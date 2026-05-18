Deuxième avec une avance confortable et la meilleure défense du championnat, éliminé sur un « coup de poing » financier en Ligue des champions selon le directeur général Carsten Cramer, puis stoppé en huitièmes de finale de la Coupe d’Allemagne : le bilan 2025/26 du Borussia Dortmund est correct, d’autant plus si l’on se concentre sur son cœur de métier, la Bundesliga. Elle reste toutefois perfectible et n’est guère supérieure aux exercices 2023/24 et 2024/25.
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Ce n’est guère mieux que les deux années précédentes ! La deuxième place du BVB est trompeuse
« Il faut garder à l'esprit d'où l'on vient », tel a été le mantra des dirigeants du BVB durant les onze derniers mois. Pour remettre les pendules à l'heure, rappelons les faits : après une 5^e place en 2023/24 et une 4^e place en 2024/25, le club a atteint une finale de Ligue des champions et des quarts de finale dans l'épreuve reine. En Coupe, l'aventure s'est arrêtée en huitièmes de finale et au deuxième tour.
Sur les onze saisons écoulées depuis l’ère Jürgen Klopp, le groupe dirigé par Niko Kovac a signé son troisième meilleur exercice en Bundesliga, le meilleur depuis sept ans, et a terminé huit fois sur onze avec un bilan offensif supérieur.
Si l’on exclut les deux exercices précédents, constamment évoqués par la direction, le club a terminé cinq fois deuxième, deux fois troisième et une fois quatrième en huit saisons. Conclusion : c’est bien de là que vient le BVB. Un niveau minimum pour des Westphaliens qui, en tant que numéro deux financier incontesté en Allemagne, ne peuvent se satisfaire de moins.
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Le BVB a-t-il réellement assis ses fondations sous la direction de Niko Kovac ?
Cette deuxième place, la sixième depuis 2015, permet au BVB de retrouver le rang correspondant à ses ambitions. C’est exactement ce qui s’est produit, sans pour autant déprécier le travail de Kovac.
À 54 ans, celui qui a bâti la meilleure défense du club depuis 2015/16 (en compagnie de Thomas Tuchel) affiche un bilan statistique solide : 43 victoires, 16 défaites en 72 matchs officiels. Il a considérablement stabilisé l’arrière-garde, insufflé un esprit combatif et maintenu une efficacité offensive de premier plan.
D’autant plus impressionnant quand on sait que la préparation estivale a été écourtée et que l’équipe a enchaîné avec la Coupe du monde des clubs aux États-Unis. Le directeur sportif Ole Book affirme vouloir s’appuyer sur ces « très bonnes bases » pour la saison à venir. Reste à savoir si ce socle suffit pour incarner le « nouveau BVB » voulu par le directeur général Carsten Cramer.
BVB : le classement en Bundesliga depuis la saison 2015/16
Saison Entraîneur Classement Différence de buts Points 2015/16 Thomas Tuchel 2 82 buts marqués, 34 encaissés 78 2016/17 Thomas Tuchel 3 72:40 64 2017/18 Peter Bosz/Peter Stöger 4 64:47 55 2018/19 Lucien Favre 2 81:44 76 2019/20 Lucien Favre/Edin Terzic 2 84:41 69 2020/21 Edin Terzic 3 75:46 64 2021/22 Marco Rose 2 85:52 69 2022/23 Edin Terzic 2 83:44 71 2023/24 Edin Terzic 5 68:43 63 2024/25 Nuri Sahin/Niko Kovac 4 71:51 57 2025/26 Niko Kovac 2 70:34 73
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Voici la feuille de route tracée pour l’avenir du BVB.
La direction de cette évolution est tracé : le Borussia Dortmund veut incarner ce qu’il n’a que rarement montré sous les ordres de Niko Kovac. Les Jaune et Noir entendent se montrer plus audacieux et plus offensifs, faire preuve de davantage d’inventivité dans leurs combinaisons et imposer leur domination sur l’adversaire lorsqu’ils ont le ballon. Pour y parvenir, le club s’est déjà renforcé et continuera de s’appuyer sur des jeunes talents capables d’évoluer, afin d’apporter d’abord de la fantaisie et de la fluidité dans le jeu, puis, à terme, de générer d’importantes plus-values financières.
Sur le papier, le projet est séduisant et les supporters attendent avec impatience le premier mercato de Book au BVB. Toutefois, après 72 matchs officiels, la vraie question est ailleurs : Kovac, à qui l’on s’apprête à proposer une deuxième prolongation de contrat en douze mois, peut-il vraiment répondre à ces attentes ?
Pour y parvenir, le technicien croate devra pourtant se réinventer. Partout où il est passé, il a en effet privilégié un pragmatisme défensif dont le carcan tactique étroit a plus étouffé le jeu libre qu’il ne l’a favorisé. À Dortmund, il n’a pas encore réussi à transformer une animation souvent pauvre en idées et aisément lisible pour les adversaires.
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Le BVB présente des lacunes évidentes face aux gros calibres
C’est précisément pour cette raison que la direction du club exige désormais de passer à la vitesse supérieure. Selon la devise : « Tout va bien en défense, ça peut rester comme ça, mais en attaque, on veut voir plus de puissance. » C’est pourquoi, par exemple, la décision délibérée de Kovac de se passer d’ailiers performants dans les duels en un contre un est à nouveau remise en question.
Pour que cela soit efficace sur le plan tactique, Kovac devra toutefois ajuster son célèbre schéma de passes en U (pour une analyse détaillée, cliquez ici), lequel a certes renforcé la solidité défensive. En phase offensive, toutefois, ce dispositif crée une forte dépendance aux centres. Ce n’est donc pas un hasard si Julian Ryerson a terminé la saison avec 18 passes décisives en seulement 15 matchs.
Ce système a toutefois révélé ses limites face aux équipes de même niveau ou supérieures : en 16 rencontres de ce type (Bayern, Leipzig, Stuttgart, Hoffenheim, Leverkusen, ManCity, Inter, Tottenham et Bergame), le BVB n’a obtenu que quatre victoires, concédant neuf défaites et 28 buts.
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Le BVB et l'illusion du deuxième rang
Il ne s’agit plus d’une simple tendance : face aux cadors, Dortmund a nettement régressé. Trop souvent, maturité, résistance et rigueur ont fait défaut, posant la question de la qualité intrinsèque de l’effectif. Depuis des années, le BVB aligne trop de joueurs irréguliers. Les arrières latéraux Ryerson et Daniel Svensson ne sont pas de niveau international, le milieu défensif manque de solidité et le groupe peine à identifier de vrais leaders.
Même en championnat, le niveau de jeu, au-delà des simples résultats, est souvent médiocre. Selon les statistiques des points attendus, le BVB a récolté onze unités de plus que prévu ; sans cet excédent, la qualification en Ligue des champions aurait été acquise de justesse, grâce à une meilleure différence de buts face à Stuttgart. Cette efficacité s’explique souvent par une réalisation maximale avec un nombre minimal d’occasions.
Considérer la deuxième place et la saison dans son ensemble comme un succès majeur serait donc une erreur, car stabilité ne rime pas forcément avec progression. Or, cette progression est impérative l’année prochaine. Pour y parvenir, Kovac devra à nouveau prouver sa valeur, et cette fois de manière plus convaincante.
BVB, calendrier : les prochaines rencontres du Borussia Dortmund
Date Concours Match 18 juillet Match amical Rot-Weiß Oberhausen – BVB 29 juillet Match amical Cerezo Osaka – BVB 1er août Match amical FC Tokyo – BVB