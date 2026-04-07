Bellingham en danger… Comment ce jeune prodige a-t-il réussi à prendre le dessus sur les stars du Real ?

Selon le journal espagnol « AS », Petarš incarne aujourd’hui l’adage « la jeunesse est un trésor précieux », puisque ce joueur, dont les débuts avec l’équipe remontent à seulement 50 jours – plus précisément le 17 février dernier au stade « Da Luz » –, est devenu un élément indispensable, ce que personne n’aurait pu imaginer à l’époque. Mais cette intégration du joueur au Bernabéu a tout changé et a donné à l'équipe une dose d'« adrénaline » à un moment crucial de la saison, permettant au club d'atteindre les quarts de finale après tout ce qu'il a traversé.

Le Real Madrid abordera son affrontement contre le géant bavarois en s'appuyant sur le principe du mérite pur, car les chiffres ont prouvé que l'équipe est meilleure avec Thiago, et que le joueur lui-même progresse au sein du groupe.

L'entraîneur Arbeloa avait pris une décision logique lors du dernier match à Sun Moix en laissant au repos les stars de l'équipe, dont Thiago et Vinícius Júnior, afin de garantir leur condition physique optimale pour le match de ce soir, ce qui confirme que le duo sera titulaire face au Bayern Munich.