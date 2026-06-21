Comment José Mourinho a « anéanti » le capitaine de Chelsea, Reece James, avec sa décision concernant son transfert au Real Madrid

James est revenu sur l'impact émotionnel du départ de Cucurella vers Madrid cet été. L’international espagnol a finalisé son transfert au champion d’Europe en titre dans le cadre d’un accord d’une valeur de 55 millions d’euros (47,5 millions de livres sterling / 63 millions de dollars), auxquels s’ajoutent 5 millions d’euros de primes. Ce départ met fin à quatre ans passés à Stamford Bridge, au cours desquels il a contribué aux conquêtes de la Coupe du monde des clubs et de la Ligue Europa Conférence.

En conférence de presse avec talkSPORT depuis le camp d’entraînement de l’équipe d’Angleterre à Kansas City, James a confié sa tristesse de voir son coéquipier s’envoler vers la capitale espagnole. « Oui, je lui ai parlé il y a quelques jours, a-t-il révélé. C’est un joueur extraordinaire, l’un des meilleurs arrières gauches du monde. Dans le football, les joueurs changent de club tous les six mois, et je suis dévasté de le voir partir. Mais je lui souhaite tout le meilleur. »