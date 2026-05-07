Comment Barcelone peut entrer dans l'histoire de la Liga lors du Clásico contre le Real Madrid

Tout est prêt pour une soirée mémorable en Catalogne : Barcelone, qui compte actuellement 11 points d’avance sur son rival au sommet de la Liga, peut officiellement être sacré champion d’Espagne en cas de victoire dimanche lors du Clásico. Actuellement 11 points devant leurs rivaux en tête du classement, les Blaugrana peuvent valider mathématiquement le titre de champions de Liga 2025-2026 en cas de succès dimanche. Jamais, dans l’histoire de cette rivalité, le Barça n’a été sacré lors d’un Clásico, rappelle MARCA.

Les attentes sont au zénith dans l’enceinte récemment rénovée. La dernière visite des Blancos, en mars 2023, s’était soldée par une défaite 2-1 sous l’ère Xavi. Même si un simple match nul suffirait mathématiquement pour soulever le trophée, le club vise une victoire éclatante afin d’affirmer sa suprématie nationale cette saison.