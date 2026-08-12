Le géant bavarois cherche à renforcer sa ligne d’attaque et aurait identifié Thiago comme le candidat idéal pour épauler Kane. Selon le journaliste italien Nicolo Schira, le Bayern a manifesté un intérêt sérieux pour l’attaquant de Brentford et a déjà entamé des discussions préliminaires concernant un éventuel transfert en Bundesliga.

Le besoin d’une doublure spécialisée est devenu plus pressant après le départ de Nicolas Jackson, de retour à Chelsea à l’issue de son prêt à Munich. Si Kane reste le point de référence incontesté de l’attaque, l’absence d’un remplaçant naturel a contraint le club à reconsidérer sa position sur de nouvelles arrivées.



