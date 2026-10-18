Et selon les informations rapportées par le site Football Italia, citant le journal « La Gazzetta dello Sport », un redressement est devenu urgent, tandis que l'avenir d'Allegri à la tête du staff technique de Naples est désormais menacé, en cas de résultat négatif lors des deux prochaines rencontres.
Naples débute cette série d'examens par une confrontation face aux Norvégiens du Bodø/Glimt, mardi, en Ligue des champions, un match considéré comme décisif pour le club au vu de sa situation difficile sur la scène continentale, surtout que son adversaire avait déjà pris le dessus sur l'Inter, champion d'Italie, à l'aller comme au retour lors des barrages de la Ligue des champions la saison dernière.
Naples disputera ensuite un match difficile face à la Roma, le samedi 24 octobre, au stade Diego Armando Maradona, un autre test face à une équipe qui affiche un bon niveau. Entre la baisse de rendement et une marge de rattrapage réduite, Allegri entame une semaine capitale, car les résultats des deux prochaines confrontations pourraient déterminer la direction de sa saison avec Naples, dans un contexte où les rapports évoquent un risque croissant de limogeage.
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