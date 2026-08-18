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Dick Schreuder, entraîneur du NEC, révèle la réalité « frustrante » de la course à la qualification pour la Ligue des champions
Réaction aux changements du stade
Selon De Telegraaf, l’entraîneur de NEC, Schreuder, a livré un avis honnête et sans filtre sur les récentes transformations de De Goffert, inspirées par la Ligue des champions. Alors que le club se prépare pour une compétition européenne de premier plan, les ajustements nécessaires du stade ont provoqué quelques désagréments involontaires pour le staff technique.
Schreuder a admis qu’il n’était pas totalement « hoteldebotel » face aux importantes modifications apportées au stade du club. Les changements logistiques nécessaires pour répondre aux normes strictes du tournoi ont clairement perturbé la routine sur le site d’entraînement.
- Goal Sports Images
Frustrations liées à la logistique quotidienne
Le principal point de friction pour l'entraîneur du NEC concerne l'accès quotidien et les modalités de stationnement sur le site. Schreuder a reconnu avec humour et franchise que le relooking du stade a transformé des tâches simples, comme garer sa voiture, en difficulté quotidienne.
« Le plus important pour moi, c'est de travailler sereinement avec le groupe. Qu'il y ait ou non une enseigne en haut du stade indiquant Ligue des champions ne changera rien à cela », a déclaré l'entraîneur du NEC, avec pragmatisme.
Trouver l’équilibre entre ambition européenne et tradition
Ces améliorations ambitieuses reflètent l’ascension remarquable du NEC et sa volonté de rivaliser sur la plus grande scène continentale. Cependant, gérer la transition d’un stade traditionnel de club néerlandais vers une enceinte conforme aux normes européennes exige de la patience de la part de toutes les personnes concernées.
« Nous devons atteindre notre meilleur niveau pour obtenir un résultat qui nous laisse en course avant le match retour. Le public peut aussi jouer un rôle à ce niveau-là, s’il est massivement derrière nous », a ajouté Schreuder, restant pleinement concentré sur le défi à venir.
- Getty Images Sport
En vue des rencontres européennes
Alors que les formalités et les ajustements du stade touchent à leur fin, l’attention se tourne désormais pleinement vers les prochaines échéances qui se profilent. Les supporters du NEC ont hâte de voir comment l’équipe s’adaptera aux exigences du football européen dans le décor du nouveau visage de De Goffert.
Schreuder et son groupe feront abstraction des problèmes de stationnement alors qu’ils se préparent à se mesurer à une opposition d’élite lors du tour de barrage de la Ligue des champions de l’UEFA. Le match aller verra le NEC recevoir Bodø/Glimt à Nimègue le 19 août 2026, avec un coup d’envoi à 21 h 00, heure locale, au Goffertstadion, dans une campagne historique qui promet des soirées mémorables au club et à son fidèle public.
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