Endrick, actuellement prêté par le Real Madrid, n’écarte pas l’hypothèse de prolonger son séjour à Lyon

Depuis son arrivée à Lyon en janvier, Endrick s’est imposé comme une véritable révélation, retrouvant l’étincelle qui avait fait de lui l’un des talents les plus convoités du football mondial.

S’exprimant sur Canal+, le Brésilien a manifesté un fort attachement à son club d’accueil et a exprimé son souhait de le voir retrouver l’élite européenne, tout en laissant entendre qu’il pourrait être disposé à prolonger son séjour.

« Une chance que je reste si l'OL se qualifie pour la Ligue des champions ? En réalité, je ne sais pas », a-t-il déclaré. « Nous avons commencé par un prêt de six mois, mais si je dois retourner au Real Madrid, j'y retournerai avec plaisir. Si je dois aller ailleurs, j'irai ailleurs. J'espère vraiment que nous pourrons qualifier Lyon pour la Ligue des champions, c'est là que se trouve sa place. »



