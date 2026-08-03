« Ce n’est tout simplement pas le cas » : le directeur du RB Leipzig répond aux affirmations de « Here we go » sur le transfert de Yan Diomande au Real Madrid

La course à la signature de Diomande a pris un tournant spectaculaire après que Schafer a publiquement réfuté les affirmations selon lesquelles un accord de transfert avec le Real Madrid est déjà en place. L’ailier de 19 ans fait l’objet d’intenses spéculations depuis la semaine dernière, plusieurs informations laissant entendre que Florentino Perez et les dirigeants madrilènes avaient enfin débloqué les négociations pour la très prometteuse pépite ivoirienne.

S’exprimant auprès de Sky Germany, le dirigeant de Leipzig s’en est particulièrement pris à la nature du traitement moderne des transferts, en faisant spécifiquement référence aux formules toutes faites utilisées par les journalistes sur les réseaux sociaux. Schafer a insisté sur le fait que la perception publique du dossier ne correspond pas à la réalité en coulisses à la Red Bull Arena. « Il est clair que certains soi-disant experts des transferts ont annoncé il y a quelques jours que l’affaire était conclue ou lui ont attribué un “here we go”. Ce n’est tout simplement pas le cas », a fermement déclaré Schafer.