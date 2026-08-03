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« Ce n’est tout simplement pas le cas » : le directeur du RB Leipzig répond aux affirmations de « Here we go » sur le transfert de Yan Diomande au Real Madrid
Le patron de Leipzig démonte les affirmations « here we go »
La course à la signature de Diomande a pris un tournant spectaculaire après que Schafer a publiquement réfuté les affirmations selon lesquelles un accord de transfert avec le Real Madrid est déjà en place. L’ailier de 19 ans fait l’objet d’intenses spéculations depuis la semaine dernière, plusieurs informations laissant entendre que Florentino Perez et les dirigeants madrilènes avaient enfin débloqué les négociations pour la très prometteuse pépite ivoirienne.
S’exprimant auprès de Sky Germany, le dirigeant de Leipzig s’en est particulièrement pris à la nature du traitement moderne des transferts, en faisant spécifiquement référence aux formules toutes faites utilisées par les journalistes sur les réseaux sociaux. Schafer a insisté sur le fait que la perception publique du dossier ne correspond pas à la réalité en coulisses à la Red Bull Arena. « Il est clair que certains soi-disant experts des transferts ont annoncé il y a quelques jours que l’affaire était conclue ou lui ont attribué un “here we go”. Ce n’est tout simplement pas le cas », a fermement déclaré Schafer.
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Les négociations restent en suspens
Le feuilleton du transfert a donné lieu à un conflit direct entre des journalistes de premier plan, Fabrizio Romano assurant depuis plus d’une semaine que l’opération a été conclue. Romano a même apposé son célèbre label « here we go » sur l’accord, laissant entendre qu’un package total de 132 millions d’euros avait été fixé. Ce montant comprendrait, selon les informations rapportées, une indemnité fixe de 122 M€ ainsi que 10 M€ supplémentaires sous forme de variables liées aux performances.
Interrogé sur une mise à jour précise concernant l’avancée des discussions, Schafer s’est empressé de souligner que la ligne d’arrivée administrative n’était pas encore en vue. Il a noté que, s’il peut y avoir un dialogue entre les deux géants européens, le club allemand n’a pas donné le feu vert final nécessaire pour valider le transfert. « Nous n’en sommes pas encore là », a ajouté le directeur général.
Diomande est toujours absent à l’entraînement
Le jeune attaquant, qui a explosé la saison dernière en Bundesliga avec 12 buts et huit passes décisives, a été sensiblement absent des récentes activités de Leipzig. Il n’a pas participé à un match amical de pré-saison contre le SC Verl après s’être déclaré malade et, fait peut-être plus significatif, il n’a pas voyagé avec le reste de l’effectif professionnel pour leur stage d’entraînement intensif en Autriche.
Alors que les clubs continuent de négocier la valorisation finale et la structure de paiement, il est entendu que Diomande a déjà trouvé un accord verbal avec le Madrid sur les conditions personnelles. Cependant, même si le montant finit par être fixé, le transfert se heurte à d’autres complications en raison de un litige juridique entre les anciens et actuels agents du joueur.
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L’été animé de Madrid se poursuit
La poursuite de Diomande par Madrid intervient pendant une période de transition importante et de construction d’effectif sous la direction de Perez. Le club a été incroyablement actif sur le marché, ayant déjà bouclé plusieurs arrivées de premier plan pour renforcer les options de Mourinho. Le Real Madrid a enregistré avec succès le meneur de jeu portugais Bernardo Silva comme sa quatrième recrue de l’été en Liga. Silva a rejoint le club libre après la fin de son contrat à Manchester City et suit les arrivées de Denzel Dumfries, Ibrahima Konate et Marc Cucurella.
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