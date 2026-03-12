Goal.com
BVB, actualités et rumeurs : revirement de situation pour l'attaquant vedette ? La date limite présumée du transfert de Serhou Guirassy révélée

Que va devenir Serhou Guirassy au BVB après la saison ? L'attaquant n'a pas encore pris sa décision, mais il compte le faire prochainement. Actualités et rumeurs concernant le Borussia Dortmund.

    BVB, actualités : Guirassy serait sur la « liste de souhaits » d'un club de haut niveau

    Quo vadis, Serhou Guirassy ? Après que le journal Bild ait rapporté il y a quelques semaines que l'attaquant vedette du BVB souhaitait signer cet été le dernier gros contrat de sa carrière et probablement « encore une fois encaisser gros » en Arabie saoudite, cela ne semble finalement plus être gravé dans le marbre.

    En effet, selon le Bild, un transfert en Arabie saoudite, où son frère et conseiller lui aurait déjà proposé l'été dernier et où il pourrait doubler son salaire annuel à Dortmund (estimé à neuf millions d'euros), ne serait qu'une « deuxième priorité ». 

    Un transfert dans le désert n'est pas exclu, mais plusieurs clubs européens qui joueront en Ligue des champions la saison prochaine auraient contacté l'agent du Guinéen. Guirassy figure notamment sur la « liste de souhaits » de l'AC Milan, mais il n'est pas le seul attaquant pressenti pour un transfert cet été. 

    Selon le journal Bild, la clause de sortie inscrite dans le contrat de Guirassy, qui permet au joueur de 29 ans de rejoindre certains clubs de haut niveau pour 45 millions d'euros deux ans avant la fin de son contrat à Dortmund, ne serait pas applicable au Milan AC, mais uniquement au Real Madrid, au FC Barcelone, à Manchester United, à Manchester City, à Arsenal, à Chelsea ou à Liverpool. En cas d'intérêt concret des Rossoneri pour un transfert, le BVB pourrait donc négocier librement le montant du transfert. Cela s'appliquerait également à tout intérêt éventuel venant du désert.

    Guirassy s'est quant à lui fixé une date limite pour prendre une décision concernant son avenir. Au plus tard peu après la fin de la saison en mai, il souhaite informer le club s'il demande à être libéré ou s'il entame sa dernière année de contrat avec les Schwarzgelben. Son « grand rêve » reste de remporter un titre avec Dortmund.

    Guirassy est également le meilleur buteur de Dortmund cette saison. En 37 matchs officiels, il a marqué 17 buts et délivré six passes décisives. Lors de sa première saison au BVB, il a marqué 34 buts et délivré neuf passes décisives en 45 matchs officiels.

    BVB, actualités : Kjell Wätjen flirte avec l'idée de quitter le Borussia Dortmund

    Depuis l'été, Kjell Wätjen joue en prêt pour le club voisin de Bochum, et si cela ne tenait qu'au jeune milieu de terrain de 20 ans, cela pourrait bien rester ainsi.

    « Je peux tout à fait m'imaginer rester au VfL après l'été », a déclaré Wätjen au journal Bild, tout en soulignant : « Rien n'est encore clair ni décidé. De plus, c'est le BVB qui a les cartes en main. Nous verrons bien ce qui se passera. »

    En raison de la relégation de la réserve du BVB en 3e division et des perspectives très limitées de temps de jeu chez les professionnels, Wätjen avait pris le large et trouvé à Bochum un nouveau club, même si ce n'est que pour une durée limitée.

    Alors qu'il avait joué presque tous les matchs de Bochum jusqu'à fin janvier et avait souvent été titularisé, il a passé de plus en plus de temps sur le banc au cours des dernières semaines. En novembre, il a marqué son premier et unique but pour le VfL à ce jour. 

    « J'avais mes problèmes et j'en ai clairement discuté avec l'entraîneur [Uwe Rösler, ndlr]. J'ai travaillé dur et il a vu que je m'étais amélioré. Depuis, ses commentaires sont à nouveau plus positifs », a déclaré Wätjen à propos de sa situation actuelle.

    Le contrat professionnel de Wätjen avec le BVB court jusqu'en 2028, son prêt prend fin le 30 juin. Wätjen retournera alors à Dortmund, où un nouveau bouleversement se profile. 

    Le départ de Julian Brandt est déjà confirmé, et le contrat de Niklas Süle, qui arrive à expiration, ne sera très probablement pas prolongé. Cependant, Dortmund dispose d'un effectif solide et complet au milieu de terrain, avec Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Carney Chukwuemeka et Marcel Sabitzer. 

    Wätjen avait fait forte impression lors de ses débuts professionnels avec le BVB et avait même fait sensation le 4 mai 2024 lors de la victoire 5-1 contre le FC Augsbourg avec une passe décisive exceptionnelle à Marco Reus. Il avait alors disputé l'intégralité des 90 minutes. Par la suite, il n'a toutefois fait que trois brèves apparitions.

  • BVB - Calendrier : les prochains matchs du Borussia Dortmund

    dateMatch
    14 mars, 15h30BVB - FC Augsbourg (Bundesliga)
    21 mars, 18h30BVB - Hambourg SV (Bundesliga)
    4 avril, 18h30VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
    11 avril, 15h30BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

0