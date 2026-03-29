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« C'est quelqu'un de très expressif » : Eduardo Camavinga explique pourquoi son coéquipier du Real Madrid, Vinicius Junior, « crie tout le temps »
Vini Jr fait des vagues avec son enthousiasme
Le débat autour de Vinicius brouille souvent la frontière entre l'esprit de compétition de haut niveau et le comportement antisportif, tant son langage corporel et sa tendance à protester ou à affronter ses adversaires tout au long des 90 minutes sont marqués. Si ses adversaires peuvent percevoir ses « cris » comme une provocation, ses coéquipiers madrilènes y voient plutôt l'expression de sa soif de victoire et de son profond investissement émotionnel dans chaque action de jeu.
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Explication des cris incessants de Vini Jr
Camavinga n'a pas hésité à prendre la défense de l'un de ses meilleurs amis au sein du club, soulignant que l'image que renvoie le Brésilien ne correspond pas à sa réalité personnelle. Il a déclaré à ESPN : « Vini est mon pote. C'est quelqu'un de vraiment génial. Je pense que les gens ne s'en rendent pas compte : comme il crie tout le temps sur le terrain, ils pensent que c'est un problème, mais c'est juste quelqu'un de très émotif. »
Le contraste entre le joueur et la personne
La star polyvalente du Real Madrid a également souligné qu'il existe un fossé considérable entre le compétiteur acharné que l'on voit à la télévision et l'être humain qui côtoie quotidiennement le reste de l'équipe. Selon lui, le charisme de Vinicius est l'un des piliers de l'ambiance positive qui règne actuellement au sein de l'équipe dirigée par Álvaro Arbeloa. « Quand on le rencontre en personne, c'est vraiment un type formidable », a ajouté Camavinga.
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Retour immédiat à l'entraînement à Madrid
Jeudi, la France de Camavinga s'est imposée 2-1 face au Brésil de Vinicius lors d'un match amical disputé aux États-Unis. Kylian Mbappé et Hugo Ekitike ont marqué pour les Bleus, qui ont vu Dayot Upamecano être expulsé, avant que Gleison Bremer ne réduise l'écart pour la Seleção. Vinicius et Camavinga devraient reprendre l'entraînement avec le Real Madrid la semaine prochaine.