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Comment Barcelone peut entrer dans l'histoire de la Liga lors du Clásico contre le Real Madrid
Un rendez-vous avec le destin
Tout est prêt pour une soirée mémorable en Catalogne : Barcelone, qui compte actuellement 11 points d’avance sur son rival au sommet de la Liga, peut officiellement être sacré champion d’Espagne en cas de victoire dimanche lors du Clásico. Actuellement 11 points devant leurs rivaux en tête du classement, les Blaugrana peuvent valider mathématiquement le titre de champions de Liga 2025-2026 en cas de succès dimanche. Jamais, dans l’histoire de cette rivalité, le Barça n’a été sacré lors d’un Clásico, rappelle MARCA.
Les attentes sont au zénith dans l’enceinte récemment rénovée. La dernière visite des Blancos, en mars 2023, s’était soldée par une défaite 2-1 sous l’ère Xavi. Même si un simple match nul suffirait mathématiquement pour soulever le trophée, le club vise une victoire éclatante afin d’affirmer sa suprématie nationale cette saison.
- AFP
À la poursuite d'un record historique de victoires dans le Clásico
Au-delà de l’attrait immédiat du trophée de la Liga, un cap statistique pourrait marquer un tournant dans l’histoire du football espagnol. En compétitions officielles, Madrid compte actuellement 106 victoires contre 105 pour Barcelone. Une victoire à domicile ce week-end permettrait donc au club catalan d’égaliser le bilan historique des confrontations directes tout en effaçant un déficit qui perdure depuis des années et en célébrant un nouveau titre de champion.
La dynamique est clairement du côté des hôtes : sous les ordres de Flick, le Spotify Camp Nou s’est mué en une forteresse imprenable. Pendant les travaux du stade, le Barça a disputé 17 matchs à domicile : 17 victoires, 52 buts marqués, 9 encaissés. Une solidité défensive et un flair offensif qui font de l’équipe catalane la formation la plus redoutée à domicile en Europe cette saison.
Les difficultés du Real Madrid à l'extérieur
Contrairement à la solidité de Barcelone à domicile, le Real Madrid a souffert en déplacement. Loin du Bernabéu, le club merengue a souvent vacillé, laissant échapper des points dans près de la moitié de ses sorties cette saison. Plus précisément, l’équipe d’Álvaro Arbeloa compte trois défaites et quatre nuls en 17 matchs à l’extérieur, un bilan qui a permis à Barcelone de creuser un écart considérable en tête du classement.
Sur le plan psychologique, les Blaugrana détiennent aussi l’avantage : ils ont déjà battu leurs rivaux en finale de Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite. Alors que des rapports internes évoquent une ambiance tendue dans le vestiaire madrilène, Barcelone sent le sang. Invaincu à domicile dans le Clásico depuis octobre 2023, le club n’a pas l’intention de voir cette série s’arrêter alors que les enjeux sont si élevés.
- AFP
Une mosaïque et une fête en préparation
Pour célébrer ce titre potentiel, le club prépare un spectacle visuel impressionnant. D’après MARCA, une immense mosaïque devrait recouvrir les tribunes afin d’intimider l’adversaire dès la sortie des joueurs du tunnel, à l’image des grandes soirées européennes du passé. Les billets se sont transformés en denrée rare : la demande dépasse largement la capacité du stade, et les supporters se les arrachent pour être de la partie lors de cet instant historique.
Si le score confirme les pronostics, la cité devrait exulter, même si le défilé officiel du titre dans les rues de Barcelone est prévu le lundi 11 mai. Côté terrain, Flick et son groupe restent focalisés sur les 90 minutes à venir face à une formation madrilène décidée à ne pas jouer les figurants de la fête blaugrana.