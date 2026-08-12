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HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images
Muhammad Zaki

Traduit par

Doublure pour Harry Kane ! Le Bayern Munich vise un surprenant attaquant de Premier League malgré le gel des transferts

Mercato
Bayern Munich
H. Kane
Premier League
I. Thiago
Bundesliga
Brentford
Tottenham

Le Bayern Munich étudierait un transfert surprise pour l'attaquant de Brentford Igor Thiago, alors que le club cherche à s'offrir une doublure fiable pour Harry Kane. Malgré des responsables de premier plan à l'Allianz Arena ayant précédemment laissé entendre que son mercato estival était bouclé, la recherche d'un numéro neuf traditionnel semble avoir été relancée.

  • Le Bayern cible une star de Premier League pour renforcer sa profondeur offensive

    Le géant bavarois cherche à renforcer sa ligne d’attaque et aurait identifié Thiago comme le candidat idéal pour épauler Kane. Selon le journaliste italien Nicolo Schira, le Bayern a manifesté un intérêt sérieux pour l’attaquant de Brentford et a déjà entamé des discussions préliminaires concernant un éventuel transfert en Bundesliga.

    Le besoin d’une doublure spécialisée est devenu plus pressant après le départ de Nicolas Jackson, de retour à Chelsea à l’issue de son prêt à Munich. Si Kane reste le point de référence incontesté de l’attaque, l’absence d’un remplaçant naturel a contraint le club à reconsidérer sa position sur de nouvelles arrivées.


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  • igor-thiago(C)Getty Images

    L’impressionnant bilan anglais de Thiago a un prix

    Thiago a réalisé une saison sensationnelle en Angleterre la saison dernière, s’imposant comme l’un des buteurs les plus prolifiques de Premier League. L’attaquant brésilien a disputé 38 matches de Premier League avec Brentford, inscrivant 22 buts et délivrant 1 passe décisive, pour terminer deuxième meilleur buteur de l’élite anglaise derrière la seule superstar de Manchester City, Erling Haaland.

    Cependant, arracher l’attaquant au Gtech Community Stadium ne sera pas une tâche simple pour le champion d’Allemagne record. Le contrat actuel de Thiago avec Brentford court jusqu’en juin 2031, et des informations indiquent qu’aucune clause libératoire n’est incluse dans l’accord.


  • Kane parti pour rester à long terme en Bavière

    La recherche d’une doublure intervient alors que Kane se prépare à renforcer encore son statut de légende du Bayern. Le capitaine de l’Angleterre est dans une forme étincelante depuis son arrivée en Allemagne, et l’attaquant de 33 ans devrait, selon certaines informations, s’entretenir avec le géant allemand au sujet d’une prolongation de son contrat actuel.

    L’engagement de Kane envers le club est nourri par son désir de remporter la Ligue des champions, un trophée qu’il estime largement à la portée de l’effectif actuel. La saison dernière, le vétéran de l’attaque a inscrit 61 buts en 51 matches toutes compétitions confondues, portant son total à 146 buts en 147 apparitions avec le Bayern.


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  • FC Bayern München Celebrate Winning The Bundesliga Championship At MarienplatzGetty Images Sport

    Alternatives internes et stratégie estivale

    Avant les liens avec Thiago, le directeur du Bayern, Max Eberl, avait déclaré que leur recrutement était « terminé » pour l’été. Le club s’était concentré sur des secteurs précis, en faisant venir Nathaniel Brown en provenance de l’Eintracht Francfort pour renforcer les postes de latéral et Ismael Saibari du PSV Eindhoven afin d’apporter de la créativité sur les ailes. À la Säbener Strasse, on estimait que l’effectif était suffisamment équilibré pour lutter sur tous les fronts sans nouvel investissement majeur.

    En l’absence d’une nouvelle recrue, l’entraîneur Vincent Kompany pourrait toujours s’appuyer sur des solutions internes pour combler le vide quand Kane a besoin de souffler. Serge Gnabry a souvent été utilisé dans un rôle axial et offre une alternative mobile au profil traditionnel de numéro 9.