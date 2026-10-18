Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-ITA-SERIEA-NAPOLI-FROSINONEAFP
Traduit par

Dernier avertissement à Naples : deux matches qui décideront de l'avenir d'Allegri

SSC Naples vs Bodoe/Glimt
SSC Naples
Bodoe/Glimt
Ligue des Champions
SSC Naples vs Roma
Roma
Serie A
M. Allegri
Italie
Norvège

La patience s'effrite peu à peu après le pire début de saison de Naples !

La pression monte sur Massimiliano Allegri, l'entraîneur de Naples, après la défaite contre Venise en Serie A.

Des rapports italiens ont indiqué aujourd'hui que la direction de Naples commençait à perdre patience envers Allegri, qui n'a pas dirigé la séance de récupération de l'équipe dimanche matin, après la défaite un but à zéro contre Venise samedi, en raison d'une grippe, selon ce que rapporte le Corriere dello Sport.


  • Un début laborieux qui accroît les inquiétudes

    La défaite face à Venise est venue compliquer davantage la situation de Naples, battu par une équipe qui n'avait récolté aucun point lors de ses six premiers matches de championnat cette saison.

    Avant cette rencontre, Allegri avait déjà égalé le pire début de saison de Naples depuis 17 ans, avec quatre défaites lors des 8 premiers matches dirigés par ses soins toutes compétitions confondues. Le total s'élève désormais à cinq défaites en neuf rencontres.

    En Serie A, Naples compte trois victoires et un match nul pour trois défaites, et accuse ainsi neuf points de retard sur l'Inter Milan, leader du classement.

    L'équipe a également concédé deux défaites en Ligue des champions, ce qui la place sous une forte pression dans la période à venir, puisqu'elle ne dispose plus d'une large marge pour gaspiller d'autres points si elle veut se qualifier pour les huitièmes de finale.

    À lire aussi : Colère contenue dans les coulisses du Real Madrid : un véritable danger menace Mourinho


  • Dernier sursis ? Deux matchs pourraient sceller le sort d'Allegri

    Et selon les informations rapportées par le site Football Italia, citant le journal « La Gazzetta dello Sport », un redressement est devenu urgent, tandis que l'avenir d'Allegri à la tête du staff technique de Naples est désormais menacé, en cas de résultat négatif lors des deux prochaines rencontres.

    Naples débute cette série d'examens par une confrontation face aux Norvégiens du Bodø/Glimt, mardi, en Ligue des champions, un match considéré comme décisif pour le club au vu de sa situation difficile sur la scène continentale, surtout que son adversaire avait déjà pris le dessus sur l'Inter, champion d'Italie, à l'aller comme au retour lors des barrages de la Ligue des champions la saison dernière.

    Naples disputera ensuite un match difficile face à la Roma, le samedi 24 octobre, au stade Diego Armando Maradona, un autre test face à une équipe qui affiche un bon niveau. Entre la baisse de rendement et une marge de rattrapage réduite, Allegri entame une semaine capitale, car les résultats des deux prochaines confrontations pourraient déterminer la direction de sa saison avec Naples, dans un contexte où les rapports évoquent un risque croissant de limogeage.

    À lire aussi : Les billets épuisés en 13 minutes, la visite de Messi rend les Espagnols fous

    Vidéo : un geste émouvant, la grand-mère de la star du Barça attire tous les regards au stade du Betis

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Prochains matchs
NAP

NAP

Ligue des Champions

20 oct. 2026

BOD

BOD

NAP

NAP

Serie A

24 oct. 2026

ROM

ROM