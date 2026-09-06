Getty Images Sport
Traduit par
Côme réussit le « miracle » de construction en 90 jours alors que le Sinigaglia reçoit l’approbation de l’UEFA pour ses débuts en Ligue des champions
Le site historique reçoit le feu vert
Le Stadio Giuseppe Sinigaglia a obtenu l’homologation UEFA de catégorie 4 après un réaménagement express réalisé en moins de 90 jours, selon La Gazzetta dello Sport. Cette certification évite à Côme de devoir se délocaliser au Mapei Stadium de Reggio Emilia, qui avait été désigné comme stade de repli. L’équipe de Fabregas recevra désormais Leipzig sur sa pelouse jeudi soir, pour son match d’ouverture de la phase de ligue de la Ligue des champions.
- Nicolo Campo
Une rénovation ambitieuse transforme le stade
Financé par les propriétaires indonésiens du club, Côme a travaillé aux côtés de la municipalité locale pour démanteler l’ancienne Curva Ovest tubulaire et construire une tribune permanente en béton armé répondant aux critères de l’UEFA. La pelouse a été élargie de deux mètres et refaite avec un gazon hybride de nouvelle génération afin de s’adapter à la philosophie de possession de Fabregas. Cette vaste rénovation a également inclus une modernisation de l’éclairage, une reconfiguration des espaces médias, une rénovation complète des sanitaires ainsi qu’une mise à niveau des systèmes de sécurité internes.
Le chaudron de Lakeside attend ses débuts
Bien que des structures tubulaires temporaires dans la section distinti limitent la capacité du stade en coupe à environ 11 000 places, les billets pour cette rencontre se sont vendus en quelques minutes. Fabregas vise à transformer ce pittoresque stade au bord du lac en un chaudron intimidant rappelant une mini-Bombonera. Fort de ses 104 apparitions en Ligue des champions durant sa carrière de joueur, l’entraîneur s’appuiera largement sur son expérience pour guider Côme lors de ses débuts en Europe.
- Getty Images Sport
Les hôtes en pleine réussite à l’épreuve des Allemands
Les hôtes abordent cette rencontre avec une confiance totale après avoir pris sept points en trois matches de Serie A, avec en point d’orgue la large victoire 4-1 vendredi à Gênes. À l’inverse, Leipzig se présente avec un bilan désastreux de 18 matches européens sans clean sheet et une seule victoire lors de ses dix derniers matches de Ligue des champions proprement dite. La défense solide de Côme, qui n’a concédé que 29 buts en championnat la saison dernière et trois jusqu’ici cette saison, représentera un sérieux test pour le club de Bundesliga.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles