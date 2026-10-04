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Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport
Donny Afroni
Traduit par

Denzel Dumfries exige une solution défensive alors que les Pays-Bas en quête de leur premier clean sheet de 2026 laissent trop d'espaces

D. Dumfries
Pays-Bas
Serbie
UEFA Nations League A

Denzel Dumfries a lancé un défi à ses coéquipiers des Pays-Bas, alors qu’ils cherchent à mettre fin au passage à vide défensif qui a plombé leur campagne 2026. Le piston d’Inter estime qu’Oranje doit se montrer plus solide derrière malgré ses récentes améliorations offensives sous les ordres de Xavi.

  • Zéro clean sheet en 11 matches

    Les Pays-Bas se préparent à affronter la Serbie en Ligue des nations dimanche avec un objectif clair : ne pas encaisser. Malgré leur invincibilité sous la direction du sélectionneur Xavi, les Oranje ont manqué de solidité défensive tout au long de l’année civile. En effet, ils n’ont réussi à garder leur cage inviolée lors d’aucun de leurs 11 matches en 2026, une statistique qui reste une source de frustration pour le groupe.

    L’équipe a récemment dû revenir après avoir été menée de deux buts pour arracher un point contre la Grèce, ce qui met en évidence à la fois son état d’esprit combatif et sa vulnérabilité persistante derrière. Actuellement deuxièmes de leur groupe de Ligue des nations avec une victoire et deux matches nuls, ces erreurs défensives sont devenues le principal sujet des discussions internes.

  • Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport

    Dumfries met les Pays-Bas au défi de se resserrer

    Dumfries a lancé un appel à la mobilisation à ses coéquipiers des Pays-Bas, les exhortant à corriger leurs vulnérabilités défensives avant leur prochain match contre la Serbie au Philips Stadion. Habitué de la ligne arrière de la sélection, Dumfries a souligné qu’une équipe disposant de défenseurs d’un tel calibre ne devrait pas encaisser des buts aussi fréquemment.

    « C’est un beau défi pour l’équipe. Nous voulons changer les choses et encaisser moins de buts », a déclaré Dumfries. « Ce n’est pas un problème, mais c’est bien sûr un sujet. Quand on regarde les défenseurs que nous avons, nous ne devrions pas encaisser autant de buts. C’est un point d’attention sur lequel nous travaillons pour nous améliorer. »

  • Des inquiétudes autour du calendrier international

    Alors que l’attention reste portée sur les performances sur le terrain, la structure du calendrier international a également alimenté les débats au sein du groupe. L’actuelle fenêtre de Ligue des nations a été condensée en une seule trêve plus longue, plutôt que selon le format traditionnel scindé. Dumfries a fait part de certaines réserves sur la manière dont ces changements de programmation affectent les joueurs contraints de passer un temps important loin de leurs obligations en club.

    Le joueur de 28 ans a indiqué qu’il n’était pas fan de ce nouveau format en raison de cette absence prolongée de son club. « Une trêve aussi longue en pleine saison, c’est beaucoup, a remarqué le défenseur. En réalité, je ne suis pas pour, parce que vous êtes loin de votre club pendant assez longtemps. J’aimais aussi un peu mieux l’organisation précédente, mais bon, nous devons respecter le calendrier. »

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    Le test défensif ultime

    Malgré les inquiétudes défensives, un sentiment d’optimisme entoure la nouvelle ère sous Xavi. L’équipe a affiché une flexibilité tactique retrouvée et une capacité à dominer la possession, même si les phases de transition l’ont laissée exposée. La Serbie offrira un défi physique qui mettra à coup sûr à l’épreuve la solidité des Pays-Bas dans les airs et sur les phases arrêtées. Pour Dumfries et ses coéquipiers de la défense à quatre, ce match représente plus que trois points : c’est l’occasion de prouver qu’ils peuvent enfin maîtriser l’art du match sans encaisser de but. Fermer la porte derrière sera essentiel si les Pays-Bas veulent renverser la situation dans leur groupe et se qualifier pour la phase à élimination directe.

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