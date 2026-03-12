BVB, actualités et rumeurs : revirement de situation pour l'attaquant vedette ? La date limite présumée du transfert de Serhou Guirassy révélée

Depuis l'été, Kjell Wätjen joue en prêt pour le club voisin de Bochum, et si cela ne tenait qu'au jeune milieu de terrain de 20 ans, cela pourrait bien rester ainsi.
« Je peux tout à fait m'imaginer rester au VfL après l'été », a déclaré Wätjen au journal Bild, tout en soulignant : « Rien n'est encore clair ni décidé. De plus, c'est le BVB qui a les cartes en main. Nous verrons bien ce qui se passera. »
En raison de la relégation de la réserve du BVB en 3e division et des perspectives très limitées de temps de jeu chez les professionnels, Wätjen avait pris le large et trouvé à Bochum un nouveau club, même si ce n'est que pour une durée limitée.
Alors qu'il avait joué presque tous les matchs de Bochum jusqu'à fin janvier et avait souvent été titularisé, il a passé de plus en plus de temps sur le banc au cours des dernières semaines. En novembre, il a marqué son premier et unique but pour le VfL à ce jour.
« J'avais mes problèmes et j'en ai clairement discuté avec l'entraîneur [Uwe Rösler, ndlr]. J'ai travaillé dur et il a vu que je m'étais amélioré. Depuis, ses commentaires sont à nouveau plus positifs », a déclaré Wätjen à propos de sa situation actuelle.
Le contrat professionnel de Wätjen avec le BVB court jusqu'en 2028, son prêt prend fin le 30 juin. Wätjen retournera alors à Dortmund, où un nouveau bouleversement se profile.
Le départ de Julian Brandt est déjà confirmé, et le contrat de Niklas Süle, qui arrive à expiration, ne sera très probablement pas prolongé. Cependant, Dortmund dispose d'un effectif solide et complet au milieu de terrain, avec Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Carney Chukwuemeka et Marcel Sabitzer.
Wätjen avait fait forte impression lors de ses débuts professionnels avec le BVB et avait même fait sensation le 4 mai 2024 lors de la victoire 5-1 contre le FC Augsbourg avec une passe décisive exceptionnelle à Marco Reus. Il avait alors disputé l'intégralité des 90 minutes. Par la suite, il n'a toutefois fait que trois brèves apparitions.