Selon De Telegraaf, l’entraîneur de NEC, Schreuder, a livré un avis honnête et sans filtre sur les récentes transformations de De Goffert, inspirées par la Ligue des champions. Alors que le club se prépare pour une compétition européenne de premier plan, les ajustements nécessaires du stade ont provoqué quelques désagréments involontaires pour le staff technique.

Schreuder a admis qu’il n’était pas totalement « hoteldebotel » face aux importantes modifications apportées au stade du club. Les changements logistiques nécessaires pour répondre aux normes strictes du tournoi ont clairement perturbé la routine sur le site d’entraînement.