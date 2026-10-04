Les Pays-Bas se préparent à affronter la Serbie en Ligue des nations dimanche avec un objectif clair : ne pas encaisser. Malgré leur invincibilité sous la direction du sélectionneur Xavi, les Oranje ont manqué de solidité défensive tout au long de l’année civile. En effet, ils n’ont réussi à garder leur cage inviolée lors d’aucun de leurs 11 matches en 2026, une statistique qui reste une source de frustration pour le groupe.

L’équipe a récemment dû revenir après avoir été menée de deux buts pour arracher un point contre la Grèce, ce qui met en évidence à la fois son état d’esprit combatif et sa vulnérabilité persistante derrière. Actuellement deuxièmes de leur groupe de Ligue des nations avec une victoire et deux matches nuls, ces erreurs défensives sont devenues le principal sujet des discussions internes.