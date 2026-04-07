Tiago Petarš s'apprête à mener l'équipe titulaire du Real Madrid face au Bayern Munich ce mardi soir, en quarts de finale de la Ligue des champions. À 18 ans, l'adolescent est devenu un pilier incontournable du Real, à tel point que le slogan affiché au Bernabéu est désormais « Tiago et 10 autres ».
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Bellingham en danger… Comment ce jeune prodige a-t-il réussi à prendre le dessus sur les stars du Real ?
Un trésor inestimable
Selon le journal espagnol « AS », Petarš incarne aujourd’hui l’adage « la jeunesse est un trésor précieux », puisque ce joueur, dont les débuts avec l’équipe remontent à seulement 50 jours – plus précisément le 17 février dernier au stade « Da Luz » –, est devenu un élément indispensable, ce que personne n’aurait pu imaginer à l’époque. Mais cette intégration du joueur au Bernabéu a tout changé et a donné à l'équipe une dose d'« adrénaline » à un moment crucial de la saison, permettant au club d'atteindre les quarts de finale après tout ce qu'il a traversé.
Le Real Madrid abordera son affrontement contre le géant bavarois en s'appuyant sur le principe du mérite pur, car les chiffres ont prouvé que l'équipe est meilleure avec Thiago, et que le joueur lui-même progresse au sein du groupe.
L'entraîneur Arbeloa avait pris une décision logique lors du dernier match à Sun Moix en laissant au repos les stars de l'équipe, dont Thiago et Vinícius Júnior, afin de garantir leur condition physique optimale pour le match de ce soir, ce qui confirme que le duo sera titulaire face au Bayern Munich.
La mise à l'écart de Bellingham
Tiago aborde une nouvelle étape en disputant son dixième match avec l'équipe première, dont cinq en Ligue des champions, une compétition réservée à l'élite. Ce sera la septième fois qu'il sera titularisé, après avoir réussi à s'imposer face à des joueurs tels que Camavinga et Arda Güler, La situation de Güler est même désormais liée au fait que ce « diamant » reste sur le banc, même lorsque Bellingham sera de retour à pleine puissance, sachant que l'équipe n'a perdu qu'une seule fois avec Tiago titulaire, face à Getafe.
Le parcours, encore court, de Thiago a connu des moments forts, à commencer par sa contribution à la victoire contre Balados lors d’une soirée où seuls 14 joueurs de l’équipe première avaient été convoqués, puis la large victoire contre Elche et le succès dans le « derby », jusqu’à son plus grand exploit : l’élimination de Manchester City, un match qui a définitivement confirmé son statut après qu’il eut neutralisé la menace adverse et évincé Camavinga de son poste, sans se laisser déstabiliser malgré les regards du monde entier qui s’attendaient à la chute de Madrid, mais l'équipe a prouvé son « immortalité » footballistique et a renversé City dans son fief, une performance qui a poussé le club à prendre la décision officielle de le faire monter définitivement en équipe première à partir de la saison prochaine.
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Les portes de la Coupe du monde
Depuis lors, le talent de Tiago ne fait plus aucun doute : c'est un joueur polyvalent qui facilite la relance du ballon et qui possède une capacité exceptionnelle à jouer rapidement ou à s'infiltrer selon les exigences du match, sans oublier son excellence dans la passe décisive et la frappe. Cette brillance a attiré l'attention de la sélection marocaine, qui déploie des efforts acharnés pour le convaincre de représenter les « Lions de l'Atlas ». Cependant, la position du joueur est claire et ferme : il souhaite jouer pour l'Espagne et ne le cache absolument pas.
La convocation de Thiago en équipe nationale espagnole n'est plus qu'une question de temps, que ce soit pour la Coupe du monde ou après, d'autant plus qu'il continue de gravir les échelons avec succès dans les catégories de jeunes. et aujourd’hui, tous les regards seront tournés vers lui au « Santiago Bernabéu » en tant que titulaire, profitant également du fait que Jude Bellingham n’est pas à 100 % de ses capacités, le staff technique préférant ménager Bellingham pour le match retour à Munich, afin que le Real Madrid aborde la confrontation avec le Bayern Munich en quarts de finale avec une seule devise : « le jeune » Thiago est intouchable.