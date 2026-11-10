Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
mbappe kooora onlyChatGPT
Traduit par

Débats de la trêve internationale : le Real Madrid a-t-il eu tort de recruter Mbappé ?

FEATURES
Analysis
Kylian Mbappé
K. Benzema
H. Kane
J. Bellingham
Vinicius Junior
AEK Athenes vs Real Madrid
AEK Athenes
Real Madrid
Ligue des Champions
FC Valence vs Real Madrid
FC Valence
LaLiga
Villarreal vs Paris Saint-Germain
Villarreal
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain vs Troyes
Troyes
Ligue 1
France
Angleterre
Brésil
Grèce
Espagne

Le Real Madrid a-t-il sacrifié l'équilibre de son système offensif pour la star française ?

Intégralité Exclusive
Canal+

Canal+

✅ 100 % des matchs diffusés en direct sur Canal+, Canal+ Foot et les canaux Canal+ Live

✅ Inclut l'intégralité de l'UEFA Europa League et de la Conference League

✅ Émissions d'expertise reconnues (Canal Champions Club) et multiplex les soirs de match

Prix mensuel à partir de29,99 € par mois
Finale Gratuite
M6 Logo

M6

✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions

✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+

✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès

Prix mensuel à partir deRegarder maintenant

Avec l'interruption des championnats européens en raison de la trêve internationale, c'est l'occasion de soulever une série d'idées et de questions footballistiques qui méritent d'être débattues, loin du vacarme des matches et de leurs résultats, et d'ouvrir le champ aux lecteurs de Kooora pour partager leurs avis et leurs points de vue sur de nombreux sujets.

Dans le premier de ces débats, nous posons une question qui peut sembler à première vue étrange au regard des capacités de buteur exceptionnelles de Kylian Mbappé : le Real Madrid a-t-il eu tort de recruter la star française ? Et Harry Kane, dont le nom a été fortement associé au club merengue après le départ de Benzema à l'été 2023, était-il le choix le plus adapté pour remplacer Karim ?

La comparaison ici ne porte pas uniquement sur le nombre de buts que marque chaque joueur, mais sur la nature du rôle que l'attaquant joue sur le terrain, sa capacité à rendre ses coéquipiers meilleurs et à faire progresser le système offensif de l'équipe. C'est précisément ce point qui ouvre la voie à une comparaison passionnante entre l'expérience de Mbappé au Real Madrid et ce qu'aurait pu apporter Kane s'il avait porté le maillot blanc.

  • Harry Kane, le remplaçant idéal de Benzema

    Lorsque Karim Benzema a annoncé son départ du Real Madrid à l'été 2023, le club s'est retrouvé face à un défi de taille pour remplacer un attaquant qui n'était pas seulement un buteur, mais aussi l'un des principaux créateurs de jeu du dispositif offensif de l'équipe pendant des années.

    Benzema savait décrocher au milieu de terrain pour recevoir le ballon, relier les lignes et ouvrir des espaces pour Vinicius Junior et Rodrygo, en plus de sa capacité à conclure les actions et à créer des occasions.

    Son rôle ne se limitait pas à attendre les ballons dans la surface de réparation : il participait à la construction des attaques et offrait à ses coéquipiers de multiples solutions.

    À cette période, le nom de Harry Kane est apparu avec insistance parmi les candidats au remplacement de l'attaquant français. La chaîne britannique « BBC » avait même révélé, dans un rapport publié le 5 juin 2023, que le capitaine de l'équipe d'Angleterre figurait en tête de la liste des joueurs ciblés par le Real Madrid pour remplacer Benzema, précisant que le club était très séduit par ses qualités.

    Mais l'obstacle était avant tout financier, puisque Daniel Levy, le président de Tottenham, tenait à obtenir plus de 100 millions de livres sterling, une somme que le Real Madrid n'était pas prêt à débourser.

    Finalement, Kane a rejoint le Bayern Munich pour 100 millions d'euros dans un premier temps, auxquels s'ajoutaient des bonus supplémentaires.

  • La différence entre Mbappé et Kane

    La différence fondamentale entre Kane et Mbappé tient à la nature des déplacements et des rôles sur le terrain.

    Kane peut évoluer comme un attaquant pur, mais il ne se limite pas à rester dans la surface de réparation : il décroche au milieu de terrain pour recevoir le ballon, excelle dans la passe en profondeur et la création d'occasions, et possède la capacité d'attirer les défenseurs hors de leur position pour ouvrir des espaces aux milieux et aux ailiers.

    Ces caractéristiques auraient offert à Jude Bellingham davantage d'espace pour se projeter dans la surface de réparation, une zone dans laquelle l'Anglais a démontré des qualités exceptionnelles lors de sa première saison avec le Real Madrid.

    On peut s'en rendre compte à travers ce que ce duo propose avec la sélection d'Angleterre, où Kane excelle à décrocher et à recevoir le ballon, tandis que Bellingham profite des espaces créés par ses déplacements pour s'élancer vers le but.

    De même, la relation offensive qui aurait pu naître entre Kane et Vinicius présentait de grandes chances de réussite, compte tenu de la capacité de l'attaquant anglais à combiner avec les ailiers et à glisser des ballons dans les espaces, des qualités que Benzema savait exploiter de manière exceptionnelle avec la star brésilienne.

    Et surtout, Kane n'a pas besoin de monopoliser toutes les attaques pour être décisif, et il n'impose pas à ses coéquipiers de modifier la nature de leurs déplacements afin de lui offrir l'espace qu'il préfère.

  • Mbappé : des statistiques individuelles exceptionnelles, mais un collectif moins équilibré

    Le succès de Mbappé devant le but avec le Real Madrid ne peut être nié : il a inscrit 42 buts toutes compétitions confondues lors de sa première saison, et il a réitéré le même total lors de sa deuxième saison, confirmant ainsi sa capacité à offrir un rendement individuel exceptionnel.

    Mais lorsque l'on passe des statistiques du joueur à celles de l'équipe, un paradoxe mérite que l'on s'y arrête.

    Lors des saisons 2022-2023 et 2023-2024, c'est-à-dire avant l'arrivée de Mbappé, le Real Madrid avait inscrit respectivement 127 et 129 buts toutes compétitions confondues, soit un total de 256 buts en 116 matchs.

    En revanche, lors des première et deuxième saisons de Mbappé, l'équipe a marqué 148 buts lors de la saison 2024-2025, puis 119 buts lors de la saison 2025-2026, soit un total de 267 buts en 124 matchs.

    Autrement dit, le Real Madrid a inscrit 11 buts de plus durant les deux saisons de Mbappé, mais il a disputé huit matchs de plus, et sa moyenne de buts a reculé d'environ 2,21 but par match à 2,15 but.

    Et la comparaison apparaît encore plus nettement en Liga uniquement :

    2022-2023 : le Real Madrid a inscrit 75 buts.

    2023-2024 : il a inscrit 87 buts.

    2024-2025 : il a inscrit 78 buts.

    2025-2026 : il a inscrit 77 buts.

    Autrement dit, l'équipe a inscrit 162 buts lors des deux dernières saisons avant Mbappé, contre 155 buts lors de ses première et deuxième saisons.

    Ces chiffres ne prouvent pas que Mbappé soit à lui seul la cause du recul de la production offensive, mais ils posent une question légitime sur la valeur collective qu'il a apportée, d'autant plus que la présence d'un joueur qui inscrit 42 buts dans la saison était censée donner à l'équipe un élan offensif plus important.

    Le paradoxe apparaît également lorsque l'on observe certains de ses coéquipiers : en Liga, le total de Vinicius est passé de 15 buts lors de la saison 2023-2024 à 11 buts la saison suivante, tandis que celui de Bellingham a reculé de 19 buts à 9 buts.

    Bien sûr, d'autres facteurs entrent en jeu, liés aux blessures, au départ de certains éléments et au changement des rôles, mais le chevauchement des espaces entre Mbappé et Vinicius, ainsi que le recul de la liberté offensive de Bellingham, ont été parmi les principaux défis auxquels le Real Madrid a été confronté après l'arrivée du Français.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • Mbappé faible dans le jeu aérien ?

    Il existe un autre aspect tactique qui mérite qu'on s'y attarde dans la comparaison entre Harry Kane et Mbappé : la capacité de l'attaquant à exploiter les centres, qui ont été l'une des armes importantes du Real Madrid au cours des dernières années.

    Avec Karim Benzema, puis Joselu qui a rejoint l'équipe à l'été 2023, le Real Madrid a disposé d'attaquants capables de menacer les buts adverses dans le jeu aérien, que ce soit sur des centres ouverts ou sur des coups de pied arrêtés.

    Joselu représentait notamment une option différente grâce à sa puissance physique et à sa capacité à dominer les duels aériens. Il a inscrit 18 buts en 49 matchs lors de la saison 2023-2024, dont cinq en Ligue des champions.

    Mais avec l'installation de Mbappé, faible dans le jeu aérien, comme attaquant titulaire, le Real Madrid s'est mis à compter davantage sur les percées, les passes dans les espaces et les appels dans le dos de la défense, plutôt que sur un attaquant de référence dans la surface capable d'exploiter les centres de façon continue.

    C'est là qu'apparaît un avantage supplémentaire potentiel pour Harry Kane, qui allie la capacité à évoluer en dehors de la surface de réparation et à faire le lien entre les lignes, à une forte présence dans la surface et une supériorité dans le jeu aérien.

    Par conséquent, son arrivée aurait offert au Real Madrid une option offensive supplémentaire et aurait préservé la possibilité d'exploiter les centres comme une arme efficace, plutôt que de s'appuyer davantage sur les percées au sol.

  • La leçon de Luis Enrique : quand le collectif devient plus important que la star

    L'expérience de Luis Enrique avec Mbappé au Paris Saint-Germain est peut-être l'une de celles qui illustrent le mieux cette problématique.

    Dans le documentaire qui a dévoilé un pan de leur relation, on a vu le technicien espagnol adresser des critiques directes à Mbappé en raison de son apport défensif, citant en exemple Michael Jordan, qui poussait ses coéquipiers à donner le meilleur d'eux-mêmes et constituait un modèle pour eux dans le travail défensif.

    Enrique a dit à son joueur qu'un véritable leader ne se contente pas de marquer des buts, mais qu'il doit aider l'équipe défensivement lorsqu'il ne peut pas apporter un plus offensif, et il lui a demandé d'être un exemple dans le pressing, le mouvement et le sacrifice pour le collectif.

    Après son départ, Enrique a évoqué sa philosophie offensive sans détour, affirmant qu'il préférait disposer de quatre joueurs marquant chacun 12 buts plutôt que de compter sur un seul joueur en inscrivant 40.

    Et de fait, le Paris Saint-Germain est devenu plus varié dans ses sources de danger, et a remporté la Ligue des champions pour la première fois de son histoire lors de la saison 2024-2025.

    Cela ne signifie pas que le départ de Mbappé a, à lui seul, fait le succès de Paris, car de nombreux changements sont intervenus dans l'effectif et le système, mais il offre un exemple clair de l'importance de la répartition des rôles et des responsabilités plutôt que d'une dépendance excessive à une seule star.

  • Kane prouve qu'un attaquant complet n'est pas moins efficace devant le but

    Le plus frappant, c'est que Harry Kane, qui était disponible pour le Real Madrid durant l'été 2023, n'était pas une option inférieure à Mbappé sur le plan offensif.

    Lors de sa première saison avec le Bayern Munich, il a inscrit 44 buts et délivré 12 passes décisives en 45 matches toutes compétitions confondues, puis a marqué 42 buts et offert 14 passes décisives la saison suivante.

    Et lors de la saison 2025-2026, il a poursuivi sa brillante dynamique avec des statistiques exceptionnelles, avant d'être sacré Ballon d'Or 2026, devançant Mbappé, qui a terminé deuxième.

    Le plus important, c'est que Kane n'affiche pas ces chiffres au détriment de son rôle dans la construction du jeu : il conjugue les buts, les passes, les combinaisons et l'ouverture des espaces, des qualités qui font de lui l'un des attaquants les plus complets du football moderne.

  • Conclusion : le Real Madrid a-t-il choisi la mauvaise star ?

    On ne peut pas dire que le recrutement de Mbappé a été un échec individuel, puisqu'il a inscrit 84 buts en deux saisons et affiché des statistiques loin d'être négligeables.

    De même, on ne peut pas affirmer que la présence de Kane aurait garanti au Real Madrid de remporter la Liga et la Ligue des champions, car le football ne fonctionne pas aussi simplement.

    Mais on peut dire que le Real Madrid s'est peut-être trompé dans la définition du type d'attaquant dont il avait besoin.

    Car l'équipe n'avait pas besoin d'un joueur supplémentaire capable de partir de la gauche et de marquer, mais plutôt d'un attaquant capable de jouer le rôle de Benzema, de combiner avec Vinicius, d'ouvrir des espaces pour Bellingham et de participer à la construction des attaques sans devenir l'unique centre de gravité du dispositif.

    Harry Kane était un candidat idéal pour remplir ces fonctions, et il aurait peut-être rendu le reste des stars du Real Madrid plus efficaces, au lieu d'entrer dans cette équation de répartition des espaces et des rôles qui a accompagné l'arrivée de Mbappé.

    Et si Mbappé reste l'un des meilleurs attaquants du monde sur le plan individuel, la comparaison ouvre une question importante sur la nature des besoins du Real Madrid après le départ de Benzema : le club avait-il besoin d'une star du calibre de Mbappé, ou d'un attaquant aux caractéristiques d'un Harry Kane pour rééquilibrer le dispositif offensif ?

    Et maintenant, nous laissons la place aux lecteurs de Kooora : partagez avec nous vos avis et vos points de vue sur ce débat. Auriez-vous préféré voir Harry Kane sous le maillot du Real Madrid plutôt que Mbappé ?

  • Lire aussi :

    Arrêtez de le rabaisser : lâchez-le, le plus grand joueur de l'histoire !