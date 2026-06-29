Malgré les liens étroits qui unissent Fabregas aux deux clubs, Arsenal et Como s’affronteront pour la toute première fois, quel que soit le cadre de la rencontre. Ce match a suscité un vif enthousiasme chez les supporters des deux camps, l’équipe italienne étant impatiente de voir comment son effectif se mesurera à la redoutable formation de Mikel Arteta.

« Le Como 1907 se rendra à l’Emirates Stadium cet été pour affronter Arsenal, champion d’Angleterre en titre et finaliste de la Ligue des champions, lors d’un match amical de pré-saison », a confirmé le club dans un communiqué. « Ce match marquera la toute première rencontre entre le Como 1907 et Arsenal, et permettra aux Lariani de découvrir le cadre magique et emblématique de l’Emirates Stadium. »