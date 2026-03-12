BVB, actualités et rumeurs : revirement de situation pour l'attaquant vedette ? La date limite présumée du transfert de Serhou Guirassy révélée

Quo vadis, Serhou Guirassy ? Après que le journal Bild ait rapporté il y a quelques semaines que l'attaquant vedette du BVB souhaitait signer cet été le dernier gros contrat de sa carrière et probablement « encore une fois encaisser gros » en Arabie saoudite, cela ne semble finalement plus être gravé dans le marbre.

En effet, selon le Bild, un transfert en Arabie saoudite, où son frère et conseiller lui aurait déjà proposé l'été dernier et où il pourrait doubler son salaire annuel à Dortmund (estimé à neuf millions d'euros), ne serait qu'une « deuxième priorité ».

Un transfert dans le désert n'est pas exclu, mais plusieurs clubs européens qui joueront en Ligue des champions la saison prochaine auraient contacté l'agent du Guinéen. Guirassy figure notamment sur la « liste de souhaits » de l'AC Milan, mais il n'est pas le seul attaquant pressenti pour un transfert cet été.

Selon le journal Bild, la clause de sortie inscrite dans le contrat de Guirassy, qui permet au joueur de 29 ans de rejoindre certains clubs de haut niveau pour 45 millions d'euros deux ans avant la fin de son contrat à Dortmund, ne serait pas applicable au Milan AC, mais uniquement au Real Madrid, au FC Barcelone, à Manchester United, à Manchester City, à Arsenal, à Chelsea ou à Liverpool. En cas d'intérêt concret des Rossoneri pour un transfert, le BVB pourrait donc négocier librement le montant du transfert. Cela s'appliquerait également à tout intérêt éventuel venant du désert.

Guirassy s'est quant à lui fixé une date limite pour prendre une décision concernant son avenir. Au plus tard peu après la fin de la saison en mai, il souhaite informer le club s'il demande à être libéré ou s'il entame sa dernière année de contrat avec les Schwarzgelben. Son « grand rêve » reste de remporter un titre avec Dortmund.

Guirassy est également le meilleur buteur de Dortmund cette saison. En 37 matchs officiels, il a marqué 17 buts et délivré six passes décisives. Lors de sa première saison au BVB, il a marqué 34 buts et délivré neuf passes décisives en 45 matchs officiels.