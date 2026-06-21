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Comment José Mourinho a « anéanti » le capitaine de Chelsea, Reece James, avec sa décision concernant son transfert au Real Madrid
Le capitaine de Chelsea réagit au départ de Cucurella
James est revenu sur l'impact émotionnel du départ de Cucurella vers Madrid cet été. L’international espagnol a finalisé son transfert au champion d’Europe en titre dans le cadre d’un accord d’une valeur de 55 millions d’euros (47,5 millions de livres sterling / 63 millions de dollars), auxquels s’ajoutent 5 millions d’euros de primes. Ce départ met fin à quatre ans passés à Stamford Bridge, au cours desquels il a contribué aux conquêtes de la Coupe du monde des clubs et de la Ligue Europa Conférence.
En conférence de presse avec talkSPORT depuis le camp d’entraînement de l’équipe d’Angleterre à Kansas City, James a confié sa tristesse de voir son coéquipier s’envoler vers la capitale espagnole. « Oui, je lui ai parlé il y a quelques jours, a-t-il révélé. C’est un joueur extraordinaire, l’un des meilleurs arrières gauches du monde. Dans le football, les joueurs changent de club tous les six mois, et je suis dévasté de le voir partir. Mais je lui souhaite tout le meilleur. »
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Le tacle défensif de Xabi Alonso
Le départ de Cucurella crée un casse-tête immédiat pour le nouvel entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso. L’Espagnol, nommé successeur définitif de Liam Rosenior après le limogeage de ce dernier en avril, doit désormais remplacer un joueur ayant disputé plus de 160 matchs sous les couleurs du club londonien. Cette situation marque le début d’une nouvelle ère sous l’ère BlueCo, Alonso devenant le sixième entraîneur titulaire depuis le rachat du club.
Pour autant, les Blues estiment disposer en interne des ressources nécessaires pour pallier ce départ. Jorrel Hato n’a cessé de progresser à Stamford Bridge, tandis que l’international argentin Valentin Barco, en provenance du club partenaire Strasbourg, devrait bientôt rejoindre le club. Autre atout : le jeune prodige portugais Geovany Quenda, 19 ans, arrive du Sporting CP pour renforcer l’effectif et participer à ce nouveau départ sous la houlette d’Alonso.
James se réjouit de la nomination d'Alonso
Malgré le « coup dur » que représente la perte d’un allié clé sur le terrain, James aborde l’avenir avec optimisme sous la houlette d’Alonso. La nomination de cette personnalité prestigieuse a redonné un coup de fouet au vestiaire. James, qui a grandi en regardant Alonso dominer les milieux de terrain en Europe, est impatient de s’imprégner du savoir d’un homme ayant remporté presque tous les trophées majeurs en tant que joueur.
L’international anglais a déjà échangé par téléphone avec l’ex-milieu du Real Madrid et du Bayern Munich, et pour le capitaine des Blues, pouvoir apprendre aux côtés d’un des esprits les plus tactiques de l’ère moderne constitue une véritable lueur d’espoir en pleine période de transition. « Tous ceux à qui j’ai parlé de lui (Alonso) disent que c’est un entraîneur exceptionnel, même s’il est surtout connu pour sa carrière de joueur », a déclaré James. « Il a eu une carrière extraordinaire et je suis impatient de travailler avec lui. »
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Gérer le phénomène des idoles à Cobham
Recevoir les consignes d’une légende vivante peut s’avérer surréaliste pour un joueur moderne, et James admet que cela lui semblera « étrange » au début. Alonso n’a mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel qu’en 2017 ; par conséquent, plusieurs membres de l’effectif actuel se souviennent encore vivement de ses exploits sous les couleurs de Liverpool et du Real Madrid. Toutefois, James n’en est pas à son premier coup d’essai avec un entraîneur issu de ses idoles d’enfance.
« J’ai déjà vécu cela quand j’étais plus jeune avec Frank Lampard », se souvient James. « C’était l’une de mes idoles quand j’étais enfant. Et puis, quand il a pris les rênes de l’équipe en tant qu’entraîneur, ça a été un moment surréaliste. Comme je l’ai dit, je suis ravi que Xabi Alonso soit notre entraîneur et je suis impatient de commencer. »