Les amateurs de football à travers le monde attendent avec impatience un choc de très haut niveau, lorsque la capitale française, Paris, accueillera mardi le sommet tant attendu qui opposera le leader au deuxième de la Ligue des champions.

Les deux équipes abordent cette rencontre explosive avec un bilan parfait, puisque toutes deux ont réussi à s'imposer lors de leurs deux matches dans la compétition, et partagent également la même superbe différence de buts de (+7) pour chacune.

Avant ce sommet tant attendu, les deux équipes ont confirmé leur pleine préparation en décrochant des victoires convaincantes sur la scène nationale samedi dernier.

Le Paris Saint-Germain est en effet parvenu à franchir l'obstacle de Strasbourg en s'imposant sur le score de 3-1. De son côté, le Barça a poursuivi ses belles prestations et a balayé le Real Betis sur le score de 5-2, confirmant ainsi sa domination nationale en signant sa neuvième victoire en championnat sur neuf matches disputés.