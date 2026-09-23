Mauvaise nouvelle pour Bologne, qui perd Jens Odgaard pour le mois à venir. L’attaquant danois, passé par Pescara et Sassuolo, s’est arrêté en raison d’un problème musculaire, contracté lors du match de samedi contre Bologne.
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Bologne : blessure pour Jens Odgaard, problème musculaire, absent pendant 4 semaines
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LE COMMUNIQUÉ
« À la suite d’une gêne ressentie hier, Jens Odgaard a passé des examens qui ont mis en évidence une lésion des fléchisseurs de la cuisse droite, avec des délais de récupération de 4 semaines. » Un mois d’absence donc pour le Danois : il tentera de revenir contre Cagliari le 24 octobre ou, s’il n’y parvient pas, face à l’AC Milan lors de la suivante.
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