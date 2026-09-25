« Ce sera plus d’un, n’est-ce pas ? » : Mexx Meerdink révèle la rivalité avec son père après des débuts dramatiques avec les Pays-Bas

L’attaquant de l’AZ Mexx Meerdink a effectué jeudi soir ses débuts tant attendus avec l’équipe première des Pays-Bas lors du match nul 1-1 face à l’Allemagne en Ligue des nations de l’UEFA, à la Johan Cruyff Arena. Dans un entretien d’après-match accordé à ESPN NL, l’attaquant de 23 ans est revenu sur son entrée en jeu après seulement 35 minutes, lorsque l’avant-centre titulaire Brian Brobbey s’est mis à boiter avant de sortir sur blessure.

Ce moment a eu un goût de revanche totale pour Meerdink, qui avait été contraint de renoncer à sa première convocation en sélection nationale un an plus tôt en raison d’une blessure malheureuse.

Il a exprimé son immense gratitude d’avoir enfin réalisé son rêve de jouer en équipe nationale A.