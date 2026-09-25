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« Ce sera plus d’un, n’est-ce pas ? » : Mexx Meerdink révèle la rivalité avec son père après des débuts dramatiques avec les Pays-Bas
Meerdink conclut ses débuts émouvants avec les Pays-Bas après sa rédemption après blessure
L’attaquant de l’AZ Mexx Meerdink a effectué jeudi soir ses débuts tant attendus avec l’équipe première des Pays-Bas lors du match nul 1-1 face à l’Allemagne en Ligue des nations de l’UEFA, à la Johan Cruyff Arena. Dans un entretien d’après-match accordé à ESPN NL, l’attaquant de 23 ans est revenu sur son entrée en jeu après seulement 35 minutes, lorsque l’avant-centre titulaire Brian Brobbey s’est mis à boiter avant de sortir sur blessure.
Ce moment a eu un goût de revanche totale pour Meerdink, qui avait été contraint de renoncer à sa première convocation en sélection nationale un an plus tôt en raison d’une blessure malheureuse.
Il a exprimé son immense gratitude d’avoir enfin réalisé son rêve de jouer en équipe nationale A.
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Un attaquant révèle sa surprise après la sortie sur blessure précoce de Brobbey
Revenant sur le moment dramatique de son entrée en jeu, Meerdink a admis avoir été surpris lorsque le nouveau sélectionneur des Pays-Bas, Xavi, a fait appel à lui depuis le banc si tôt dans le match. Bien qu’il s’attendait à ce que le staff choisisse une option plus expérimentée, le jeune attaquant s’est rapidement échauffé et s’est adapté sans difficulté au rythme de la rencontre.
Meerdink a salué le style de management intense de Xavi, notant que la passion visible de l’Espagnol a rapidement galvanisé l’ensemble du groupe.
« Je voyais que Brian boitait, a expliqué Meerdink. Je me suis dit : “Est-ce que ça va déjà arriver ?” Je pensais que le coach allait peut-être choisir quelqu’un d’autre. Mais ils ont appelé mon nom et j’ai alors dû commencer à m’échauffer, et tout est allé très vite. Xavi dégage énormément de passion, et les joueurs le ressentent. »
L’attaquant revient sur le but refusé et l’occasion manquée en seconde période
En revenant sur ses 55 minutes de jeu, Meerdink a reconnu sa déception après un but refusé et une occasion manquée en seconde période, lorsque son pied a glissé sur le ballon. L’attaquant de l’AZ a toutefois estimé que sa performance globale avec le ballon figurait parmi ses meilleures de la saison.
Il a souligné que le pressing incessant de l’équipe en seconde période reflétait directement les consignes tactiques de Xavi.
« Je n’ai aucune idée de la raison pour laquelle il a été refusé, a déclaré Meerdink. J’ai eu une autre occasion après ça, mais mon pied est allé sur le ballon au lieu d’aller contre lui. C’est dommage. Mais dans l’ensemble, je pense avoir livré l’un de mes meilleurs matches de la saison avec le ballon. Il y a beaucoup de points positifs. »
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Meerdink vise à dépasser le nombre de sélections de son père, Martijn
En obtenant sa première sélection chez les A, Meerdink a égalé son père, Martijn Meerdink, qui n’a connu qu’une seule sélection avec les Pays-Bas, contre l’Équateur en 2006. L’attaquant ambitieux a affiché sa détermination à s’imposer dans le groupe de Xavi et à dépasser au plus vite le total de son père.
Les Pays-Bas terminent leur récupération d’après-match avant de préparer leur prochaine rencontre de Ligue des nations.
Meerdink espère enchaîner les sélections lors des prochains matches.
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