Financé par les propriétaires indonésiens du club, Côme a travaillé aux côtés de la municipalité locale pour démanteler l’ancienne Curva Ovest tubulaire et construire une tribune permanente en béton armé répondant aux critères de l’UEFA. La pelouse a été élargie de deux mètres et refaite avec un gazon hybride de nouvelle génération afin de s’adapter à la philosophie de possession de Fabregas. Cette vaste rénovation a également inclus une modernisation de l’éclairage, une reconfiguration des espaces médias, une rénovation complète des sanitaires ainsi qu’une mise à niveau des systèmes de sécurité internes.