Camavinga n'a pas hésité à prendre la défense de l'un de ses meilleurs amis au sein du club, soulignant que l'image que renvoie le Brésilien ne correspond pas à sa réalité personnelle. Il a déclaré à ESPN : « Vini est mon pote. C'est quelqu'un de vraiment génial. Je pense que les gens ne s'en rendent pas compte : comme il crie tout le temps sur le terrain, ils pensent que c'est un problème, mais c'est juste quelqu'un de très émotif. »