredi 18 mars Barcelone vs Newcastle (Ligue des champions) Dimanche 22 mars Barcelone vs Rayo Vallecano (LaLiga) Samedi 4 avril Atlético Madrid vs Barcelone (LaLiga)