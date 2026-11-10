Débats de la trêve internationale : le Real Madrid a-t-il eu tort de recruter Mbappé ?

Avec l'interruption des championnats européens en raison de la trêve internationale, c'est l'occasion de soulever une série d'idées et de questions footballistiques qui méritent d'être débattues, loin du vacarme des matches et de leurs résultats, et d'ouvrir le champ aux lecteurs de Kooora pour partager leurs avis et leurs points de vue sur de nombreux sujets.
Dans le premier de ces débats, nous posons une question qui peut sembler à première vue étrange au regard des capacités de buteur exceptionnelles de Kylian Mbappé : le Real Madrid a-t-il eu tort de recruter la star française ? Et Harry Kane, dont le nom a été fortement associé au club merengue après le départ de Benzema à l'été 2023, était-il le choix le plus adapté pour remplacer Karim ?
La comparaison ici ne porte pas uniquement sur le nombre de buts que marque chaque joueur, mais sur la nature du rôle que l'attaquant joue sur le terrain, sa capacité à rendre ses coéquipiers meilleurs et à faire progresser le système offensif de l'équipe. C'est précisément ce point qui ouvre la voie à une comparaison passionnante entre l'expérience de Mbappé au Real Madrid et ce qu'aurait pu apporter Kane s'il avait porté le maillot blanc.