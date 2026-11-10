Débats de la trêve internationale : le Real Madrid a-t-il eu tort de recruter Mbappé ?

Le succès de Mbappé devant le but avec le Real Madrid ne peut être nié : il a inscrit 42 buts toutes compétitions confondues lors de sa première saison, et il a réitéré le même total lors de sa deuxième saison, confirmant ainsi sa capacité à offrir un rendement individuel exceptionnel.

Mais lorsque l'on passe des statistiques du joueur à celles de l'équipe, un paradoxe mérite que l'on s'y arrête.

Lors des saisons 2022-2023 et 2023-2024, c'est-à-dire avant l'arrivée de Mbappé, le Real Madrid avait inscrit respectivement 127 et 129 buts toutes compétitions confondues, soit un total de 256 buts en 116 matchs.

En revanche, lors des première et deuxième saisons de Mbappé, l'équipe a marqué 148 buts lors de la saison 2024-2025, puis 119 buts lors de la saison 2025-2026, soit un total de 267 buts en 124 matchs.

Autrement dit, le Real Madrid a inscrit 11 buts de plus durant les deux saisons de Mbappé, mais il a disputé huit matchs de plus, et sa moyenne de buts a reculé d'environ 2,21 but par match à 2,15 but.

Et la comparaison apparaît encore plus nettement en Liga uniquement :

2022-2023 : le Real Madrid a inscrit 75 buts.

2023-2024 : il a inscrit 87 buts.

2024-2025 : il a inscrit 78 buts.

2025-2026 : il a inscrit 77 buts.

Autrement dit, l'équipe a inscrit 162 buts lors des deux dernières saisons avant Mbappé, contre 155 buts lors de ses première et deuxième saisons.

Ces chiffres ne prouvent pas que Mbappé soit à lui seul la cause du recul de la production offensive, mais ils posent une question légitime sur la valeur collective qu'il a apportée, d'autant plus que la présence d'un joueur qui inscrit 42 buts dans la saison était censée donner à l'équipe un élan offensif plus important.

Le paradoxe apparaît également lorsque l'on observe certains de ses coéquipiers : en Liga, le total de Vinicius est passé de 15 buts lors de la saison 2023-2024 à 11 buts la saison suivante, tandis que celui de Bellingham a reculé de 19 buts à 9 buts.

Bien sûr, d'autres facteurs entrent en jeu, liés aux blessures, au départ de certains éléments et au changement des rôles, mais le chevauchement des espaces entre Mbappé et Vinicius, ainsi que le recul de la liberté offensive de Bellingham, ont été parmi les principaux défis auxquels le Real Madrid a été confronté après l'arrivée du Français.