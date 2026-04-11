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FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Dans le cadre du derby et des difficultés du Real, Barcelone tisse tranquillement sa toile vers le titre de la Liga

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Le « point crucial » de l'histoire de Barcelone… Des différences décisives

Les supporters du Barça ont l’habitude de ce scénario, présent depuis plusieurs saisons : leur équipe ouvre le score, subit une réaction adverse, puis, au moment critique, tue le suspense d’un second but libérateur.

Lors du match d’aujourd’hui contre l’Espanyol, le scénario n’a pas dérogé à la règle, offrant un condensé de la saison. Les Blaugranas ont ouvert la marque dès la première période en menant 2-0, avant que l’adversaire ne réduise le score en début de seconde mi-temps et ne provoque un temps de tension plus long que de raison.

Ces instants, où les murmures du public s’amplifient par crainte des rebondissements inattendus du football, constituent précisément le « nœud » de l’histoire barcelonaise cette saison, qui se dénoue souvent de la même manière : un but dans les dernières minutes ramène le calme, puis un autre transforme ce calme en fête.

Score final : 4-1. Au classement, le Barça compte 79 points, contre 70 au Real, soit neuf unités d’écart à sept journées du terme.

  • Dans le football, les statistiques ne font pas tout.

    Ce soir, Barcelone totalise 26 victoires, 4 défaites et 1 match nul en 31 rencontres. Le club catalan traverse donc une saison exceptionnelle, construite avec maîtrise durant l’une de ses périodes les plus stables sur le plan technique depuis dix ans.

    Au-delà des calculs bien connus menant au titre, les statistiques, aussi flatteuses soient-elles, ne racontent pas toute l’histoire.

    Les chiffres ne rendent pas justice à la force mentale de ce groupe, à un milieu de terrain qui impose son tempo et à une philosophie offensive collective où aucune star ne règne : juste des joueurs au sang-froid capable de faire la différence dans les moments clés.

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  • Le derby catalan n’est pas une simple promenade de santé : un argument de poids.

    La rencontre d’aujourd’hui au Camp Nou illustre mieux la force de Barcelone que la victoire elle-même. L’Espanyol, modeste adversaire, a tout de même réduit le score en seconde période, imposant un temps de pression réel. Plutôt que de reculer, les Blaugranas ont répliqué par deux réalisations à la 87^e et à la 89^e minute. Avec 19 tirs tentés, dont 11 cadrés, et 58 % de possession, le Barça démontre sa capacité à maîtriser un match même quand le scénario se complique.

  • Le système Fleck… Construire en toute sérénité

    Sous pression depuis le début de la saison et critiqué pour son incapacité supposée à répéter les exploits de l’exercice précédent, Hans Flick voit son système se clarifier après la 31ᵉ journée : un pressing haut et structuré, un milieu de terrain qui récupère le ballon avant même que l’adversaire ne s’en aperçoive, et des lignes rapprochées qui réduisent son temps de réflexion comme son espace de mouvement. Au cœur de ce dispositif, Marc Cassado s’est imposé comme l’un des milieux de terrain les plus influents et les plus équilibrés d’Europe cette saison, sans pour autant faire la Une des journaux.

    Flick a façonné un champion par le calme, la répétition et un travail quotidien acharné, plutôt que par le bruit et l’agitation, ce qui est bien plus méritoire.

  • La grande image : quand la seule star s'éteint

    Barcelone poursuit sa campagne victorieuse vers le titre avec une cohésion intacte, qu’une absence de star ne suffit pas à entamer, et ce malgré les conflits de rôles et la rivalité entre les vedettes cherchant à briller individuellement. Le constat est clair : cette saison, le club catalan est une équipe qui partage les tâches, participe à la création d’occasions et trouve des buteurs dans plusieurs registres : Lewandowski conclut avec efficacité, Yamal crée une multitude d’occasions, Raphinha presse et construit le jeu, tandis qu’Olmo se montre décisif dans les moments clés.

    Ce modèle, lorsqu’il s’exprime avec fluidité, se révèle plus difficile à contenir que le système reposant sur une seule star, car il ne offre aucun point faible sur lequel l’adversaire peut s’appuyer.

  • Entre le FC Barcelone et le titre, c’est désormais une simple question de temps.

    D’un autre côté, le Real Madrid continue d’éblouir dans les grands rendez-vous tout en s’effondrant dans les rencontres à sa portée, comme hier face à Gérone, ou encore contre Majorque et Getafe, alors qu’il a su dominer Benfica, Manchester City et l’Atlético de Madrid.

    Cette inconstance, rarement compatible avec un sacre, produit une équipe déconcertante et alimente les doutes. Avec neuf points de retard sur son rival et sept journées à jouer, le seul enthousiasme ne suffira pas : il faudrait de la régularité et de l’équilibre, précisément ce qui a manqué au Real.

    Le titre est désormais entre les mains de Barcelone, à moins que le club ne s’en prive lui-même ou que d’autres scénarios ne surviennent.