AFP
Traduit par
Endrick, actuellement prêté par le Real Madrid, n’écarte pas l’hypothèse de prolonger son séjour à Lyon
La qualification pour la Ligue des champions est la priorité.
Depuis son arrivée à Lyon en janvier, Endrick s’est imposé comme une véritable révélation, retrouvant l’étincelle qui avait fait de lui l’un des talents les plus convoités du football mondial.
S’exprimant sur Canal+, le Brésilien a manifesté un fort attachement à son club d’accueil et a exprimé son souhait de le voir retrouver l’élite européenne, tout en laissant entendre qu’il pourrait être disposé à prolonger son séjour.
« Une chance que je reste si l'OL se qualifie pour la Ligue des champions ? En réalité, je ne sais pas », a-t-il déclaré. « Nous avons commencé par un prêt de six mois, mais si je dois retourner au Real Madrid, j'y retournerai avec plaisir. Si je dois aller ailleurs, j'irai ailleurs. J'espère vraiment que nous pourrons qualifier Lyon pour la Ligue des champions, c'est là que se trouve sa place. »
- (C)Getty Images
Un prêt réussi en Ligue 1
Ce transfert en France lui a offert un nouveau départ. À seulement 19 ans, l’attaquant n’avait guère eu l’occasion de s’illustrer au Santiago Bernabéu en début de saison.
Son impact en Ligue 1 a été immédiat : l’attaquant a déjà participé à 10 buts en 13 matchs avec l’OL.
Ce regain de forme fait suite à une période frustrante où son temps de jeu était très limité en Espagne, ce qui avait suscité des inquiétudes publiques de la part de son entourage. Son père, Douglas Sousa, avait précédemment fait part de sa frustration, suggérant que ce manque de minutes en Liga avait freiné la progression de l’ancienne pépite de Palmeiras.
Préférences tactiques et dilemme madrilène
Alors que son avenir fait l'objet de nombreuses spéculations, Endrick sait clairement comment il souhaite être aligné sur le terrain. Il n'a cessé d'exprimer son désir de mener l'attaque en tant qu'avant-centre classique plutôt que d'être relégué sur les ailes.
« Mon maillot préféré est le numéro neuf et c’est au centre que je me sens le plus à l’aise, mais je veux juste jouer, peu importe comment », a-t-il récemment déclaré. Cette préférence pourrait créer un casse-tête pour Álvaro Arbeloa en matière de sélection si le joueur revenait dans un effectif déjà riche en solutions offensives de haut niveau.
- AFP
Le retour prévu pour l’été demeure incertain.
Le Real Madrid doit désormais décider si le Brésilien doit être réintégré dans l’effectif de l’équipe première ou s’il est préférable de lui laisser le temps de continuer à progresser dans un club où il est assuré d’être titulaire.
Le classement final de l’OL en championnat devrait jouer un rôle clé dans ces discussions : l’attrait de la Ligue des champions pourrait inciter toutes les parties à prolonger le prêt.
D’autres cadors européens guettent toutefois la situation, et le prochain mercato s’annonce décisif pour Endrick. Pour l’instant, l’attaquant se concentre sur la fin de saison en France avant de statuer sur son avenir.