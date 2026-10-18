La défaite face à Venise est venue compliquer davantage la situation de Naples, battu par une équipe qui n'avait récolté aucun point lors de ses six premiers matches de championnat cette saison.

Avant cette rencontre, Allegri avait déjà égalé le pire début de saison de Naples depuis 17 ans, avec quatre défaites lors des 8 premiers matches dirigés par ses soins toutes compétitions confondues. Le total s'élève désormais à cinq défaites en neuf rencontres.

En Serie A, Naples compte trois victoires et un match nul pour trois défaites, et accuse ainsi neuf points de retard sur l'Inter Milan, leader du classement.

L'équipe a également concédé deux défaites en Ligue des champions, ce qui la place sous une forte pression dans la période à venir, puisqu'elle ne dispose plus d'une large marge pour gaspiller d'autres points si elle veut se qualifier pour les huitièmes de finale.

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