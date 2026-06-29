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Cesc Fàbregas fait son retour à Arsenal ! Le milieu de terrain catalan sera bien présent à l’Emirates Stadium pour un match amical de pré-saison
- AFP
Un retour émouvant pour une icône des Gunners
Prévu mercredi soir à 19 h 30 (heure britannique), ce match marquera le retour de Fabregas sur ses anciennes terres, cette fois en tant qu’entraîneur. Un moment forcément émouvant pour l’Espagnol, qui a fait ses débuts professionnels à Arsenal en 2003 et y a passé huit ans avant de rejoindre le Barça, au point de devenir une idole des tribunes. Pour Como, ce déplacement à l’Emirates Stadium constitue une étape majeure dans son ascension fulgurante et servira de test grandeur nature face à l’un des cadors du football mondial, juste avant d’aborder sa toute première campagne en Ligue des champions.
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Une affiche mythique dans le nord de Londres
Malgré les liens étroits qui unissent Fabregas aux deux clubs, Arsenal et Como s’affronteront pour la toute première fois, quel que soit le cadre de la rencontre. Ce match a suscité un vif enthousiasme chez les supporters des deux camps, l’équipe italienne étant impatiente de voir comment son effectif se mesurera à la redoutable formation de Mikel Arteta.
« Le Como 1907 se rendra à l’Emirates Stadium cet été pour affronter Arsenal, champion d’Angleterre en titre et finaliste de la Ligue des champions, lors d’un match amical de pré-saison », a confirmé le club dans un communiqué. « Ce match marquera la toute première rencontre entre le Como 1907 et Arsenal, et permettra aux Lariani de découvrir le cadre magique et emblématique de l’Emirates Stadium. »
Préparatifs de la Ligue des champions pour Côme
La saison passée, Como s’est qualifié de manière spectaculaire pour l’élite européenne en terminant dans le top 4 de la Serie A, devançant au passage des cadors comme l’AC Milan et la Juventus. Le club investit désormais massivement pour rester compétitif sur tous les tableaux, ayant récemment déboursé 60 millions d’euros pour conserver son meneur de jeu vedette, Nico Paz, prêté par le Real Madrid.
« Pour les BiancoBlu, ce sera une excellente occasion de se mesurer à l’une des équipes les plus fortes et les plus régulières d’Europe, en vue d’une saison qui verra le Como 1907 disputer la Ligue des champions de l’UEFA pour la première fois de son histoire », poursuit le communiqué. « Les supporters pourront acheter des billets en admission générale pour ce match ; de plus amples informations concernant la billetterie seront communiquées prochainement via les canaux officiels du club. »
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Se préparer à une saison 2026-2027 qui s’annonce intense
Ce match amical tombe à point nommé pour les deux équipes : il se déroule exactement dix jours avant que les visiteurs ne débutent leur saison de Serie A sur la pelouse de l’Udinese, et à peine neuf jours avant qu’Arsenal n’entame la défense de son titre en Premier League face à Coventry City. Les Gunners chercheront à profiter de cette occasion pour affûter leurs armes, dans l’optique d’une nouvelle saison dominante sur le plan national. Le public de l’Emirates devrait réserver un accueil triomphal à Fabregas, mais, une fois le coup d’envoi donné, tous les regards seront rivés sur la capacité de son équipe à tenir tête à ces poids lourds anglais.