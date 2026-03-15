Était-ce finalement de sa faute ? Marc-André ter Stegen subit un nouveau coup dur au FC Barcelone

Selon un reportage d'ESPN, ce refus de vote n'était pas une simple erreur fâcheuse, mais résultait d'une négligence de la part de ter Stegen. Le gardien aurait tout simplement omis de mettre à jour son affiliation au Barça. Cette mise à jour aurait été nécessaire pour figurer sur la liste électorale.

Ce refus de vote insolite s'inscrit dans le tableau malheureux qui caractérise la carrière de ter Stegen ces derniers mois. Au Barça, après de longs problèmes de blessures, il avait perdu sa place de titulaire au profit de la nouvelle recrue Joan Garcia, arrivé avant le début de la saison en provenance de l'Espanyol, le rival local. Afin d'accumuler du temps de jeu et de pouvoir peut-être encore réaliser son rêve de garder les buts de l'équipe nationale allemande lors de la Coupe du monde cet été, ter Stegen s'est fait prêter en janvier à Gérone, au sein de la Liga.

Il y a pris la place de titulaire dans les cages, mais après seulement deux apparitions, un nouveau revers majeur l'a frappé début février. En raison d'une blessure à la cuisse, ter Stegen devrait être indisponible jusqu'à la mi-avril – il lui sera alors presque impossible de se recommander pour le poste de gardien de l'équipe nationale allemande lors de la Coupe du monde. « Tout n’est pas encore joué, mais il ne fait aucun doute que ce sera très serré, car il faut tenir compte non seulement de cette dernière interruption, mais aussi de la période qui l’a précédée. Il n’a pratiquement pas joué pendant près d’un an – c’est extrêmement peu », a déclaré récemment le sélectionneur national Julian Nagelsmann dans une interview accordée au magazine kicker, ne laissant que peu d’espoir à ter Stegen.