Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
flick-enrique
Mosaab Salah
Traduit par

Choc entre possession et gestion des espaces : qui l'emportera dans le sommet entre le Paris Saint-Germain et le Barça ?

FEATURES
Analysis
Paris Saint-Germain vs FC Barcelone
Paris Saint-Germain
FC Barcelone
Ligue des Champions
France
Espagne

Qui s'imposera dans ce choc tant attendu ?

Les amateurs de football à travers le monde attendent avec impatience un choc de très haut niveau, lorsque la capitale française, Paris, accueillera mardi le sommet tant attendu qui opposera le leader au deuxième de la Ligue des champions.

Les deux équipes abordent cette rencontre explosive avec un bilan parfait, puisque toutes deux ont réussi à s'imposer lors de leurs deux matches dans la compétition, et partagent également la même superbe différence de buts de (+7) pour chacune.

Avant ce sommet tant attendu, les deux équipes ont confirmé leur pleine préparation en décrochant des victoires convaincantes sur la scène nationale samedi dernier.

Le Paris Saint-Germain est en effet parvenu à franchir l'obstacle de Strasbourg en s'imposant sur le score de 3-1. De son côté, le Barça a poursuivi ses belles prestations et a balayé le Real Betis sur le score de 5-2, confirmant ainsi sa domination nationale en signant sa neuvième victoire en championnat sur neuf matches disputés.

  • Barcelone : la philosophie de la possession et de la construction patiente

    Sur le plan tactique, le Barça reste fidèle à son identité footballistique fondée sur la conservation du ballon, le style de l'équipe se distinguant par une construction offensive lente.

    Le langage des chiffres met cette philosophie en évidence de façon très nette, puisque le taux de possession du club catalan a dépassé la barre des 70 % lors de ses deux précédents matches en Ligue des champions.

    Face à Feyenoord, le Barça a eu la possession du ballon à hauteur de 72 %, avec 24 tirs, et le constat n'a guère changé lors de son déplacement à Istanbul, où il a enregistré un taux de possession de 71 % et tenté 22 frappes.


  • Le réalisme du Paris Saint-Germain et ses contre-attaques mortelles

    À l'inverse, le Paris Saint-Germain adopte une approche radicalement différente, ce qui s'est manifesté sous son plus beau jour lors de son déplacement pour affronter Manchester City à l'Etihad Stadium.

    Lors de ce match, le club parisien a donné une leçon de réalisme, renonçant à la possession qui n'a atteint que 46 %, choisissant plutôt de reculer et de former un bloc défensif bas.

    Ce plan reposait essentiellement sur le fait de laisser City avoir le ballon, tout en exploitant les espaces laissés vacants par l'adversaire et en courant dans l'espace derrière eux. Cette tactique a donné lieu à une efficacité offensive terrifiante, qui s'est soldée par l'inscription de 4 buts.

    Cette efficacité s'est concrétisée tôt, à la 13e minute, lorsque Fabian Ruiz a adressé une passe soignée sur une contre-attaque pour trouver Désiré Doué, et à peine deux minutes plus tard, Doué a délivré un centre que Ousmane Dembélé a dévié de la tête dans les filets.

    Cette attaque éclair a porté le score à 3-0 en faveur de Paris au cours des 32 premières minutes de la rencontre, et bien que City ait bombardé la cage parisienne de 27 tirs, le Paris Saint-Germain s'est contenté de seulement 15 tirs qui ont suffi à inscrire ses quatre buts.


  • Le spectre de la saison dernière

    Et l'un des éléments les plus attendus avant le choc de mardi est sans doute le scénario de la dernière confrontation entre les deux équipes, en octobre 2025.

    Lors de cette rencontre, le Barça avait souffert en raison de son choix de défendre avec une ligne défensive avancée, « haute ». Et l'équipe a payé le prix fort à la 90e minute, lorsqu'Achraf Hakimi s'est magnifiquement engouffré dans l'espace situé derrière la ligne défensive et a réussi à trouver Gonçalo Ramos, scellant la victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 2-1.

    Mais ce match avait connu de nombreuses absences dans les rangs des deux équipes, raison pour laquelle aucun des deux camps n'avait présenté son meilleur visage par rapport à la saison actuelle.

    À l'approche du coup d'envoi du choc de mardi à Paris, la principale question qui se pose avec insistance demeure : l'entraîneur Luis Enrique va-t-il exercer un pressing haut sur le Barça ? Ou choisira-t-il de nouveau de leur laisser le ballon et d'attendre pour frapper dans les espaces derrière leur ligne défensive ?

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • Absences de poids

    Au cœur de ce duel tant attendu, n'oublions pas que les deux équipes souffrent d'absences significatives avant la rencontre.

    Côté équipe locale, on déplore l'absence de Nuno Mendes, le joueur qui avait réussi à compliquer la tâche de Lamine Yamal lors des précédentes confrontations, et son absence, conjuguée à la possibilité de titulariser Lucas Beraldo ou Lucas Hernández, pourrait rendre la tâche de Lamine plus facile dans les duels en un contre un.

    N'oublions pas que Lamine avait réussi à obtenir un penalty face à Lucas Beraldo lors de la dernière Coupe du monde contre la France, ce qui avait ouvert la voie à la victoire de l'Espagne dans ce match et à sa qualification pour la finale.

    Le duo Nuno/Lamine n'apparaîtra pas dans cette rencontre, ce qui signifie qu'il faudra trouver d'autres solutions pour neutraliser Yamal, qui traverse dernièrement l'une des meilleures périodes de sa carrière.

    Du côté du Barça, l'absence de Koundé et de Garcia, ainsi que le manque de condition physique de Gerard Martín, réduit les options défensives de Flick, ce qui pourrait le contraindre à s'appuyer sur Rodri comme axe défensif si nécessaire.

    Le repositionnement de Rodri en défense jouera un rôle négatif dans la domination du Barça au milieu de terrain, mais il pourrait s'agir d'une solution indispensable pour prendre le dessus sur les transitions rapides du Paris Saint-Germain.

  • Le Clasico influence-t-il le cours du choc au sommet ?

    Malgré l'importance de la confrontation attendue entre les deux équipes, le Barça disputera un match contre le Real Madrid lors du Clasico, dimanche prochain, sur la pelouse du Camp Nou.

    Le club catalan ambitionne de s'imposer afin de porter son avance sur le club merengue à 9 points, tout en confirmant sa domination nationale et en réalisant une dixième victoire consécutive, signant ainsi le meilleur départ de l'histoire de la Liga.

    Quant au match contre le Paris Saint-Germain, il n'aura pas une grande incidence sur le plan comptable, mais il est bien entendu important sur le plan psychologique, puisqu'il constitue le premier véritable test pour le groupe de Hansi Flick cette saison.

    En effet, même en cas de faux pas, le Barça conserve de solides chances d'atteindre directement les huitièmes de finale. Le match ne sera donc pas décisif, tandis que toute réduction de l'écart par le Real Madrid pourrait s'accompagner d'un réveil psychologique qui embraserait la Liga.

    Alors, Flick cherchera-t-il à sortir du Parc des Princes en limitant les dégâts afin que l'équipe soit dans les meilleures dispositions pour le Clasico ? Ou bien le sommet face au Paris Saint-Germain revêt-il une valeur particulière pour le club catalan, qui chercherait à l'emporter par tous les moyens ?

Prochains matchs
PSG

PSG

Ligue des Champions

20 oct. 2026

BAR

BAR