« Il faut garder à l'esprit d'où l'on vient », tel a été le mantra des dirigeants du BVB durant les onze derniers mois. Pour remettre les pendules à l'heure, rappelons les faits : après une 5^e place en 2023/24 et une 4^e place en 2024/25, le club a atteint une finale de Ligue des champions et des quarts de finale dans l'épreuve reine. En Coupe, l'aventure s'est arrêtée en huitièmes de finale et au deuxième tour.

Sur les onze saisons écoulées depuis l’ère Jürgen Klopp, le groupe dirigé par Niko Kovac a signé son troisième meilleur exercice en Bundesliga, le meilleur depuis sept ans, et a terminé huit fois sur onze avec un bilan offensif supérieur.

Si l’on exclut les deux exercices précédents, constamment évoqués par la direction, le club a terminé cinq fois deuxième, deux fois troisième et une fois quatrième en huit saisons. Conclusion : c’est bien de là que vient le BVB. Un niveau minimum pour des Westphaliens qui, en tant que numéro deux financier incontesté en Allemagne, ne peuvent se satisfaire de moins.