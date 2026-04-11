Dans le cadre du derby et des difficultés du Real, Barcelone tisse tranquillement sa toile vers le titre de la Liga

Les supporters du Barça ont l’habitude de ce scénario, présent depuis plusieurs saisons : leur équipe ouvre le score, subit une réaction adverse, puis, au moment critique, tue le suspense d’un second but libérateur.

Lors du match d’aujourd’hui contre l’Espanyol, le scénario n’a pas dérogé à la règle, offrant un condensé de la saison. Les Blaugranas ont ouvert la marque dès la première période en menant 2-0, avant que l’adversaire ne réduise le score en début de seconde mi-temps et ne provoque un temps de tension plus long que de raison.

Ces instants, où les murmures du public s’amplifient par crainte des rebondissements inattendus du football, constituent précisément le « nœud » de l’histoire barcelonaise cette saison, qui se dénoue souvent de la même manière : un but dans les dernières minutes ramène le calme, puis un autre transforme ce calme en fête.

Score final : 4-1. Au classement, le Barça compte 79 points, contre 70 au Real, soit neuf unités d’écart à sept journées du terme.